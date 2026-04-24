Final Fantasy XIV Evercold angekündigt – Release, Story und neue Systeme

Square Enix hat beim ersten Fan Festival 2026 offiziell die nächste Erweiterung für Final Fantasy XIV vorgestellt: Evercold. Das Add-on soll im Januar 2027 erscheinen und führt die Community in die Vierte Reflektion, also eine der Welten jenseits der Quelle, die bisher nicht von den Ascians im Zuge einer Wiedervereinigung beeinflusst wurde.

Evercold markiert außerdem den Start einer neuen, mehrteiligen Storyline: der Godless Realms Saga. Nach dem Abschluss des Zodiark und Hydaelyn-Handlungsbogens in Endwalker und dem bewusst bodenständigeren Neuanfang mit Dawntrail setzt das MMO damit wieder stärker auf kosmische Lore und große, weltumspannende Stakes.

Die Enthüllung im Trailer und die neue Bedrohung

Worum geht es in Evercold? Der Enthüllungstrailer ist als Gute-Nacht-Geschichte inszeniert, die einem jungen Au Ra erzählt wird. Darin heißt es sinngemäß, der Fernwanderer, so wird der Krieger des Lichts in dieser Welt genannt, habe ihr Zuhause einst vor einer kriechenden Kälte gerettet.

Im Trailer kommt der Krieger des Lichts gemeinsam mit Estinien und Alphinaud durch ein Portal in eine schwebende Welt und wird kurz darauf von seltsamen Kristallkonstrukten angegriffen. Auffällig: Die gezeigte Job-Inszenierung wechselt im Verlauf, zunächst ist der Krieger des Lichts als Viper zu sehen, später als Schnitter.

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Die Vierte Reflektion wird als paradiesisch beschrieben, mit eindrucksvoller, gebogener Architektur, riesigen Kristallen und üppiger Tierwelt. Doch genau dieses Paradies steht unter Druck: Mysteriöse arkane Riesen streifen durch die Regionen, während ein heimtückischer Frost das Land unter ihnen zu ersticken scheint. Alles deutet darauf hin, dass hier eine neue Art von Katastrophe anrollt, die eng mit aktuellen Andeutungen aus Patch 7.4 verknüpft ist.

Release-Zeitraum, Patch-Übergang und kommende Fan-Festivals

Wann erscheint Evercold? Square Enix nennt derzeit Januar 2027 als Release-Zeitraum. Bis dahin soll Patch 7.5 den Übergang von Dawntrail zur nächsten Erweiterung bilden.

Der erste Teil der Patch-7.5-Story erscheint am 28. April 2026. Der zweite Teil folgt am 8. September 2026. Zusammen sollen beide Updates das Finale von Dawntrail abschließen und inhaltlich zur neuen Expansion überleiten.

Wann gibt es mehr Details? Weitere Informationen zu Evercold sind für die nächsten beiden Fan Festivals angekündigt, darunter voraussichtlich Details zu Jobs, Systemänderungen, Lore rund um die Hauptquest und ein konkretes Veröffentlichungsdatum. Die Termine:

Berlin am 25. Juli 2026

Tokio am 31. Oktober 2026

Neue Features und Systemänderungen in der Übersicht

Welche Neuerungen bringt Evercold? Square Enix hat bereits eine ganze Reihe an Features und strukturellen Anpassungen genannt, die deutlich machen, dass Evercold nicht nur ein Story-Update wird, sondern auch am Fundament des Gameplays schraubt. Hier ist die bisher bekannte Liste im Überblick.

Überarbeitetes Fortschrittssystem mit wöchentlichen Aktivitäten und saisonalem Fortschritt

Möglichkeit, das Item-Level des höchststufigen Jobs mit anderen Jobs zu teilen

Neues Maximallevel: 110

Zwei neue Jobs, original für Final Fantasy XIV Tank, möglicherweise mit Dual-Schild-Gameplay Physischer Fernkampf-DPS

Neues Job-Action-System Reborn Mode: Klassische Eingaben für alle Jobs vor Evercold Evolved Mode: Neue Version für alle Jobs mit weniger Eingaben und anderen Rotationen

Anpassbare Character Action Skins

Verbesserte Charaktererstellung, inklusive Farbwähler für Augen, Haare und Hautton Verbesserte Anpassung von Augen und Lippen Layering für Gesichtsbemalung und Lidschatten Option, bestimmte Teile von Ausrüstung auszublenden

Verbessertes Zonen-Design

Verbessertes Questing

Verbesserungen am Kampf-Content

Dritte Schwierigkeitsstufe für Acht-Spieler-Raids zwischen Normal und Episch

Anpassung der Progressionswege für 24-Spieler-Raids

Neue Content-Typen

Verbesserungen für Schatzkarten, FATEs und die Jagd

Neue Dungeons, Raids, Prüfungen und PvP-Inhalte

Duty-Support-Update, damit Gruppen das System nutzen können

Allianz-Raid-Crossover mit Evangelion

Same-Region-Matching

Support für Nintendo Switch 2 ab August 2026

Was haltet ihr bisher von Evercold, der Vierten Reflektion als Schauplatz und den geplanten Systemänderungen? Schreibt eure Meinung und Erwartungen gerne in die Kommentare.