Switch 2 im Juli 2026 – diese 6 großen Releases sind bereits bestätigt

Der Juli 2026 wird ein richtig voller Monat für Nintendo Switch 2: Gleich sechs große Releases sind bereits fest eingeplant und decken dabei auffallend viele Genres ab. Von Story-RPG über Prügelspiel bis hin zum großen Nintendo-Highlight ist für fast jede Vorliebe etwas dabei, inklusive eines Dreifach-Releasetages.

Nintendo hält das Tempo 2026 ohnehin hoch und bringt regelmäßig neue Inhalte auf die Switch 2. Nach den jüngsten Ankündigungen für die zweite Jahreshälfte ist jetzt auch klar, wie dicht das Sommerprogramm konkret wird und welche Termine du dir im Kalender anstreichen solltest.

Alle Switch-2-Releases im Juli 2026 im Überblick

Welche Spiele erscheinen im Juli 2026 für die Nintendo Switch 2? Die aktuell bestätigten sechs Veröffentlichungen verteilen sich auf vier Termine. Besonders auffällig ist der 23. Juli 2026, an dem gleich drei Titel gleichzeitig erscheinen.

Spiel Release-Datum Digimon Story: Time Stranger 10. Juli 2026 Moss: The Forgotten Relic 16. Juli 2026 Avatar Legends: The Fighting Game 23. Juli 2026 Final Fantasy HD Remaster 23. Juli 2026 Splatoon Raiders 23. Juli 2026 Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition 30. Juli 2026

Damit ist der Monat nicht nur quantitativ stark, sondern wirkt auch wie ein gezielter Mix aus Ports, Neuauflagen und einem frischen Nintendo-Spin-off, das als Headliner durchgeht.

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Die sechs Spiele und warum sie für Switch-2-Fans spannend sind

Was steckt hinter Digimon Story: Time Stranger am 10. Juli 2026? Der Auftakt gehört einem bekannten Namen im Monster-RPG-Kosmos. Auch wenn der Titel als Port bereits länger in anderen Formen verfügbar war, dürfte eine native Switch-2-Version für viele praktisch sein, die das Spiel unterwegs oder am TV auf der neuen Hardware nachholen wollen.

Für Fans von rundenbasierten Kämpfen und klassischem Story-Fokus ist das vor allem ein solider Start in den Monat, ohne dass man direkt in ein riesiges Zeitfresser-Projekt einsteigen muss.

Was ist Moss: The Forgotten Relic am 16. Juli 2026? Hier wird es besonders interessant, weil es sich um eine Compilation der beiden Moss-Spiele handelt, die ursprünglich als VR-exklusive Titel für viel Lob gesorgt haben. Jetzt kommen sie in einer traditionellen Version auf die Switch 2, was für Neugier sorgt.

Spannend ist vor allem die Frage, wie sich das gefeierte VR-Feeling im klassischen Setup übersetzt und ob die Spielidee auch ohne Headset dieselbe Magie entfaltet.

Welche Titel teilen sich den 23. Juli 2026? An diesem Tag wird es richtig voll, denn gleich drei Games landen gleichzeitig im eShop und im Handel: Avatar Legends: The Fighting Game, Final Fantasy HD Remaster und Splatoon Raiders.

Avatar Legends: The Fighting Game setzt auf direkte Duelle und dürfte vor allem Fighting-Game-Fans abholen, die ein neues System suchen, in das sie sich einarbeiten können.

Final Fantasy HD Remaster ist ebenfalls als Port ein Klassiker-Nachschub für die Switch 2 und richtet sich an alle, die eine aufpolierte Version eines etablierten RPGs lieber direkt auf Nintendos neuer Konsole spielen möchten.

Splatoon Raiders ist der klare Blickfang: ein kampagnenfokussierter Splatoon-Spin-off mit Koop-Unterstützung, der eine frische Perspektive auf die Reihe bieten soll, während Fans auf Splatoon 4 warten.

Warum ist Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition am 30. Juli 2026 wichtig? Zum Monatsende liefert Nintendo dann noch Futter für JRPG-Fans. Xenoblade Chronicles 2 erscheint als Switch-2-Edition und ergänzt die Reihe auf der neuen Plattform weiter.

Zusätzlich steht Xenoblade Chronicles 3: Nintendo Switch 2 Edition bereits für den 3. Dezember 2026 im Kalender. Damit rückt ein Punkt näher, den viele Serienfans mögen: die komplette Xenoblade-Trilogie nativ auf einer aktuellen Nintendo-Konsole zu haben, während parallel weiter auf Neuigkeiten zu Xenoblade Genesis gewartet wird.

Der Blick auf Nintendos Switch-2-Fahrplan für 2026

Wie ordnet sich der Juli 2026 in Nintendos restliche Planung ein? Der Monat wirkt wie ein Scharnier zwischen Sommer-Releasewelle und den großen Herbstterminen. In der jüngsten Präsentation wurden nicht nur neue Termine für bekannte Projekte genannt, sondern auch die Neuauflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time offiziell enthüllt.

Ein festes Datum steht dafür noch aus, erwartet wird die Veröffentlichung aktuell für November 2026. Bis dahin dürfte der Juli mit seinen sechs Releases für viele genug Stoff liefern, egal ob du lieber kurze Koop-Abende planst oder dich in lange RPG-Sessions vergräbst.

Welche der sechs Switch-2-Neuheiten im Juli 2026 landet bei dir sicher zum Release, und auf welches Spiel hättest du am liebsten noch mehr Infos? Schreib es gern in die Kommentare.