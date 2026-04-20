Pragmata Spielzeit – So lange dauert Story, New Game Plus und 100 Prozent

Pragmata ist nach einer langen, teils turbulenten Entwicklungszeit inzwischen erschienen und zählt zu den aktuellen Singleplayer-Releases von Capcom. Das Sci-Fi-Action-Adventure ist seit dem 17. April 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC via Steam verfügbar.

Wenn ihr überlegt, ob ihr das Abenteuer am Stück durchspielen oder lieber in Etappen erleben wollt, stellt sich vor allem eine Frage: Wie viele Stunden steckt ihr realistisch in die Mond-Odyssee von Hugh und Diana?

Die erwartete Dauer der Kampagne

Wie lange dauert die Hauptgeschichte von Pragmata? In Pragmata übernehmt ihr die Rolle von Astronaut Hugh, der mit einem kleinen Team eine Station auf dem Mond überprüfen soll. Kurz nach der Ankunft eskaliert die Lage, Hugh wird schwer verletzt und wird ausgerechnet von der Androidin Diana gerettet.

Das Problem: Das Sicherheitssystem der Basis und weitere Androiden stellen sich gegen das Duo, wodurch Überleben, Flucht und Gegenwehr schnell zum gemeinsamen Kern des Abenteuers werden. Capcom setzt dabei auf einen Mix aus Shooter-Action und Hacking-Elementen, der die Begegnungen spürbar prägt.

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Wie viel Spielzeit solltet ihr für einen normalen Durchgang einplanen? In einem ersten vollständigen Durchlauf liegt die reine Story-Erfahrung bei etwa zehn Stunden. Wer sehr zielstrebig spielt und sich stark auf Missionsfortschritt konzentriert, kann die Kampagne auch in gut acht Stunden abschließen.

Umgekehrt gilt: Wenn ihr die Areale gründlich erkundet, Nebenwege mitnehmt und euch Zeit für Entdeckungen lasst, können daraus auch bis zu 15 Stunden werden. Gerade bei einem neuen Sci-Fi-Setting auf dem Mond dürfte das für viele von euch ohnehin der spannendere Weg sein.

Zusätzliche Modi und Wiederspielwert

Welche Inhalte kommen nach dem Abspann noch dazu? Pragmata ist nicht so angelegt, dass nach dem ersten Durchspielen sofort Schluss ist. Nach dem Abschluss schaltet ihr einen neuen Spielmodus frei, der einen bestimmten Abschnitt der Kampagne um zusätzliche Inhalte erweitert.

Außerdem gibt es einen New Game+-Modus, in den ihr abgesehen von einigen storyrelevanten Items eure Upgrades sowie den Fortschritt bei Sammelobjekten übernehmen dürft. Wer also Builds optimieren, verpasste Inhalte einsammeln oder einfach effizienter durch die stärkeren Passagen marschieren möchte, bekommt hier die passende Spielwiese.

Wie anspruchsvoll wird Pragmata im Endgame? Zusätzlich wird mit Lunatic ein dritter Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, der deutlich knackiger ausfallen soll. Wer sich gern durchbeißt, findet damit noch einmal einen starken Anreiz, das Abenteuer erneut anzugehen.

Spielzeit für 100 Prozent und Trophäen

Wie viele Stunden braucht ihr für einen 100-Prozent-Run in Pragmata? Wer wirklich alles sehen und erledigen will, sollte deutlich mehr Zeit einplanen als für die reine Kampagne. Nach rund 27 Stunden waren zwei komplette Story-Durchgänge abgeschlossen, ein Großteil der Ingame-Herausforderungen erledigt und die meisten Trophäen freigeschaltet.

Für den kompletten Abschluss fehlten in diesem Zwischenstand noch mehrere Simulator-Herausforderungen im Schutzraum, ein kompletter Lunatic-Durchlauf sowie fünf Trophäen inklusive Platin bis zum 100-Prozent-Gesamtfortschritt.

Mit welcher Gesamtspielzeit solltet ihr für Komplettierung rechnen? Wenn ihr konsequent auf maximale Vollständigkeit spielt, könnt ihr voraussichtlich 30 bis 40 Stunden einplanen. Für ein reines Singleplayer-Action-Adventure ist das ein stattlicher Umfang, vor allem wenn ihr euch zusätzlich auf die Mischung aus Shooter-Gameplay und Hacking-Minispiel einlasst.

Spielziel Erwartete Spielzeit Nur Hauptstory, sehr fokussiert ca. 8 Stunden Hauptstory, typischer erster Durchgang ca. 10 Stunden Hauptstory mit viel Erkundung bis zu 15 Stunden 100 Prozent, inklusive Herausforderungen und Trophäen ca. 30 bis 40 Stunden

Plant ihr bei Pragmata eher den schnellen Story-Run oder geht ihr direkt auf Platin und 100 Prozent, inklusive New Game+ und Lunatic? Schreibt uns eure Einschätzung in die Kommentare.