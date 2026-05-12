Steam verschenkt Action-Roguelite Just Move Fall Dungeon Endless Abyss bis 13. Mai

Steam verteilt gerade wieder ein Spiel komplett kostenlos, diesmal ein kleines Action-Roguelite im Stil von Vampire Survivors. Wer Just Move Fall Dungeon Endless Abyss rechtzeitig abholt, spart den regulären Kaufpreis und behält den Titel dauerhaft in der Bibliothek. Das Zeitfenster ist allerdings kurz, denn die Aktion läuft nur bis zum 13. Mai 2026.

Konkret handelt es sich um eine Free-to-Keep-Promo: Einmal während der Aktion geclaimt, gehört das Spiel euch dauerhaft. Danach wechselt es wieder zurück zum Normalpreis.

So lange ist das Gratis-Spiel verfügbar

Bis wann könnt ihr Just Move Fall Dungeon Endless Abyss gratis sichern? Laut Aktionshinweis endet das Angebot am 13. Mai 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Bis zu diesem Zeitpunkt müsst ihr das Spiel über Steam eurer Bibliothek hinzufügen, damit es dauerhaft kostenlos bleibt.

Der reguläre Preis auf Steam liegt bei 15,79 Euro. Wer nur neugierig auf den Survivors-like-Trend ist oder zwischendurch etwas Simples für ein paar Runs sucht, kann hier also ohne Risiko zugreifen.

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Das steckt spielerisch drin

Was ist Just Move Fall Dungeon Endless Abyss für ein Spiel? In der Beschreibung wird es als Survivors-like beziehungsweise Action-Roguelite eingeordnet. Ihr bewegt euch durch Arenen, Angriffe laufen größtenteils automatisch, und der Reiz entsteht durch wachsende Gegnerwellen, Upgrades und stetige Eskalation bis zum Run-Ende.

Als Kernfeatures werden unter anderem diese Inhalte genannt:

30 Missionen

3 Maps: Dungeon, Living Room, Party Room

5 Typen von Waffen und Charakteren

Upgrades über Geld und Erfahrung

Zur aktuellen Stimmungslage rund um das Spiel: Es gibt bislang nur sehr wenige Nutzerbewertungen, die Tendenz fällt eher kritisch aus. Viele Kommentare zielen dabei vor allem auf den Gegenwert zum Preis ab. Kostenlos könnte das Ganze für euch natürlich anders aussehen, gerade wenn ihr einfach mal ein weiteres Spiel dieser Welle antesten wollt, ohne viel Zeit zu investieren.

Noch mehr Gratis-Aktionen auf Steam im Blick behalten

Welche weiteren Free-to-Keep-Deals sind gerade relevant? Parallel zu Just Move Fall Dungeon Endless Abyss laufen noch weitere Gratis-Aktionen, die ebenfalls zeitlich begrenzt sind. Dazu zählen LivingBattle und Roving Rovers, die beide aktuell kostenlos zu haben sind, aber jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten auslaufen.

Zusätzlich ist für den 13. Mai 2026 auch ein Key-Drop für Dishonored 2 angekündigt, der so lange läuft, bis alle Keys vergriffen sind. Wenn ihr darauf spekuliert, solltet ihr schnell sein, denn bei solchen Kontingenten gilt in der Regel: weg ist weg.

Habt ihr Just Move Fall Dungeon Endless Abyss schon geclaimt, und wie steht ihr generell zu Survivors-likes, die eher klein und simpel ausfallen? Schreibt es gerne in die Kommentare.