Black Ops 1 und 2 sind jetzt auf PS4 und PS5 erhältlich – mit PS-Plus-Rabatt

Für viele Call-of-Duty-Fans ist es ein echter Nostalgie-Schock: Call of Duty Black Ops und Call of Duty Black Ops 2 sind ab sofort überraschend für PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar. Statt einer erwarteten, klassischen Veröffentlichung am Freitag sind die beiden Kult-Shooter per Shadow Drop im PlayStation Store aufgetaucht und können direkt gekauft und gespielt werden.

Zum Start gibt es eine zeitlich begrenzte Rabattaktion, die nicht nur die Hauptspiele, sondern auch die dazugehörigen DLCs deutlich günstiger macht. Damit wird der Einstieg in zwei der beliebtesten Black-Ops-Teile für viele deutlich attraktiver als befürchtet.

Überraschungs-Release früher als erwartet

Warum kommt Black Ops 1 und 2 jetzt schon auf PS4 und PS5? In der Community galt der 10. Juli 2026 als wahrscheinlicher Termin, weil in der zweiten Monatshälfte große Call-of-Duty-Themen anstehen, darunter Neuigkeiten zu einem kommenden Modern Warfare 4 sowie der Start von Season 5 für Black Ops 7. Ein späterer Release schien deshalb unwahrscheinlicher, doch am Ende ging es sogar schneller als gedacht.

Hinweise hatte es zuvor dennoch gegeben: Unter anderem tauchten die Trophy-Listen beider Spiele vorab in der PSN-Datenbank auf. Dass es jetzt tatsächlich soweit ist, dürfte vor allem Veteranen freuen, die BO1 und BO2 seit Jahren als Port für aktuelle PlayStation-Systeme fordern.

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Inhaltlich handelt es sich um Ports der Originalspiele, was für viele genau der Punkt ist: Das Spielgefühl bleibt nah am Klassiker, inklusive Kampagnen, Multiplayer und Zombies, ohne dass daraus ein modernes Remake mit großen Design-Eingriffen geworden ist.

Preise, Rabatte und DLCs im Überblick

Welche Angebote gelten zum Start im PlayStation Store? Zum Launch sind die beiden Titel zwar regulär mit einem hohen Einzelpreis angesetzt, doch PlayStation-Plus-Abonnenten erhalten bis zum 6. August 2026 deutlich bessere Konditionen. Dadurch sinkt die Hürde, direkt wieder komplett einzusteigen, inklusive Zusatzinhalten.

Inhalt Regulärer Preis PlayStation-Plus-Preis bis 6. August 2026 Call of Duty Black Ops ca. 40 Euro ca. 20 Euro Call of Duty Black Ops 2 ca. 40 Euro ca. 20 Euro Season Pass Black Ops ca. 30 Euro ca. 10 Euro Season Pass Black Ops 2 ca. 30 Euro ca. 10 Euro

Ein spannendes Detail: Der Season Pass für Black Ops ist in dieser Form neu, da die DLCs damals auf PlayStation 3 einzeln gekauft werden mussten. Gerade für Zombies-Fans ist das relevant, weil viele der späteren Maps als Pflichtprogramm gelten, darunter Call of the Dead und Mob of the Dead.

Unterm Strich wird das Paket aus beiden Spielen und allen Season-Pass-Inhalten damit deutlich leichter verdaulich als ein Vollpreis-Szenario. Und weil es sich um ältere Titel handelt, bleiben auch die Downloadgrößen angenehm klein, was angesichts der riesigen Installationspakete moderner Call-of-Duty-Ableger für viele ein echtes Plus sein dürfte.

Technische Basis, Inhalte und bekannte Abstriche

Was steckt in den PS5-Ports drin und was fehlt? Black Ops 2 läuft auf PlayStation 5 als Port des Originals von 2012, und damit dürfte sich auch im Multiplayer schnell wieder das bekannte Meta-Bild abzeichnen: Bewährte Waffen und Loadouts von damals werden sehr wahrscheinlich auch 2026 wieder dominieren.

Ganz ohne Einschnitte geht es allerdings nicht. Laut aktuellen Infos fehlen in den neuen Versionen einige Funktionen, die für Teile der Community früher wichtig waren. Dazu zählen:

Wager-Matches

Theater-Modus

League Play

Auf der anderen Seite gibt es auch einen kleinen Bonus: Die früher kostenpflichtigen Personalisierungspakete für Black Ops 2, die damals pro Bundle extra gekostet haben, sind bei den neuen Ports komplett gratis und lassen sich gebündelt als ein Paket herunterladen.

Unterm Strich wirkt das Gesamtpaket wie ein klarer Nostalgie-Release mit Fokus auf das Originalgefühl, gepaart mit einer Startaktion, die besonders Zombies-Fans ansprechen dürfte, weil sich so theoretisch eine riesige Auswahl an Maps auf einer einzigen PlayStation sammeln lässt.

Werdet ihr Black Ops 1 oder Black Ops 2 auf PS4 oder PS5 noch einmal starten, und wenn ja, eher für Kampagne, Multiplayer oder Zombies? Schreibt es in die Kommentare.