Switch 2 im August 2026 – Fünf große Port-Releases, aber kein Nintendo-Titel

Im August 2026 wird es auf der Nintendo Switch 2 überraschend voll: Gleich fünf große Releases stehen im Kalender, die auf dem Papier nach einem echten Sommer-Highlight aussehen. Der Haken an der Sache ist aber offensichtlich, denn die Liste besteht komplett aus Ports älterer Titel, die viele bereits auf anderen Plattformen gespielt haben.

Trotzdem: Gerade für alle, die die Spiele bisher verpasst haben oder sie endlich mobil zocken wollen, ist das Line-up ziemlich stark. Zumal es sich nicht um kleine Nischenprojekte handelt, sondern um echte Schwergewichte, die auf der Switch 2 auch symbolisch für das neue Selbstverständnis der Konsole stehen.

Diese fünf großen Switch-2-Releases stehen im August 2026 an

Welche Spiele erscheinen im August 2026 für Nintendo Switch 2? Die wichtigsten fünf Releases sind bereits terminiert und decken Rollenspiel, Soulslike und Stealth-Kult gleichermaßen ab. Hier sind die Daten im Überblick:

Spiel Release-Datum (2026) Einordnung Final Fantasy 14 4. August MMORPG-Port Lies of P: Complete Edition 6. August Soulslike inklusive DLC The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered 11. August Remaster mit modernen Anpassungen Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 27. August Sammlung, inklusive Metal Gear Solid 4 Elden Ring: Tarnished Edition 28. August Komplettpaket mit neuerem Zusatzcontent

Dass ausgerechnet dieser Monat so portlastig ausfällt, passt zur aktuellen Switch-2-Phase: Viele Publisher holen PS5- und Xbox-Titel nach, die auf der ersten Switch technisch schlicht nicht sinnvoll möglich waren. Für dich als Handheld-Fan kann das allerdings genau die Art von Aufholjagd sein, die den Backlog endlich tragbar macht.

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Besonders spannend wirkt Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, weil damit Metal Gear Solid 4 erstmals aus seinem lange diskutierten Plattform-Gefängnis ausbricht und auf einer aktuellen Nintendo-Konsole landet. Und auch Elden Ring: Tarnished Edition dürfte für viele das Argument sein, ein riesiges Open-World-Abenteuer samt Shadow of the Erdtree unterwegs dabeizuhaben.

Der Haken am starken Monat und was Nintendo selbst stattdessen bringt

Warum gibt es trotz großer Releases einen Haken? Die fünf Spiele sind zwar Hochkaräter, aber eben keine neuen Eigenentwicklungen, sondern Ports beziehungsweise Sammlungen und Remaster, die auf anderen Plattformen schon lange verfügbar sind. Wer die Titel bereits durchgespielt hat, bekommt im Kern vor allem eine portable Variante statt frischem Stoff.

Zusätzlich fällt auf, dass Nintendo im August 2026 nicht mit dem sonst typischen Rhythmus von etwa einem First-Party-Titel pro Monat aufschlägt. Stattdessen ist der wichtigste Nintendo-eigene Release Pokopia: Bubbly Basin als DLC.

Der DLC bringt eine neue Unterwasser-Stadt zum Erkunden und erscheint zusammen mit einem kostenlosen Update, das die Tauch-Fähigkeit ins Spiel bringt. Damit wird das Unterwasser-Thema nicht nur als Zusatzcontent geliefert, sondern direkt als neues Bewegungs- und Erkundungs-Feature im Basisspiel verankert.

Ausblick auf die nächsten Monate nach dem Port-Sommer

Welche Switch-2-Spiele kommen nach August 2026? Wer eher auf neue Highlights jenseits von Portierungen wartet, bekommt in den Folgemonaten konkrete Termine: Fire Emblem: Fortunes Weave ist für September angesetzt, während Nintendo Switch Sports Resort im Oktober erscheinen soll.

Außerdem ist weiterhin bekannt, dass ein The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake für Switch 2 noch in diesem Jahr erscheinen soll, bislang aber ohne festes Release-Datum. Unterm Strich wirkt der August damit wie ein wuchtiger Drittanbieter-Monat, bevor Nintendo in den Wochen danach wieder stärker selbst übernimmt.

Wie findest du den August 2026 auf der Switch 2: starke Gelegenheit für späte Nachholer oder zu wenig Neues, wenn man die Klassiker schon kennt? Schreib deine Meinung in die Kommentare.