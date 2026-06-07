Grounded 2 kommt auf PS5 – Early Access startet am 11. August 2026

Grounded 2 kommt auf die PlayStation 5 und setzt damit ein weiteres Ausrufezeichen hinter Microsofts Multiplattform-Strategie. Bislang war das Koop-Survival-Abenteuer von Obsidian Entertainment nur auf der Xbox Series und am PC spielbar. Doch das ändert sich schon bald.

Xbox Game Studios und Obsidian haben jetzt den Termin für die PS5-Version genannt: Early Access startet am 11. August 2026. Gleichzeitig erscheint auch das Update Into the Abyss, das die Early-Access-Fassung auf allen Plattformen inhaltlich erweitert.

Release, Plattformen und Update

Wann erscheint Grounded 2 für PS5? Die PS5-Version von Grounded 2 geht am 11. August 2026 in den Early Access. Damit können PlayStation-Fans erstmals selbst in die geschrumpfte Welt eintauchen, die sich seit dem Start der Vorschau-Version bereits auf Xbox und PC entwickelt hat.

Parallel zum PS5-Launch liefern die Entwickler das Update Into the Abyss aus. Inhaltliche Details dazu wurden in der Ankündigung als Update-Paket bestätigt, im Mittelpunkt steht aber vor allem: PS5 und die bisherigen Plattformen ziehen bei der Weiterentwicklung gleich.

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Wer sich den Start nicht entgehen lassen will, kann Grounded 2 im PlayStation Store bereits auf die Wunschliste setzen. Den PS5-Release feiern Microsoft und Obsidian zudem mit einem neuen Trailer.

Das steckt in Grounded 2

Worum geht es in Grounded 2? Das Spiel bleibt dem Kern des ersten Teils treu: Ihr werdet auf Insektengröße geschrumpft und müsst in einer vermeintlich normalen Umgebung überleben, in der alltägliche Dinge plötzlich riesig und bedrohlich wirken.

Dabei dreht sich im Loop weiterhin alles um Ressourcen, Fortschritt und Teamplay. Klassische Survival-Bausteine stehen im Mittelpunkt:

Ressourcen sammeln und verwalten

Basen bauen und ausbauen

Ausrüstung herstellen und verbessern

Gegen gefährliche Insekten und weitere Bedrohungen bestehen

Was ist neu im Vergleich zu Teil 1? Obsidian erweitert das Konzept spürbar. Grounded 2 setzt auf eine größere Welt, zusätzliche Biome und neue Kreaturen. Außerdem wurden die Bau- und Crafting-Systeme ausgebaut, sodass ihr mehr Optionen für Fortschritt und Spezialisierung bekommt.

Auch beim Erkunden und im Koop soll mehr möglich sein. Ergänzend läuft eine fortlaufende Geschichte mit, die die Hintergründe der Miniaturisierung weiter ausleuchtet und dem Ganzen mehr roten Faden gibt als reines Sandbox-Überleben.

Microsofts Multiplattform-Kurs nimmt Fahrt auf

Warum ist die PS5-Version für Microsoft so wichtig? Grounded 2 ist der nächste First-Party-Titel, der den Sprung auf Sonys Konsole macht. Damit unterstreicht Microsoft erneut, dass große Veröffentlichungen nicht mehr zwingend an eine eigene Plattform gebunden sind.

Offen bleibt, wie konsequent die neue Xbox-Führung diesen Kurs fortsetzt. Zuletzt fiel die Kommunikation dazu eher vorsichtig aus. Von Xbox-Seite wurde aber betont, dass man als einer der größten Publisher der Welt Spiele zu einem möglichst großen Publikum bringen wolle und sich Microsoft gleichzeitig zunehmend als Plattform verstehe, für die exklusive Inhalte und Dienste weiterhin eine Rolle spielen.

Ökonomisch passt die Richtung zu den Trends der Branche: steigende Entwicklungskosten, teurer werdende Hardware und ein Markt, in dem die größte Reichweite oft nicht mehr über eine einzelne Konsole läuft. Dass einzelne Releases trotzdem Bewegung erzeugen können, zeigte sich zuletzt auch in den UK-Charts, als Forza Horizon 6 die Xbox Series überraschend nah an die PS5 heranrücken ließ.

Freut ihr euch auf Grounded 2 im Early Access auf der PS5, oder wartet ihr lieber auf die finale Version? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.