007 First Light – IO Interactive zeigt PS5-Pro-Qualitätsmodus mit 60 FPS

Ausgerechnet bei einem neuen Bond-Spiel wollte sich zuletzt ein besonders fieses Wortspiel festbeißen: 007 FPS. Der Spott kam nicht von ungefähr, denn als IO Interactive im September 2025 im Rahmen einer State of Play erstmals ausführliches Gameplay zu 007 First Light zeigte, fiel vor allem eine Sache negativ auf: In actionreichen Szenen rutschte die Bildrate sichtbar unter 30 FPS.

Jetzt kontert das Studio mit neuen, deutlich souveräneren Eindrücken. Auf dem offiziellen X-Account zu 007 First Light ist ein frisches Gameplay-Video aufgetaucht, das knapp zweieinhalb Minuten Szenen aus dem Spiel zeigt. Laut IOI wurde das Material auf der PS5 Pro aufgenommen und läuft im Qualitätsmodus mit 60 FPS.

Neue Gameplay-Szenen auf der PS5 Pro

Welche Performance zeigt 007 First Light im Qualitätsmodus der PS5 Pro? IO Interactive nutzt das neue Video ganz bewusst als Ansage: Das Bond-Abenteuer soll auf der PS5 Pro im Qualitätsmodus mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Genau daran hatte es nach der Präsentation im Herbst 2025 die größten Zweifel gegeben, weil dort die Performance nicht stabil wirkte.

Im begleitenden Post greift das Studio den damaligen Spott direkt auf und liefert sinngemäß die Antwort: Aus 007 FPS werden 60 FPS. Damit rückt 007 First Light auf Sonys stärkerer Konsole in eine Komfortzone, die sonst oft nur dem Performance-Modus vorbehalten ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

007 FPS hieß es damals im September. Wir freuen uns, zeigen zu können, dass 007 First Light auf der PS5 Pro mit 60 FPS läuft.

Technik, Raytracing und die Rolle von PSSR

Wie werden 60 FPS im Qualitätsmodus technisch möglich? IO Interactive hatte schon im letzten Jahr angedeutet, dass die Kombination aus (hochskalierter) 4K-Auflösung, Raytracing-Effekten und hoher Bildrate durch die neue PSSR-Technologie begünstigt werden dürfte. Genau diese Mischung ist es, die das neue Material vermitteln soll: nicht nur flüssig, sondern dabei klar als Qualitätsmodus positioniert.

Spannend wird dadurch auch die Frage, wie sinnvoll ein separater Performance-Modus auf der PS5 Pro überhaupt noch ist. Wenn der Qualitätsmodus bereits mit 60 FPS läuft, könnte ein zusätzlicher Modus vor allem für Besitzer eines 120-Hz-Displays interessant werden. Ob IOI hier eine Option für höhere Bildraten anbietet, bleibt vorerst offen, wäre aber ein naheliegender Bonus.

Grafikmodi und Bildraten auf der Standard-PS5

Welche Grafikmodi sind für die normale PS5 bestätigt? Neben der PS5-Pro-Ansage gab es auch ein Update zur Standard-PS5. IO Interactive hat unter dem X-Post auf Nachfrage eines Nutzers bestätigt, dass es dort zwei bekannte Optionen geben wird: einen Qualitätsmodus mit Ziel 30 FPS sowie einen Performance-Modus mit 60 FPS.

Damit zeichnet sich ein klassisches Konsolen-Setup ab: maximale Optik gegen höhere Bildrate. Wie stabil die jeweiligen Ziele am Ende wirklich gehalten werden, dürfte erst nach Release durch detaillierte Tech-Checks klar werden, wenn die finalen Versionen in der Praxis auf Herz und Nieren geprüft werden.

Release, Plattformen und Vorbesteller-Bonus

Wann erscheint 007 First Light und für welche Plattformen? Der Release ist bereits terminiert: Am 27. Mai 2026 erscheint 007 First Light für PS5, Xbox Series und PC. Eine Version für Switch 2 ist für den Sommer 2026 angekündigt.

Welche Inhalte bietet das kostenlose Deluxe-Upgrade für Vorbesteller? IO Interactive weist außerdem darauf hin, dass Vorbesteller ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition erhalten. Enthalten sind laut Studio:

ein digitales Artbook

der Soundtrack

exklusive In-Game-Outfits, angelehnt an klassische Bond-Filme

Wie wichtig sind euch 60 FPS in einem cineastischen Singleplayer-Spiel wie 007 First Light, und auf welcher Plattform wollt ihr loslegen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.