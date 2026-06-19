Mit dem Kortz Center Heist bekommt GTA Online im Juli 2026 einen neuen großen Raubüberfall. Im Mittelpunkt steht das bekannte Kortz Center in Pacific Bluffs, das ihr in Los Santos schon lange besuchen könnt. Diesmal soll der Ort aber nicht nur Kulisse sein, sondern zum Ziel eines mehrstufigen Heists werden.

Rockstar beschreibt den neuen Raubüberfall als Kunst-Diebstahl. Es geht also nicht um klassische Banktresore, Drogenlabore oder das Casino, sondern um wertvolle Kunstwerke aus der renommierten Galerie des Kortz Centers.

Dieser Artikel sammelt alle bisherigen Infos zu Release, Voraussetzungen, Ablauf, Belohnungen und Plattformen. Sobald der Kortz Center Heist live ist, erweitern wir den Guide um eine vollständige Komplettlösung mit Vorbereitung, Finale, bester Vorgehensweise und Tipps zum Geldverdienen.

Wann erscheint der Kortz Center Heist in GTA Online?

Der Kortz Center Heist erscheint im Juli 2026 für GTA Online.

Ein genaues Release-Datum hat Rockstar bislang noch nicht genannt. Bekannt ist bisher nur der Monat. Sobald Rockstar den konkreten Termin bestätigt, aktualisieren wir diesen Abschnitt.

Da GTA-Online-Updates häufig an einem Dienstag erscheinen, liegt ein Release an einem Dienstag im Juli nahe. Das ist aktuell aber noch keine offizielle Bestätigung.

Für welche Plattformen erscheint der Kortz Center Heist?

Der neue Heist erscheint für GTA Online auf:

PS5

PS4

Xbox Series X/S

Xbox One

PC

Damit bleibt der Kortz Center Heist nicht nur den aktuellen Konsolen vorbehalten. Auch Spieler auf PS4 und Xbox One sollen Zugriff auf das Update bekommen.

Rockstar weist aber gleichzeitig darauf hin, dass GTA Online auf PS5, Xbox Series X/S und PC Enhanced die technisch stärkeren Versionen bietet. Dazu gehören unter anderem bessere Technik, Karrierefortschritt, Hao’s Special Works und weitere Verbesserungen.

Was ist der Kortz Center Heist?

Der Kortz Center Heist ist ein neuer großer Raubüberfall in GTA Online. Ziel ist das Kortz Center in Pacific Bluffs, eine bekannte Kultur- und Museumsanlage im Westen von Los Santos.

Laut Rockstar geht es darum, wertvolle internationale Kunstwerke aus der prestigeträchtigen Sammlung des Kortz Centers zu stehlen.

Damit unterscheidet sich der Heist thematisch deutlich von bisherigen Raubüberfällen. Statt Banküberfall, Casino-Coup oder Drogeninsel steht diesmal ein Kunstraub im Mittelpunkt.

Der Ablauf soll mehrstufig sein. Ihr werdet das Gelände auskundschaften, Vorbereitungen treffen und euch anschließend für eine Herangehensweise entscheiden.

Braucht ihr eine Mansion für den Kortz Center Heist?

Nach aktuellem Stand sieht es so aus, dass ihr eine Mansion braucht, wenn ihr den Kortz Center Heist selbst starten wollt.

Rockstar schreibt, dass ihr das Art Studio zu eurer Mansion hinzufügen müsst. Dieses Studio dürfte also eine neue Erweiterung für die Mansion-Immobilie sein.

Ob ihr den Heist auch ohne eigene Mansion als Mitspieler spielen könnt, ist noch nicht bestätigt. Bei vielen bisherigen Heists konnte man ohne eigene Immobilie beitreten, musste zum Starten aber selbst die passende Basis besitzen. Ob das auch hier gilt, bleibt abzuwarten.

Was ist das Art Studio?

Das Art Studio ist offenbar eine neue Erweiterung für eure Mansion.

Dort dürfte die Planung des Kortz Center Heists stattfinden. Da es bei dem neuen Raubüberfall um Kunstdiebstahl und möglicherweise auch Fälschungen geht, passt das Studio thematisch als Vorbereitungspunkt.

Aktuell ist noch nicht bekannt, welche Funktionen das Art Studio genau bietet. Möglich sind etwa Planungsbildschirm, Auskundschaftung, Heist-Vorbereitung, Lagerung oder Auswahl der Herangehensweise.

Sobald Rockstar mehr Details nennt oder der Heist im Spiel verfügbar ist, ergänzen wir hier die genauen Funktionen.

Wie läuft der Kortz Center Heist ab?

Der genaue Ablauf ist noch nicht bekannt. Rockstar hat aber bereits einige Eckpunkte genannt.

Der Heist soll mehrstufig sein. Zuerst müsst ihr das Kortz Center auskundschaften. Danach wählt ihr eine Herangehensweise und bereitet den eigentlichen Raub vor.

Das erinnert vom Aufbau her an frühere große Heists in GTA Online, bei denen ihr erst Informationen sammelt, dann Vorbereitungsmissionen erledigt und anschließend das Finale startet.

Eine vollständige Komplettlösung folgt, sobald der Heist verfügbar ist.

Dann ergänzen wir hier:

alle Startvoraussetzungen

alle Vorbereitungsmissionen

alle möglichen Herangehensweisen

den besten Weg durch das Kortz Center

Tipps zum Finale

mögliche Beute

Auszahlung

Solo- oder Team-Empfehlung

Kann man den Kortz Center Heist solo spielen?

Das ist noch nicht eindeutig bestätigt.

Rockstar erwähnt im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zwar Spieler, die ihre eigene Mansion besitzen und eigene Solo-Heists hosten wollen. Das spricht dafür, dass der Kortz Center Heist möglicherweise solo spielbar sein könnte.

Eine klare Bestätigung für Solo-Spielbarkeit gibt es bislang aber noch nicht.

Sobald Rockstar oder das Spiel selbst bestätigt, ob der Heist solo, im Duo oder nur mit mehreren Spielern funktioniert, aktualisieren wir diesen Abschnitt.

Wie viel Geld bringt der Kortz Center Heist?

Die Auszahlung des Kortz Center Heists ist noch nicht bekannt.

Entscheidend wird sein, wie hoch die finale Belohnung ausfällt, wie lange die Vorbereitungen dauern und ob ihr den Heist alleine oder nur mit Crew effizient spielen könnt.

Für die Einschätzung als Geldmethode sind vor allem diese Fragen wichtig:

Wie viel GTA$ bringt das Finale?

Gibt es unterschiedliche Beutearten?

Wie teuer sind Mansion und Art Studio?

Wie lange dauern Vorbereitung und Finale?

Gibt es Cooldowns?

Ist der Heist solo effizient spielbar?

Erst wenn diese Punkte bekannt sind, lässt sich seriös sagen, ob der Kortz Center Heist eine neue Top-Methode zum Geldverdienen wird.

Was ist das Fine Art Collector Program?

Vor dem Release des Kortz Center Heists startet Rockstar mehrere Vorbereitungsaktionen rund um Kunst, Heists und Belohnungen.

Dazu gehört das Fine Art Collector Program. Über dieses Programm sollen Spieler seltene und exklusive Schätze erhalten können.

Konkrete Details zu allen Belohnungen stehen noch nicht vollständig fest. Klar ist aber: Rockstar nutzt die Wochen vor dem Heist, um Spieler auf das Update vorzubereiten. Dazu gehören Bonus-GTA$, Rabatte und besondere Möglichkeiten, seltene Gegenstände zu sichern.

Lohnt es sich, sich jetzt schon vorzubereiten?

Ja, wenn ihr den Kortz Center Heist direkt zum Release spielen wollt, solltet ihr euch schon jetzt vorbereiten.

Am wichtigsten ist genug Geld auf dem Konto. Da Mansion und Art Studio wahrscheinlich mit hohen Kosten verbunden sind, solltet ihr mehrere Millionen GTA$ bereithalten.

Außerdem lohnt es sich, eure Ausrüstung zu verbessern. Waffen, Panzerung, Fahrzeuge und ein gutes Einkommen durch bestehende Businesses helfen fast immer, wenn ein neuer Heist erscheint.

Sinnvoll sind vor allem:

Geld sparen

aktuelle Bonuswochen nutzen

bestehende Businesses laufen lassen

Heists spielen

Waffen und Fahrzeuge vorbereiten

mit Freunden oder Crew-Mitgliedern absprechen

Noch müsst ihr keine konkrete Immobilie kaufen, solange Rockstar die exakten Voraussetzungen nicht vollständig erklärt hat. Wer aber ohnehin auf Mansion und Art Studio spekuliert, sollte bis zum Release genug GTA$ zurücklegen.

Welche Methoden eignen sich, um vorher Geld zu verdienen?

Wenn ihr euch auf den Kortz Center Heist vorbereiten wollt, solltet ihr vor allem Methoden nutzen, die zuverlässig viel Geld bringen.

Besonders sinnvoll sind:

Cayo Perico Heist

Cluckin’ Bell Farm Raid

Agency und VIP-Auftrag

Acid Lab

Nachtclub

Bunker

Schrottplatz

aktuelle Wochenboni

Gerade Wochenboni können sich vor dem Heist besonders lohnen. Rockstar erhöht regelmäßig die Auszahlungen bestimmter Aktivitäten. Wenn eine gute Methode doppelte oder dreifache GTA$ bringt, solltet ihr diese Woche gezielt nutzen.

© Rockstar Games

Wird der Kortz Center Heist eine gute Methode zum Geldverdienen?

Das lässt sich vor Release noch nicht sicher sagen. Thematisch klingt der Heist spannend, und ein neuer großer Raubüberfall ist in GTA Online fast immer ein Highlight. Ob er aber auch effizient zum Geldverdienen ist, hängt von Auszahlung, Aufwand und Wiederholbarkeit ab.

Falls der Heist solo spielbar ist und gute Auszahlungen bietet, könnte er eine neue wichtige Methode für Einzelspieler werden. Falls er stark auf Crew-Spiel ausgelegt ist oder lange Vorbereitungen braucht, wäre er eher eine Ergänzung zu bestehenden Geldquellen.

Wir aktualisieren diesen Abschnitt, sobald der Heist live ist und die ersten zuverlässigen Werte bekannt sind.

Komplettlösung zum Kortz Center Heist

Die vollständige Komplettlösung folgt zum Release des Updates.

Geplant sind unter anderem:

So startet ihr den Kortz Center Heist

Alle Voraussetzungen

Mansion und Art Studio erklärt

Alle Vorbereitungsmissionen

Alle Herangehensweisen

Beste Vorgehensweise für Solo-Spieler

Beste Vorgehensweise im Team

Finale erklärt

Maximale Auszahlung

Tipps für schnelle Wiederholungen

Lohnt sich der Heist zum Geldverdienen?

Bis dahin findet ihr in diesem Artikel alle bestätigten Infos und die wichtigsten Vorbereitungen.

FAQ zum Kortz Center Heist

Wann erscheint der Kortz Center Heist in GTA Online?

Der Kortz Center Heist erscheint im Juli 2026. Ein genaues Datum hat Rockstar bislang noch nicht genannt.

Wo spielt der Kortz Center Heist?

Der neue Heist spielt im Kortz Center in Pacific Bluffs. Dabei handelt es sich um eine bekannte Kultur- und Museumsanlage in Los Santos.

Worum geht es im neuen Heist?

Der Kortz Center Heist dreht sich um Kunstdiebstahl. Ziel sind wertvolle internationale Kunstwerke aus der Sammlung des Kortz Centers.

Welche Voraussetzungen braucht man?

Die genauen Voraussetzungen sind noch nicht vollständig bekannt. Rockstar hat aber bestätigt, dass ihr ein Art Studio zu eurer Mansion hinzufügen müsst.

Braucht man eine Mansion?

Wenn ihr den Heist selbst starten wollt, wird eine Mansion sehr wahrscheinlich wichtig. Das Art Studio wird laut Rockstar zu eurer Mansion hinzugefügt.

Kann man den Kortz Center Heist solo spielen?

Das ist noch nicht sicher bestätigt. Rockstar erwähnt Solo-Heists im Zusammenhang mit Mansion-Besitzern, aber eine klare Bestätigung für den Kortz Center Heist steht noch aus.

Wie viel Geld bringt der Kortz Center Heist?

Die Auszahlung ist noch unbekannt. Sobald die Belohnungen bekannt sind, ergänzen wir die Werte.

Für welche Plattformen erscheint der Heist?

Der Kortz Center Heist erscheint für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Wird dieser Artikel aktualisiert?

Ja. Sobald Rockstar neue Infos veröffentlicht oder der Heist im Spiel verfügbar ist, wird dieser Guide um die vollständige Komplettlösung erweitert.