Assassins Creed 4 Black Flag kommt als Remake zurück – was bisher bekannt ist

Ubisoft hat es offiziell gemacht: Assassin’s Creed 4 Black Flag wird als Remake neu aufgelegt. Damit kehrt einer der beliebtesten Serienteile zurück, der 2013 erstmals erschien und bis heute für sein Piraten-Feeling, die Seeschlachten und die offene Karibik-Welt gefeiert wird.

Für Fans bedeutet das vor allem eines: Die Reise mit Edward Kenway soll in moderner Form erneut erlebbar werden. Konkrete Details zu Release-Termin, Preis oder Plattformen bleiben zwar noch offen, doch die Bestätigung allein dürfte bei vielen schon jetzt die Segel setzen.

Ein Piratenabenteuer, das sich seinen Ruf verdient hat

Worum ging es in Assassin’s Creed 4 Black Flag? Die Handlung spielt während des Goldenen Zeitalters der Piraterie in den Jahren 1715 bis 1722 in der Karibik und folgt dem walisischen Piraten Edward Kenway, der zwischen Assassinen und Templern in einen größeren Konflikt gerät.

Black Flag setzte damals einen klaren Schwerpunkt auf Schiff-Gameplay und Erkundung in einer nahtlosen offenen Welt. Statt nur von Stadt zu Stadt zu sprinten, warteten See-Forts, Inseln, Wracks und Nebenaktivitäten, die das Piratenleben spürbar machten.

Welche Elemente haben Black Flag spielerisch geprägt? Neben klassischer Schleich-Action und Nahkampf stand vor allem das Kapitänsleben im Mittelpunkt: Edward kommandiert die Jackdaw, eine Brigg, und bestreitet damit Gefechte, Entern-Manöver und Reisen zwischen zentralen Orten wie Havanna, Nassau und Kingston.

Was ein Remake jetzt spannend macht

Was bedeutet die offizielle Remake-Ankündigung für Fans? Ein Remake ist mehr als ein einfacher Port und weckt entsprechend Erwartungen an ein spürbares Technik- und Präsentations-Upgrade. Gerade Black Flag könnte von moderner Beleuchtung, dichteren Umgebungen, verbesserten Animationen und einem insgesamt zeitgemäßeren Spielgefühl profitieren.

Auch das Spieltempo und Komfort-Features sind ein möglicher Hebel. Viele hoffen, dass sich Steuerung und Interface aktueller anfühlen, ohne den Charakter des Originals zu verlieren. Gleichzeitig wird spannend, wie Ubisoft mit Punkten umgeht, die damals gemischt aufgenommen wurden, etwa Teilen der modernen Rahmenhandlung oder der Missionsstruktur in einzelnen Storyabschnitten.

Welche Inhalte könnten im Remake besonders profitieren? Im Fokus stehen naheliegend die Seeschlachten, das Erkunden der Inselwelt und die Stimmung an Bord. Gerade Wellen, Wetter, Sichtweite und Soundkulisse sind Bereiche, in denen moderne Technik ein ohnehin starkes Erlebnis noch eindrucksvoller machen kann.

Aktueller Stand zu Release und Umfang

Wann erscheint das Remake und für welche Plattformen? Ubisoft hat die Neuauflage bestätigt, Details zu Veröffentlichungstermin, Preis und konkreten Zielplattformen sind bislang aber nicht offiziell benannt. Entsprechend ist auch offen, ob es bei einer reinen Neuinterpretation von Black Flag bleibt oder ob zusätzliche Inhalte eine Rolle spielen.

Zur Einordnung: Das Original erschien 2013 zunächst für PlayStation 3, Xbox 360 und Wii U, später auch für PlayStation 4, Xbox One und PC. Zudem gab es eine Switch-Version als Teil einer Sammlung. Unabhängig davon, wie Ubisoft die neue Version aufstellt, dürfte die Erwartungshaltung klar sein: Black Flag soll sich wie ein modernes AAA-Abenteuer anfühlen, ohne seinen Piratenkern zu verwässern.

Was wünscht ihr euch vom Remake am meisten: bessere Seeschlachten, ein überarbeitetes Missionsdesign oder einfach nur die Karibik in aktueller Optik? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.