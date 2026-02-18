Epic Games Store – Zwei Gratis-Spiele nur noch weniger als 24 Stunden verfügbar

Im Epic Games Store läuft wieder einer dieser Deals, bei denen ihr wirklich schnell sein müsst: Ihr habt weniger als 24 Stunden Zeit, um euch zwei Spiele komplett kostenlos zu sichern. Wer die Aktion verpasst, muss später regulär zahlen, denn nach Ablauf des Zeitfensters tauscht Epic die Gratis-Titel wie gewohnt aus.

Wichtig: Sobald ihr die Spiele innerhalb der Frist einmal zur Bibliothek hinzugefügt habt, bleiben sie dauerhaft in eurem Account. Ihr müsst sie also nicht sofort herunterladen, aber ihr solltet sie spätestens heute noch claimen.

So sichert ihr euch die Gratis-Spiele rechtzeitig

Wie bekommt ihr die zwei kostenlosen Epic-Games? Öffnet den Epic Games Store am PC oder im Browser, loggt euch in euren Account ein und geht in den Bereich mit den kostenlosen Spielen. Dort könnt ihr beide Titel nacheinander auswählen und wie einen normalen Kauf abschließen, nur eben mit einem Preis von 0 Euro.

Achtet dabei darauf, wirklich beide Spiele einzeln zu claimen, denn manchmal wird nur ein Titel schnell mitgenommen und der zweite geht im Stress unter. Gerade weil das Zeitfenster unter 24 Stunden liegt, lohnt sich ein kurzer Doppelcheck in eurer Bibliothek.

Damit ihr nichts vergesst, hier die Schritte kompakt:

Epic Games Store öffnen und einloggen Bereich für kostenlose Spiele aufrufen Gratis-Spiel 1 auswählen und für 0 Euro zur Bibliothek hinzufügen Gratis-Spiel 2 auswählen und für 0 Euro zur Bibliothek hinzufügen Prüfen, ob beide Titel in der Bibliothek auftauchen

Das steckt hinter dem 24-Stunden-Countdown

Warum ist das Zeitfenster so kurz? Die Gratis-Spiele im Epic Games Store laufen in der Regel nach einem festen Wechselrhythmus. Kurz vor dem Austausch bleibt oft nur noch ein knappes Restfenster, in dem ihr die aktuellen Titel noch mitnehmen könnt, bevor die nächsten Freebies freigeschaltet werden.

Gerade bei solchen Last-Minute-PSAs gilt: Nicht auf später verschieben. Je nach Uhrzeit kann es sonst passieren, dass ihr beim nächsten Login schon nur noch die neue Gratis-Rotation seht und die beiden aktuellen Spiele nicht mehr verfügbar sind.

Wenn ihr euch grundsätzlich für diese Aktionen interessiert, lohnt es sich, den Epic-Donnerstag als festen Termin einzuplanen. So erwischt ihr die Angebote direkt zum Start und müsst nicht auf den letzten Drücker reagieren.

Für wen sich das Abholen besonders lohnt

Wer sollte die beiden Gratis-Spiele jetzt unbedingt sichern? Eigentlich alle, die auf PC spielen und gern eine wachsende Bibliothek aufbauen, ohne jedes Mal Geld auszugeben. Selbst wenn euch die Titel heute nicht sofort ansprechen, kann sich das Claiming später auszahlen, wenn ihr mal Lust auf etwas Neues habt oder Freunde genau dieses Spiel ausprobieren wollen.

Auch für Sparfüchse ist das ein No-Brainer: Zwei Spiele für 0 Euro sind schnell eingesackt, kosten euch nur ein paar Klicks und bleiben danach dauerhaft verfügbar. Und wenn ihr eure Bibliothek gern sortiert, könnt ihr die Titel direkt nach dem Claiming in Sammlungen einordnen, damit sie später nicht untergehen.

Gut für alle, die gern ohne Risiko Neues ausprobieren

Praktisch, wenn ihr mit Freunden spontan ein Spiel starten wollt

Ideal zum Auffüllen der Bibliothek für ruhigere Gaming-Phasen

Habt ihr die zwei Gratis-Spiele schon eingesammelt, oder habt ihr die Aktion erst durch diesen Hinweis auf dem Schirm? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr euch solche Last-Minute-Freebie-PSAs häufiger wünscht.