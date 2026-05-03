Mass Effect 5 – Director meldet sich, BioWare ist weiter voll in Entwicklung

Seit der Ankündigung von Mass Effect 5 ist es auffällig ruhig geblieben, doch jetzt meldet sich der Director des Projekts zumindest mit einem kurzen Lebenszeichen. Michael Gamble, der bei BioWare die Entwicklung verantwortet, hat sich in einer Antwort auf Social Media zum aktuellen Stand geäußert und dabei vor allem eines klargemacht: Das Team ist weiterhin voll mit der Arbeit am nächsten großen Serienkapitel beschäftigt.

Für Fans der Sci-Fi-RPG-Reihe ist das eine kleine, aber wichtige Nachricht, denn nach Jahren mit Concept Art und Mini-Teasern war die Geduld zuletzt spürbar auf die Probe gestellt. Ein konkreter Release-Termin oder handfeste neue Details wurden allerdings erneut nicht genannt.

Ein kurzes Lebenszeichen vom Director

Was hat Michael Gamble zum Status von Mass Effect 5 gesagt? Auslöser war die Nachfrage eines Fans, der darauf hinwies, dass es seit dem N7-Day-Teaser mit Krogan-Fokus im November kaum wirklich greifbare Neuigkeiten gab. Gamble antwortete sinngemäß, dass er vor allem deshalb keine Updates liefern konnte, weil er zu sehr damit beschäftigt sei, am Spiel zu arbeiten.

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Die Aussage ist bewusst knapp, aber sie bestätigt immerhin: Mass Effect 5 ist weiterhin aktiv in Entwicklung, und die Kommunikation nach außen leidet derzeit offenbar daran, dass intern der Fokus auf Produktion statt Marketing liegt. Gerade nach mehreren Jahren mit sehr dosierter Informationspolitik dürfte das bei vielen in der Community zumindest etwas Druck aus dem Kessel nehmen.

Die bisherige Update-Timeline seit der Enthüllung

Welche offiziellen Meilensteine gab es bisher zu Mass Effect 5? Seit der Enthüllung bei den Game Awards 2020 gab es nur einzelne, meist an den N7 Day gekoppelte Signale. Die bisherigen Stationen lassen sich als klare Timeline zusammenfassen:

Dezember 2020: Offizielle Ankündigung bei den The Game Awards inklusive Teaser

inklusive Teaser November 2021: Erstes Concept Art zum N7 Day

November 2022: Bestätigung, dass Mass Effect 5 in der Vorproduktion ist, ebenfalls zum N7 Day

November 2023: Kleine Teaser zum N7 Day

Juni 2024: Bestätigung, dass Mass Effect 5 ein Singleplayer-Spiel wird

Januar 2025: EA kündigt eine Umstrukturierung bei BioWare nach Dragon Age: The Veilguard an

an November 2025: Bestätigung, dass das Team voll an Mass Effect 5 arbeitet; außerdem wird ein kleiner Krogan-Teaser gezeigt

Januar 2026: Eine Stellenausschreibung für einen Production Director taucht auf, was auf Teamwachstum oder Umfang hindeutet

April 2026: Michael Gamble sagt, das Team sei einfach mit der Arbeit beschäftigt

Unterm Strich zeichnet die Liste ein Bild von einem Projekt, das seit Jahren existiert, aber erst in den letzten Updates klarer in Richtung Vollproduktion gerückt ist. Für viele ist das auch eine Erklärung dafür, warum außer Stimmung, Artworks und kurzen Clips bisher kaum Konkretes zur Story oder zum Gameplay nach außen gedrungen ist.

Was Fans als Nächstes erwarten können

Wann könnten neue Infos oder ein Trailer zu Mass Effect 5 kommen? Die Spekulationen rund um ein Release-Zeitfenster bleiben lebendig. In der Community kursieren Hoffnungen auf 2026 oder 2027, andere rechnen eher deutlich später damit. Offiziell gibt es dazu weiterhin nichts Verbindliches.

Als typische Bühnen für größere Enthüllungen gelten weiterhin Events wie das Summer Game Fest und die Game Awards, zumal Mass Effect 5 dort bereits angekündigt wurde. Gleichzeitig passt Gambles knapper Kommentar zu einem Szenario, in dem BioWare aktuell eher liefert als zeigt, also erst dann wieder groß kommuniziert, wenn ein nächster Trailer oder ein handfestes Update wirklich sitzt.

Ein paar Eckpfeiler sind immerhin schon bekannt: Mass Effect 5 wird ein Singleplayer-Titel, und auch Romance-Optionen sollen wieder Teil des Pakets sein. Dass das Feature zurückkehrt, überrascht Serienfans kaum, schließlich gehört es zu den Markenzeichen der Reihe.

Was sagt ihr zu Gambles Update: Beruhigt euch so ein kurzes Lebenszeichen, oder braucht Mass Effect 5 langsam endlich einen richtigen Trailer mit Release-Zeitfenster? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.