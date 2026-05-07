Final Fantasy 14 Hotfix vom 7. Mai 2026 fixt Raid, Quests, Bugs

Final Fantasy 14 hat am 7. Mai 2026 ein neues Hotfix-Update nachgeschoben, das eine ganze Reihe von Problemen rund um Patch 7.5 Trail to the Heavens behebt. Der Download ist vergleichsweise klein, dafür greift Square Enix an vielen Stellen ein: von Quest-Blockern über Übersetzungsfehler bis hin zu Darstellungs- und Controller-Themen.

Patch 7.5 ist dabei erst der Auftakt einer größeren Update-Phase: Insgesamt sind vier wichtige Updates für Frühjahr und Sommer 2026 geplant. Gleichzeitig dient das Update-Paket als Fundament für kommende Battle-Inhalte und Features im Hinblick auf Final Fantasy 14 Evercold, das aktuell für Januar 2027 angesetzt ist.

Hotfixes für Raids und Fortschritt

Welche Probleme wurden in Windurst: Der dritte Marsch behoben? Besonders im Fokus steht das neue Allianz-Raid Windurst: Der dritte Marsch. Die Optik der Arena im Kampf gegen Promathia, dem dritten Boss, wurde überarbeitet, nachdem es Berichte über Motion Sickness und Desorientierung gab.

Außerdem wurde ein schwerer Bug beseitigt, der in bestimmten Situationen nach dem Bosskill zu einem schwarzen Bildschirm führen konnte, wenn ein kampfunfähiger Charakter zum Startpunkt zurückkehrte.

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Welche Quest-Blocker sind jetzt gefixt? Ein zentraler Fix betrifft die Hildibrand-Questreihe: In Meteoriten und Meteor-Fehlgriffe konnte der Abschluss bislang scheitern, weil nach der letzten Cutscene ein dauerhafter Blackscreen auftrat. Da in Patch 7.55 am 28. Juli 2026 weitere Hildibrand-Quests folgen sollen, ist diese Reparatur besonders wichtig für alle, die die Reihe aktuell nachholen oder fortsetzen wollen.

Übersetzung, Items und Systeme im Blick

Welche Text- und Lokalisierungsfehler wurden korrigiert? Square Enix hat mehrere Fälle behoben, in denen NPC-Dialoge oder Bestätigungsfenster fälschlicherweise auf Japanisch angezeigt wurden, obwohl ihr mit englischer Textausgabe unterwegs seid. Betroffen waren zudem mehrere Tausch-Händler, bei denen das Bestätigungs-Pop-up den falschen Text anzeigte.

Warum ist das Senor-Otter-Pack verschwunden? Das Fashion-Accessoire Senor-Otter-Pack ist nach dem Hotfix nicht mehr verfügbar, weil es versehentlich zu früh veröffentlicht wurde. Laut Square Enix soll es im Rahmen einer saisonalen Aktion Ende Mai 2026 wieder auftauchen. Wer es zuvor aktiv genutzt hat, kann es seit dem Update nicht mehr verwenden, bis es offiziell erneut verfügbar ist.

Welche weiteren Bugs sind Teil des Updates? Die Patchnotes sind lang und reichen von Housing über Dungeons bis hin zu Grafik- und Controller-Themen. Hier sind alle genannten Punkte aus den Hotfixes im Überblick:

In Windurst: Der dritte Marsch wurde die Darstellung des Schlachtfelds im Kampf gegen Promathia aktualisiert.

Fix für Inconceivably Further Hildibrand Adventures: In Meteoriten und Meteor-Fehlgriffe bleibt der Bildschirm nach der letzten Cutscene nicht mehr schwarz, die Quest kann abgeschlossen werden.

Fix: In Teilen der Patch-7.5-Hauptszenario-Quests wurden NPC-Dialoge fälschlicherweise auf Japanisch angezeigt.

Housing: Beim Platzieren eines zweiten Gartenbeets konnte unter bestimmten Bedingungen das erste Beet nicht mehr anvisiert werden. Nach dem Fix lässt sich ein betroffener Zustand beheben, indem ihr das Item einmal ins Inventar legt und erneut platziert.

Windurst: Der dritte Marsch: Wenn ein kampfunfähiger Charakter zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Promathias Niederlage zum Startpunkt zurückkehrt, bleibt der Bildschirm nicht mehr schwarz.

Instanz-Dungeon Das Clyteum: Der Seelenbund steigt jetzt wie vorgesehen an.

Fix: Bei bestimmten NPC-Händlern zeigte das Bestätigungsfenster beim Itemtausch fälschlicherweise japanischen Text an. Betroffene NPCs: Ardolain in Foundation Amalj’aa-Händler in Süd-Thanalan Waldvolk-Händler in Ostwald Kobold-Händler in Äußeres La Noscea Sahagin-Händler in Westliches La Noscea Luna Vanu im Wolkenmeer Vath-Krämer in Dravanisches Vorland Shikitahe im Rubinsee Madhura in Die Fransen Gyosho in Die Azim-Steppe Erzeugnis-Produzent im Inselparadies Expeditions-Antiquar in Okkulter Halbmond: Südhorn

Das Senor-Otter-Pack war unbeabsichtigt verfügbar und wurde wieder entfernt. Es soll Ende Mai 2026 im Rahmen eines saisonalen Events verfügbar werden. Bereits genutzte Exemplare werden nach Anwendung des Updates vorübergehend unbenutzbar.

Fix: Bestimmte nicht färbbare Ausrüstung zeigte fälschlicherweise Färbe-Icons und das Färbe-Unterkommando, wodurch das Färbefenster irrtümlich geöffnet werden konnte. Betroffen: Mogry-Kopf Mogry-Körper Mogry-Arme Mogry-Po Mogry-Beine

Fix: Färbung 2 wird nicht mehr fälschlicherweise am Saum der Air Cell Halfslops angewendet, wenn männliche Roegadyn oder männliche Hrothgar das Item tragen.

Fix: Beim Dirndl-Langrock kann es auf weiblichen Nicht-Lalafell-Charakteren in Kombination mit bestimmter Körperausrüstung bei Animationen und Posen zu Darstellungsfehlern kommen.

Fix: Bei den Begleitern Caprino und Aufzieh-Roter XIII wurden unter Standard-Texturauflösung sowie auf PlayStation 4 und Xbox Series S schwarze Punkte auf den Modellen angezeigt. (Windows, Mac, Steam , PlayStation 4, Xbox Series S)

und schwarze Punkte auf den Modellen angezeigt. (Windows, Mac, , PlayStation 4, Xbox Series S) Fix: Beim Aufstehen aus dem Handwerks-Leerlaufzustand kann ein Klassen- oder Jobwechsel nicht mehr zur Immobilisierung führen.

Fix: Bestimmte Texturen in der ersten Arena von Futures Rewritten Ultimate werden korrekt dargestellt. (PlayStation 5)

Fix: In Bannock im Zentralwald zeigen die Trainingspuppen nicht mehr das falsche Level an, außerdem ist Reset Striking Dummy Enmity wieder verfügbar.

Fix: Die Quest-Fortschrittseinstellungen in der Charakterkonfiguration wurden rund um Gartenbeete, angeheuerte NPCs und Mannequins fälschlicherweise ausgelöst.

Fix: Mit DualSense-Controller wird haptisches Feedback bei bestimmten Jobleisten-Schwellen wieder wie vorgesehen ausgelöst. (Windows, Steam)

Ausblick auf die nächsten Inhalte

Was bedeutet das Update für die nächsten Monate? Der Hotfix ist ein klassisches Aufräumen nach einem großen Content-Drop, aber auch ein gutes Signal: Besonders Quest-Blocker und Accessibility-Probleme im Raid wurden schnell adressiert. Gleichzeitig bleibt 2026 für Final Fantasy 14 vollgepackt, inklusive weiterer geplanter Patches und dem großen Blick Richtung Evercold im Januar 2027.

Was meint ihr: Habt ihr die Probleme in Windurst: Der dritte Marsch oder bei Hildibrand selbst erlebt, und wie zufrieden seid ihr mit der Geschwindigkeit der Hotfixes? Schreibt es gern in die Kommentare.