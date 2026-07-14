Mit The Kortz Center Heist erhält GTA Online nicht nur einen neuen großen Raubüberfall. Das Update erweitert den Fuhrpark zum Start außerdem um sechs neue Fahrzeuge.

Dabei reicht die Auswahl vom vergleichsweise günstigen Benefactor Läufer über zwei neue Viertürer bis zu den beiden mehr als zwei Millionen GTA-Dollar teuren Sportwagen Grotti Cartuccia GT und Benefactor LRC GT.

In dieser Übersicht findet ihr alle neuen Fahrzeuge, Preise und Händler. Weitere Modelle sollen im Laufe des Sommers folgen. Rockstar hatte bereits vor dem Release zusätzliche Supersportwagen sowie neue Optionen für Drift-Tuning und Hao’s Special Works angekündigt.

Diese sechs neuen Fahrzeuge sind jetzt verfügbar

Direkt zum Release des Kortz Center Heists stehen sechs neue Fahrzeuge bei Legendary Motorsport und Southern San Andreas Super Autos zum Kauf bereit.

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Alle sechs Fahrzeuge kosten zusammen 11.509.000 GTA-Dollar. Hinzu kommen die Kosten für Leistungsverbesserungen, optisches Tuning und mögliche Spezialmodifikationen.

Auffällig ist außerdem, dass bei allen sechs neuen Fahrzeugen ein Lenkraketen-Störsender verfügbar ist. Damit können sie vor der automatischen Zielerfassung durch zielsuchende Raketen geschützt werden.

Grotti Cartuccia GT

Der Grotti Cartuccia GT ist einer der beiden neuen Zweitürer bei Legendary Motorsport. Der Sportwagen verbindet laut seiner Beschreibung moderne Hypercar-Optik mit klassischen Elementen eines Grand Tourers.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Daten zum Grotti Cartuccia GT

Preis: 2.395.000 GTA$

2.395.000 GTA$ Händler: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Sitzplätze: 2

2 Hersteller: Grotti

Grotti Lenkraketen-Störsender: verfügbar

verfügbar HSW-Upgrade: noch zu prüfen

noch zu prüfen Drift-Tuning: noch zu prüfen

noch zu prüfen Imani-Tech: noch zu prüfen

Optisch wirkt der Cartuccia GT wie eine Mischung aus einem modernen Ferrari-Grand-Tourer und mehreren aktuellen Sportwagen. Das konkrete reale Vorbild sollten wir anhand weiterer Aufnahmen von Front, Heck und Seitenlinie noch genauer einordnen.

Benefactor LRC GT

Mit 2.650.000 GTA-Dollar ist der Benefactor LRC GT das teuerste der sechs zum Release verfügbaren Fahrzeuge.

Das Design erinnert deutlich an einen Supersportwagen aus den späten 1990er- oder frühen 2000er-Jahren. Besonders auffällig sind die lang gezogene Front, die runden Scheinwerfer, der große Heckflügel und die sichtbare Motorabdeckung.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Daten zum Benefactor LRC GT

Preis: 2.650.000 GTA$

2.650.000 GTA$ Händler: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Sitzplätze: 2

2 Hersteller: Benefactor

Benefactor Lenkraketen-Störsender: verfügbar

verfügbar HSW-Upgrade: noch zu prüfen

noch zu prüfen Drift-Tuning: noch zu prüfen

noch zu prüfen Imani-Tech: noch zu prüfen

Der Name Benefactor und die Form sprechen stark für ein Fahrzeug, das sich an älteren Mercedes-Supersportwagen orientiert. Vor allem der Mercedes-Benz CLK GTR dürfte bei der Gestaltung eine wichtige Rolle gespielt haben.

Benefactor Läufer

Der Benefactor Läufer ist ein neuer Van und mit 645.000 GTA-Dollar das mit Abstand günstigste Fahrzeug des Updates.

Der viersitzige Wagen richtet sich weniger an reine Rennfahrer und mehr an Spieler, die ein alltagstaugliches, robustes Fahrzeug für den freien Modus suchen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Daten zum Benefactor Läufer

Preis: 645.000 GTA$

645.000 GTA$ Händler: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Sitzplätze: 4

4 Hersteller: Benefactor

Benefactor Lenkraketen-Störsender: verfügbar

verfügbar HSW-Upgrade: noch zu prüfen

noch zu prüfen Drift-Tuning: noch zu prüfen

noch zu prüfen Imani-Tech: noch zu prüfen

Das reale Vorbild dürfte ein moderner Mercedes-Van sein. Die Front und die Karosserieform erinnern unter anderem an die Mercedes-Benz V-Klasse beziehungsweise den Vito.

Albany Merula

Der Albany Merula ist eine neue viertürige Luxuslimousine. Der Wagen kostet 1.394.000 GTA-Dollar und ist bei Southern San Andreas Super Autos erhältlich.

Das kantige Design, der große Kühlergrill und die vertikalen Leuchten orientieren sich sichtbar an aktuellen amerikanischen Oberklasse-Limousinen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Daten zum Albany Merula

Preis: 1.394.000 GTA$

1.394.000 GTA$ Händler: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Sitzplätze: 4

4 Hersteller: Albany

Albany Lenkraketen-Störsender: verfügbar

verfügbar HSW-Upgrade: noch zu prüfen

noch zu prüfen Drift-Tuning: noch zu prüfen

noch zu prüfen Imani-Tech: noch zu prüfen

Als mögliches reales Vorbild bietet sich vor allem der Cadillac CT6 beziehungsweise der Cadillac Celestiq an. Rockstar dürfte auch beim Merula mehrere Modelle miteinander kombiniert haben.

Ocelot E-Stride

Der Ocelot E-Stride ist ein viertüriger SUV und kostet 1.425.000 GTA-Dollar.

Laut Fahrzeugbeschreibung besitzt der Wagen Allradantrieb. Der Name und die moderne Gestaltung deuten außerdem darauf hin, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Daten zum Ocelot E-Stride

Preis: 1.425.000 GTA$

1.425.000 GTA$ Händler: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Sitzplätze: 4

4 Hersteller: Ocelot

Ocelot Antrieb: Allrad

Allrad Lenkraketen-Störsender: verfügbar

verfügbar HSW-Upgrade: noch zu prüfen

noch zu prüfen Drift-Tuning: noch zu prüfen

noch zu prüfen Imani-Tech: noch zu prüfen

Das Fahrzeug lehnt sich sehr deutlich an einen elektrischen SUV von Jaguar an. Die Silhouette und Frontpartie erinnern insbesondere an den Jaguar I-Pace.

Welches neue Fahrzeug ist am teuersten?

Der Benefactor LRC GT ist mit einem Kaufpreis von 2.650.000 GTA-Dollar das teuerste der sechs neuen Fahrzeuge.

Danach folgen:

Benefactor LRC GT: 2.650.000 GTA$ Grotti Cartuccia GT: 2.395.000 GTA$ Ocelot E-Stride: 1.425.000 GTA$ Albany Merula: 1.394.000 GTA$ Benefactor Läufer: 645.000 GTA$

Was kosten alle neuen Fahrzeuge zusammen?

Wer alle sechs direkt verfügbaren Fahrzeuge kaufen möchte, benötigt insgesamt 11.509.000 GTA-Dollar.

Nicht enthalten sind:

optische Modifikationen

Leistungsverbesserungen

Panzerung

Lenkraketen-Störsender

mögliche HSW- oder Drift-Upgrades

der separat veröffentlichte Grotti Veleno GT

Alle Fahrzeuge besitzen einen Lenkraketen-Störsender

Bei sämtlichen neuen Fahrzeugen weist die Verkaufsseite darauf hin, dass ein Lenkraketen-Störsender verfügbar ist.

Dieser verhindert, dass andere Spieler das Fahrzeug mit zielsuchenden Raketen automatisch erfassen können. Gerade im freien Modus ist das ein wichtiger Vorteil gegenüber gewöhnlichen Autos.

Noch müssen wir prüfen, wo die Erweiterung eingebaut wird und wie viel sie bei jedem Fahrzeug kostet. Denkbar ist eine Installation über die Fahrzeugwerkstatt einer Agency oder eine andere Spezialwerkstatt.

Grotti Veleno GT

Der Grotti Veleno GT gehört ebenfalls zum Kortz-Center-Update, wird zum Start aber nicht regulär bei Legendary Motorsport oder Southern San Andreas Super Autos verkauft.

Zunächst ist der neue Wagen exklusiv für Mitglieder von GTA+ verfügbar. Diese können den Veleno GT seit dem 14. Juli 2026 kostenlos im Ausstellungsraum des Vinewood Car Club abholen.

Der öffentliche Verkauf beginnt laut Rockstar eine Woche später. Damit dürfte der Grotti Veleno GT ab dem 21. Juli 2026 regulär für alle Spieler erhältlich sein. Preis und Händler hat Rockstar bislang noch nicht genannt.

Daten zum Grotti Veleno GT

Hersteller: Grotti

Grotti Modell: Veleno GT

Veleno GT Fahrzeugklasse: voraussichtlich Supersportwagen

voraussichtlich Supersportwagen Sitzplätze: vermutlich 2

vermutlich 2 GTA+: seit dem 14. Juli 2026 kostenlos

seit dem 14. Juli 2026 kostenlos Abholung: Vinewood Car Club

Vinewood Car Club Regulärer Verkaufsstart: voraussichtlich 21. Juli 2026

voraussichtlich 21. Juli 2026 Regulärer Kaufpreis: 3.000.000 GTA$

3.000.000 GTA$ HSW-Upgrade: noch nicht bestätigt

noch nicht bestätigt Drift-Tuning: noch nicht bestätigt

noch nicht bestätigt Lenkraketen-Störsender: noch nicht bestätigt

noch nicht bestätigt Imani-Tech: noch nicht bestätigt

Wann erscheint der Grotti Veleno GT für alle Spieler?

GTA+-Mitglieder erhalten eine Woche lang vorzeitigen Zugriff auf den Grotti Veleno GT. Nach diesem exklusiven Zeitraum soll das Fahrzeug regulär für alle Spieler in den Verkauf gehen.

Rockstar nennt keinen konkreten Wochentag, spricht aber ausdrücklich von einer Veröffentlichung eine Woche nach dem 14. Juli. Der öffentliche Verkaufsstart ist deshalb für den 21. Juli 2026 vorgesehen.

© Rockstar Games

Was kostet der Grotti Veleno GT?

Für GTA+-Mitglieder ist der Wagen während des exklusiven Zeitraums kostenlos.

Der spätere reguläre Kaufpreis wird später bei 3.000.000 GTA$ liegen.

Weitere Fahrzeuge folgen im Sommer

Die jetzt verfügbaren Fahrzeuge bilden offenbar nur den ersten Teil des neuen Fuhrparks.

Rockstar kündigte für den weiteren Verlauf des Sommers zusätzliche Fahrzeuge an. Darunter sollen sich weitere Supersportwagen sowie Modelle mit Drift-Tuning und Verbesserungen von Hao’s Special Works befinden.

Diese später freigeschalteten Autos ergänzen wir direkt nach ihrer Veröffentlichung.

FAQ zu den neuen Fahrzeugen

Wie viele neue Fahrzeuge sind zum Release verfügbar?

Direkt zum Release des Kortz Center Heists stehen sechs neue Fahrzeuge zum Kauf bereit.

Wie heißen die neuen Fahrzeuge?

Die sechs Fahrzeuge sind Grotti Cartuccia GT, Benefactor LRC GT, Benefactor Läufer, Albany Merula und Ocelot E-Stride. Zusätzlich gibt es aktuell für GTA+-Mitglieder exklusiv den Grotti Veleno GT.

Wie viel kosten alle sechs Fahrzeuge?

Zusammen kosten sie 11.509.000 GTA-Dollar, bevor Tuning und Spezialverbesserungen hinzukommen.

Welches neue Fahrzeug ist am günstigsten?

Der Benefactor Läufer ist mit 645.000 GTA-Dollar das günstigste neue Fahrzeug.

Welches neue Fahrzeug ist am teuersten?

Der Benefactor LRC GT kostet 2.650.000 GTA-Dollar und ist damit das teuerste Modell zum Release, wenn wir den GTA+-exklusiven Grotti Veleno GT ausklammern.

Haben die neuen Fahrzeuge Imani-Tech?

Auf den Verkaufsseiten wird bei allen Fahrzeugen ein Lenkraketen-Störsender genannt. Welche weiteren Imani-Tech-Verbesserungen verfügbar sind, müssen wir noch direkt in der Werkstatt prüfen.

Wo kann man die neuen Fahrzeuge kaufen?

Der Grotti Cartuccia GT und der Benefactor LRC GT werden bei Legendary Motorsport verkauft. Benefactor Läufer, Albany Merula und Ocelot E-Stride gibt es bei Southern San Andreas Super Autos.

Kommen noch weitere Fahrzeuge?

Ja. Rockstar hat weitere Fahrzeuge für den Sommer angekündigt, darunter neue Optionen für HSW- und Drift-Tuning.