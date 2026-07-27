Game of Thrones Dragonfire stellt Tairax vor – Control-Drache fürs Meta

In Game of Thrones: Dragonfire ist eine neue Drachenjägerin gelandet und diesmal geht es nicht nur um rohe Schadenszahlen. Warner Bros. Games hat Tairax offiziell vorgestellt, besser bekannt als der Moonlit Stalker, und liefert direkt ein komplettes Profil inklusive Rollenbeschreibung, Fähigkeiten und Einsatzgebiet im Meta.

Dass Tairax kommt, war für viele nicht völlig überraschend: Mitte Juli 2026 kursierten bereits erste Leaks. Offiziell eingeführt wurde der Drache von Warner Bros. Games Boston am 20. Juli 2026, als das aktuelle Dragonfire-Update schrittweise ausgerollt wurde.

Ein neuer Drache nur für Dragonfire

Wer ist Tairax, der Moonlit Stalker? Tairax ist ein eigens für Game of Thrones: Dragonfire entwickelter Drache und damit kein bekanntes Tier aus den Serien oder Büchern. Wichtig dabei: Der Name hat zwar Ähnlichkeiten, ist aber nicht mit Tyraxes aus House of the Dragon zu verwechseln, und auch nicht mit Terrax.

In Dragonfire wird Tairax als Epic Fire Hunter geführt und das beschreibt ziemlich genau, worum es geht: Feuer-Schaden, Brand-Effekte und vor allem Kontrolle über den Kampfverlauf. Der Fokus liegt weniger auf einem schnellen Knockout, sondern darauf, gegnerische Angriffe zu stören und Team-Kombinationen über mehrere Runden aufzubauen.

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Kontrolle statt Chaos im Kampf

Welche Rolle spielt Tairax im aktuellen Meta? Laut dem offiziellen Guide kann Tairax wiederholt den Status Stagger auslösen und Gegner bestrafen, die bereits unter Kontrolleffekten stehen. Stagger verhindert, dass Ziele normale Angriffe ausführen oder angreifende Commands nutzen können. Genau das trifft besonders Formationen, die auf konstante Basisangriffe oder auf Angriff-Modifikatoren angewiesen sind.

Neben Stagger bringt Tairax als Fire Hunter auch Werkzeuge für Feuer-Schaden und Burn mit. In Summe gilt der Moonlit Stalker damit als bislang stärkster Schub für Control-Strategien seit dem Launch von Game of Thrones: Dragonfire Anfang Juni 2026. Wer gerne defensiver plant, Runden „ausspielt“ und den Gegner in ungünstige Züge zwingt, bekommt hier eine neue zentrale Option.

So werden die Effekte über Runden gebalanced

Wie funktionieren die Einschränkungen der Fähigkeiten im Detail? Tairax ist zwar vielseitig, bleibt aber klar an rundenabhängige Trigger gebunden. Das sorgt dafür, dass der Drache nicht in jeder Situation gleich stark „durchdrückt“, sondern bestimmte Zeitfenster braucht.

Wenn Burning Ward in einer ungeraden Runde aktiviert, besteht die Chance, einen Gegner für zwei Runden mit Stagger zu belegen.

Schaden und Burn können nur in Runde zwei, fünf und acht ausgelöst werden.

Bei der Zielauswahl priorisiert Tairax Gegner, die noch keinen Statuseffekt haben.

Auch die fünf Habits sind klar auf längere Kämpfe und ein starkes Midgame bis Lategame ausgelegt, statt sofort in Runde eins zu eskalieren.

Whisper of Ash senkt Stärke und Initiative eines Gegners in den ersten fünf Runden und erhöht ab Runde sechs Tairax’ Intelligenz und Initiative.

Sunder erhöht pro Runde den erlittenen Schaden von Gegnern, die unter Control-Effekten stehen.

Gleamstrike verbessert die Chance von Burning Ward, Stagger zu verursachen, und verursacht Feuerschaden gegen alle Ziele unter einem Control-Effekt.

Gift of Fire kann Verbündeten Resistance geben, abhängig davon, wie viele Gegner gerade brennen.

Moonlit Hunt gibt Tairax in den ersten fünf Runden Evade und erhöht danach fünf Runden lang ihren Feuerschaden.

Release, Plattformen und Preis

Wie kommt ihr in Deutschland an Tairax? Game of Thrones: Dragonfire ist weiterhin kostenlos auf iOS und Android verfügbar. Tairax kann entweder über Beschwörungen aus Ingame-Belohnungen kommen, darunter auch tägliche Login-Boni mit kleinen Mengen digitalem Gold, oder per Direktkauf.

Der Direktkauf kostet 2,99 US-Dollar. Ein offizieller Euro-Preis für den deutschen App Store und Google Play Store wurde in den vorliegenden Informationen nicht genannt.

Wie steht ihr zu Tairax als Control-Drache: Genau das, was dem Meta gefehlt hat, oder eher nerviges Anti-Spaß-Werkzeug für lange Kämpfe? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.