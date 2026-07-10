Steam Gratis-Wochenende bis 13. Juli 2026 – ARK, Against the Storm, Gogh

Steam startet am 9. Juli 2026 ein neues Gratis-Wochenende und macht drei sehr unterschiedliche Spiele für kurze Zeit komplett kostenlos spielbar. Bis zum 13. Juli 2026 könnt ihr ARK Survival Ascended, Against the Storm und Gogh ohne Kauf antesten, bevor der Zugriff wieder endet.

Die Aktion läuft nur zeitlich begrenzt und richtet sich an alle, die am Wochenende mal in etwas Neues reinschauen wollen. Praktisch: Die drei Titel decken gleich mehrere Geschmäcker ab, von Survival mit Dinosauriern über einen Roguelite-Städtebau bis hin zu einem Cozy-Idle-Spiel zum Nebenbei-Laufenlassen.

Drei Genres, ein Gratis-Wochenende

Welche Spiele sind bis zum 13. Juli 2026 kostenlos spielbar? Im Rahmen des Steam-Free-Weekend-Angebots könnt ihr euch diese drei Titel bis Sonntag, den 13. Juli 2026, in voller Version anschauen:

ARK Survival Ascended

Against the Storm

Gogh

Bis wann endet die Aktion in Deutschland? Das Free Weekend läuft laut Promotion bis zum 13. Juli 2026 um 13:00 Uhr. Bis dahin könnt ihr so viel spielen, wie ihr in die Tage gepackt bekommt.

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Typisch für solche Wochenenden sind außerdem begleitende Rabatte, die während und oft auch kurz nach dem Gratiszeitraum gelten. Wer hängen bleibt, kann also häufig günstiger einsteigen und dauerhaft weiterspielen.

ARK Survival Ascended setzt auf Dinos und Unreal Engine 5

Was bietet ARK Survival Ascended im Free Weekend? ARK Survival Ascended ist ein Unreal-Engine-5-Remake von ARK Survival Evolved und setzt wieder voll auf Survival, Crafting, Basenbau, Erkundung und natürlich Dinosaurier. Von Dodos bis T-Rex wurde die Kreaturenwelt optisch aufpoliert, dazu kommen überarbeitete Charaktermodelle und eindrucksvollere Karten.

Für wen lohnt sich das Anspielen besonders? Wenn ihr Sandbox-Survival mögt und euch gern in komplexe Progression verbeißt, ist das der größte Zeitfresser der Aktion. Gleichzeitig solltet ihr wissen, dass das Spiel wegen Performance-Themen und Abstürzen immer wieder kritisch diskutiert wird, gerade weil die Technik sehr ambitioniert ausfällt.

Zusätzlich gibt es Qualitätsverbesserungen wie eine überarbeitete Benutzeroberfläche und einen Foto-Modus. Inhaltlich gilt aber: An einem Wochenende werdet ihr selbst mit viel Spielzeit nur an der Oberfläche kratzen, weil schon die Standard-Map auf sehr viele Stunden ausgelegt ist.

Against the Storm kombiniert Städtebau mit Roguelite-Loop

Warum ist Against the Storm gerade für Strategiefans spannend? Against the Storm geht einen ungewöhnlichen Weg und mischt klassisches Aufbau-Management mit Roguelite-Struktur. Jede Runde läuft anders, Entscheidungen wirken sich spürbar aus, und trotz Rückschlägen macht ihr dauerhaften Fortschritt, was den typischen Nur-noch-ein-Run-Sog erzeugen kann.

Was ist der Kern des Gameplays? Ihr verwaltet unterschiedliche Bewohnergruppen mit eigenen Stärken, verteilt Aufgaben möglichst sinnvoll und müsst gleichzeitig mit wiederkehrenden Stürmen umgehen, die zusätzliche Gefahren und Druck ins System bringen. Wer Strategie mag, aber keine Lust auf endlose 08/15-Aufbauroutinen hat, bekommt hier ein sehr zielorientiertes, run-basiertes Konzept.

Als grobe Orientierung: Ein frühes, wichtiges Endgame-Ziel kann laut Spielstruktur im Bereich von etwa 20 Stunden liegen, was für ein langes Wochenende machbar sein kann. Danach ist das Spiel aber klar auf Wiederholbarkeit und deutlich mehr Spielzeit ausgelegt.

Gogh ist ein Cozy-Idle-Spiel zum Nebenbei-Laufenlassen

Was genau ist Gogh für ein Spiel? Gogh ist kein klassischer Titel, den man durchspielt, sondern eher ein gemütliches Multiplayer-Idle-Erlebnis. Ihr gestaltet Anime-Avatare und richtet euch digitale Arbeitsumgebungen ein, die ihr mit eigenen Bildern und GIFs ausstaffieren könnt.

Welche Funktionen stehen im Vordergrund? Statt Action geht es um Atmosphäre und gemeinsames Chillen: Man kann online zusammen in einem Bereich abhängen, chatten oder sogar gemeinsam YouTube-Videos schauen, während die Avatare passende Emotes nutzen. Dazu kommen praktische Tools wie To-do-Listen und Timer, sowie ein Mini-Window-Modus, falls ihr das Ganze nebenbei laufen lassen wollt.

Wenn ihr also etwas sucht, das eher wie ein digitaler Co-Working-Raum funktioniert, ist Gogh der entspannteste Gegenpol zu den beiden anderen Free-Weekend-Spielen.

Steam-Deck-Support und Rabatte nach dem Wochenende

Welche der Gratis-Spiele laufen auf Steam Deck? Alle drei Titel sind grundsätzlich auf dem Steam Deck spielbar, wobei ARK Survival Ascended und Against the Storm als verifiziert gelten. Wer unterwegs zockt, bekommt damit bei zwei der drei Spiele eine besonders runde Deck-Erfahrung in Aussicht gestellt.

Gibt es nach dem Anspielen günstigere Kaufoptionen? Begleitend zum Free Weekend sind die Spiele üblicherweise reduziert, teils sogar noch kurz nach dem Aktionsende. Wenn ihr am Wochenende merkt, dass euch einer der Titel wirklich packt, kann sich ein schneller Blick auf den Store direkt nach eurer Session lohnen.

Welche der drei Gratis-Aktionen reizt euch am meisten, und habt ihr schon Erfahrung mit einem der Titel? Schreibt es gern in die Kommentare.