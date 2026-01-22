Forza Horizon 6 – Riesige Japan-Karte und Early Access ab Mai 2026!

Forza Horizon 6 wird am 19. Mai 2026 weltweit veröffentlicht, wie Playground Games im Rahmen der Xbox Developer Direct am 22. Januar 2026 bestätigt hat. Wer sich die Ultimate Edition sichert, kann das Spiel bereits ab dem 15. Mai 2026 im Early Access erleben. Die schlechte Nachricht: Besitzer einer PlayStation 5 müssen sich noch etwas länger gedulden. Zwar wurde eine PS5-Version bestätigt, doch sie erscheint erst in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Das neue Open-World-Rennspiel wird erneut von Playground Games entwickelt und bringt die Serie erstmals nach Japan. Bereits im September 2025 wurde das Spiel während der Tokyo Game Show angekündigt, allerdings damals nur mit einem atmosphärischen Teaser. Nun gibt es erstmals echtes Gameplay zu sehen – und viele neue Details.

Japans Straßen als neue Bühne

Was macht das neue Setting so besonders? Forza Horizon 6 spielt in einer fiktionalisierten Version Japans, die sowohl moderne Städte als auch ländliche Regionen abbildet. Die Karte ist laut Entwickler die größte in der Geschichte der Serie – und gleichzeitig die vielfältigste. Die zentrale Stadt ist etwa fünfmal so groß wie Guanajuato aus Forza Horizon 5.

Eine wichtige Neuerung: Nicht alle Regionen der Karte sind von Anfang an zugänglich. Stattdessen musst du dich über Qualifikationen im Horizon Festival hocharbeiten, um neue Areale freizuschalten. Das ultimative Ziel ist das goldene Armband, das dir Zugang zu einer exklusiven Insel eröffnet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein neuer Karriereansatz

Wie verändert sich der Einstieg ins Horizon Festival? In Forza Horizon 6 startest du nicht sofort als Rennprofi. Stattdessen beginnst du als Tourist, der zufällig in das Festival hineingezogen wird. Dieser Ansatz soll der Karriere mehr Tiefe verleihen und die individuelle Entwicklung stärker betonen.

Der Fortschritt im Spiel basiert auf einem System von Armbändern, die du dir durch Rennen und Herausforderungen verdienen musst. Diese Mechanik spiegelt das zentrale Gameplay-Prinzip wider und verleiht dem Spiel eine klare Struktur.

Vier Jahreszeiten mit visueller Wucht

Welche Rolle spielt das Wetter? Die Entwickler setzen erneut auf das bekannte Saisonsystem, das bereits in Forza Horizon 4 eingeführt wurde. In Forza Horizon 6 soll es noch stärker inszeniert sein, um die landschaftlichen und klimatischen Unterschiede Japans einzufangen.

In der Präsentation wurde Gameplay aus allen vier Jahreszeiten gezeigt – darunter Strecken mit meterhohen Eiswänden, die an die legendäre Frappe Snowland-Strecke aus Mario Kart 64 erinnern. Ob sich die Jahreszeiten dynamisch verändern oder vom Spieler gesteuert werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Kreativer Freiraum im Tal

Was steckt hinter dem neuen Dekorationsfeature? Mit dem neuen Bereich namens The Estate bekommst du die Möglichkeit, ein ganzes Tal nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Dieses Feature ist inspiriert vom japanischen Phänomen der „Akiya“ – leerstehende Häuser auf dem Land, die in Forza Horizon 6 kreativ wiederbelebt werden.

Das Tal dient nicht nur als privater Rückzugsort, sondern auch als sozialer Treffpunkt für andere Spieler. Du kannst dort Events planen, deine Fahrzeuge präsentieren und deinen persönlichen Stil ausleben.

Neuerungen im Gameplay und bei den Events

Was gibt es an neuen Spielmodi? Neben klassischen Rennen führt Forza Horizon 6 neue Eventtypen ein, darunter:

Horizon Rush: Hindernisparcours mit akrobatischen Herausforderungen

Time Attack: Zeitrennen, die direkt aus der Open World gestartet werden – ohne Ladezeiten

Daikoku-Treffen: Ingame-Car-Meets, angelehnt an die japanische Tuningkultur

Auch das Fortschrittssystem wird erweitert: Ein neues Journal-System soll dir helfen, deine Erfolge zu dokumentieren – darunter Fotos, Ranglistenpunkte und abgeschlossene Herausforderungen.

Ein riesiger Fuhrpark

Wie viele Autos sind zum Start verfügbar? Zum Release umfasst Forza Horizon 6 rund 550 Fahrzeuge – etwa 40 Prozent mehr als der Vorgänger. Zwei davon stehen besonders im Fokus: Toyotas 2025 GR GT Prototype und der neue Land Cruiser, die beide auch das Cover zieren.

Der GR GT Prototype ist außerdem Teil eines speziellen Prologs namens „Initial Experience“, in dem du unter anderem gegen einen Shinkansen-Zug antrittst. Auch Offroad-Abschnitte in den Alpen sind Teil dieses Einstiegssegments.

Verfügbarkeit und Plattformen

Wo kannst du Forza Horizon 6 spielen? Zum Launch erscheint das Spiel für:

Xbox Series X|S

PC (über Microsoft Store und Steam)

Xbox Game Pass (Ultimate und PC-Tier)

Die PlayStation 5-Version ist offiziell bestätigt, erscheint jedoch erst später im Jahr 2026. Ein konkretes Datum wurde bisher nicht genannt, aber laut Entwickler ist der Release noch vor Jahresende geplant.

Was hältst du vom neuen Japan-Setting und der Verzögerung auf PlayStation 5? Wirst du dir die Ultimate Edition holen oder lieber bis zur Standardversion warten? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!