Steam verschenkt Graveyard Keeper bis 13. April 2026 – so lange gilt es

Steam verteilt gerade ein ungewöhnlich düsteres Wohlfühlspiel kostenlos: Graveyard Keeper. Wenn du Lust auf eine Art Stardew-Valley-Alternative mit schwarzem Humor hast, kannst du dir den Titel im Rahmen der Aktion Free to Keep sichern, herunterladen und dauerhaft in der Bibliothek behalten.

Wichtig ist dabei vor allem die Deadline: Das Gratisangebot endet am 13. April 2026. Wer bis dahin claimt, zahlt nichts und behält das Spiel dauerhaft, auch nach Ablauf der Aktion.

So lange ist Graveyard Keeper gratis verfügbar

Bis wann kannst du Graveyard Keeper kostenlos auf Steam sichern? Das Zeitfenster läuft bis zum 13. April 2026 um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Danach wird der Titel wieder regulär angeboten und ist nicht mehr gratis über die Aktion verfügbar.

Die Free-to-Keep-Promos tauchen auf Steam regelmäßig auf und funktionieren simpel: Einmal im Aktionszeitraum „zur Bibliothek hinzufügen“ reicht aus. Anschließend bleibt das Spiel dauerhaft deinem Account zugeordnet.

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Darum erinnert das Spiel an Stardew Valley

Was ist Graveyard Keeper für ein Spiel? Statt einer heruntergewirtschafteten Farm erbst du hier sinngemäß einen Friedhof und musst ihn ausbauen, optimieren und wirtschaftlich am Laufen halten. Optisch gibt es klare Parallelen zu klassischen Pixel-Lebenssimulationen, allerdings mit eigenem Stil und deutlich morbiderem Einschlag.

Der Kern dreht sich um Ressourcen, Fortschritt und Ausbau: Du räumst Gelände frei, stellst Dinge her, verdienst Geld und verbesserst deinen Friedhof Schritt für Schritt. Anders als in vielen Cozy-Games wird dabei aber auch gezielt mit moralischer Grauzone und bitterem Humor gespielt.

Besonders prägnant ist die Ausrichtung auf Effizienz und Abkürzungen: Das Spiel ermutigt dich, Kosten zu drücken und alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um schneller voranzukommen. Der Fortschritt hängt stark an Technologie-Bäumen, Materialbeschaffung und Crafting, was sich für Genre-Fans schnell vertraut anfühlt.

Diese Inhalte erwarten dich neben dem Friedhof

Welche Aktivitäten bietet Graveyard Keeper abseits des Managements? Wer nicht nur verwalten will, bekommt ein ziemlich breites Paket an Beschäftigungen, das in vielen Punkten an die typische Lebenssim-Schleife erinnert.

Farming und Ressourcenanbau

Angeln

Dungeons erkunden, inklusive Kampf und Beute

Alchemie und Experimente mit Rezepten

Quests und storylastige Aufgaben

Unterm Strich ist es ein Cozy-Game mit dunkler Note: gemütlich im Loop, aber schräg im Thema. Gerade wer Stardew Valley mag, aber mal etwas Offbeat sucht, dürfte hier schnell hängen bleiben.

Noch mehr Gratis-Spiele auf PC bis Mitte April

Welche weiteren kostenlosen PC-Spiele gibt es gerade? Parallel zu Graveyard Keeper laufen noch andere Freebie-Aktionen. Auf Steam ist außerdem das Sci-Fi-Co-op-Platformer-Spiel eWorlds derzeit gratis, bevor es in ein Premium-Modell wechselt. Das kostenlose Claim-Fenster endet am 16. April 2026.

Auch im Epic Games Store sind aktuell zwei Titel kostenlos bis zum 16. April 2026 um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) verfügbar. Dabei handelt es sich um:

Prop Sumo, ein chaotischer Party-Brawler mit physikbasierten Matches, Items und Arenagefahren

TOMAK: Save the Earth Regeneration, ein Visual-Novel-Hybrid mit Gesprächen, Entscheidungen und Wertemanagement

Holst du dir Graveyard Keeper gratis ab, oder ist dir der düstere Twist zu weit weg von klassischen Wohlfühl-Sims? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.