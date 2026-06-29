Nintendo Switch 2 wird in Südkorea ab September 2026 um 17 Prozent teurer

Nintendo hat ein neues Preis-Update zur Nintendo Switch 2 bestätigt, das vielen Fans bitter aufstoßen dürfte. Ausgerechnet rund ein Jahr nach dem Launch im Juni 2025 wird die Konsole in Südkorea deutlich teurer. Der Schritt reiht sich in eine Serie von Preisanpassungen ein, die Nintendo 2026 bereits in mehreren Regionen vorgenommen hat.

Für viele wirkt das wie ein Dämpfer in einer Phase, in der sich die Switch 2 eigentlich über neue Spiele und eine wachsende Auswahl an Third-Party-Titeln weiter im Markt festigen sollte. Stattdessen rückt jetzt wieder das Thema Hardware-Kosten in den Vordergrund.

Die bestätigte Preiserhöhung in Südkorea

Wie stark steigt der Preis der Nintendo Switch 2? In Südkorea klettert der offizielle Preis der Nintendo Switch 2 von 648.000 Won auf 758.000 Won. Das entspricht einer Preiserhöhung um 17 Prozent, die laut Nintendo ab dem 1. September 2026 gelten soll.

Nintendo nennt als Begründung eine Anpassung an veränderte Marktbedingungen. Konkrete Details zu den Auslösern oder einzelnen Kostenfaktoren nennt das Unternehmen in der Mitteilung nicht, macht aber klar, dass die Änderung kurzfristig umgesetzt wird.

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Der Preis wird aufgrund von Veränderungen in verschiedenen Marktumfeldern angepasst.

Was das Update für Europa und Deutschland bedeuten könnte

Kommt eine Preiserhöhung auch in Deutschland? Aktuell hat Nintendo nur die Preisanpassung für Südkorea konkret mit Zahlen und Termin bestätigt. Ob und wann ähnliche Schritte auch den europäischen Markt treffen, bleibt offen. Allerdings ist der Schritt ein weiteres Signal dafür, dass Preisanpassungen bei Konsolen 2026 keineswegs ausgeschlossen sind.

Gerade für deutsche Nintendo-Fans ist dabei entscheidend, ob sich die Entwicklung auf die Preisgestaltung hierzulande auswirkt oder ob es regional begrenzte Anpassungen bleiben. Wer mit dem Kauf liebäugelt, dürfte die nächsten offiziellen Ankündigungen besonders aufmerksam verfolgen.

Warum Konsolen insgesamt teurer werden

Warum steigen die Hardware-Preise in der Gaming-Branche? Nintendo steht mit dem Schritt nicht allein da. In der Branche wird seit Monaten darüber diskutiert, dass zentrale Komponenten teurer werden und sich diese Kosten mittelfristig auch auf Endkundenpreise auswirken. In diesem Umfeld werden vor allem Speicherpreise wie RAM als ein möglicher Treiber genannt, der dauerhaft höher bleiben könnte.

Auch der Blick in die Zukunft deutet darauf hin, dass die nächste Konsolengeneration preislich anspruchsvoller werden könnte. In Berichten ist bereits von potenziell hohen Einstiegspreisen bei kommenden Systemen die Rede, auch wenn offiziell noch nichts final bestätigt ist. Damit wird ein klassischer Vorteil von Konsolen, nämlich ein vergleichsweise günstiger Einstieg in aktuelle Spiele, zunehmend auf die Probe gestellt.

Switch 2 bleibt trotz Preisdiskussion spannend

Was können Besitzer der Nintendo Switch 2 in nächster Zeit erwarten? Für alle, die bereits eine Switch 2 besitzen, ändert sich kurzfristig erst einmal nichts. Inhaltlich bleibt 2026 für die Plattform wichtig, auch weil Nintendo weiterhin auf eine stärkere Versorgung mit Third-Party-Spielen setzt und damit den Abstand zu anderen Konsolen spürbar verkleinern will.

Laut aktuellem Ausblick stehen schon im kommenden Monat mehrere größere Releases an, und auch für den Rest von 2026 ist weiterer Nachschub geplant. Die große Frage ist nun, ob Nintendo die Preisschraube in weiteren Märkten noch einmal anzieht und wie stark das die Dynamik rund um die Switch 2 beeinflussen würde.

Wie siehst du das: Sind Preiserhöhungen bei Konsolen für dich inzwischen normal, oder wäre das ein Grund, mit einem Kauf zu warten? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.