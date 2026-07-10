GTA 6 ist noch nicht erschienen, sorgt aber schon jetzt für die nächste große Diskussion. In Australien wird aktuell darüber berichtet, dass Spielerinnen und Spieler für den Online-Part von Grand Theft Auto 6 möglicherweise eine echte Altersverifizierung durchlaufen müssen. Im Raum steht dabei auch ein Nachweis über einen Ausweis oder Führerschein.

Der Auslöser sind neue australische Regeln für altersbeschränkte Online-Inhalte. Besonders betroffen wären Inhalte mit R18+-Einstufung, also Material, das nur für Erwachsene zugänglich sein soll. Genau hier könnte GTA Online beziehungsweise der spätere Online-Modus von GTA 6 ins Spiel kommen.

Müssen GTA-6-Spieler wirklich ihren Führerschein zeigen?

Ganz so simpel ist es nicht. Australische Medien sprechen zugespitzt davon, dass Spieler einen echten Führerschein benötigen könnten. Wahrscheinlicher ist aber: Es geht allgemein um eine verpflichtende Altersprüfung, nicht zwingend ausschließlich um einen Führerschein.

Solche Prüfungen können je nach System unterschiedlich aussehen. Denkbar sind etwa Ausweisprüfung, Kreditkarte, andere offizielle Dokumente oder biometrische Altersabschätzung. Wichtig ist: Die Plattform oder der Anbieter muss sicherstellen, dass minderjährige Nutzer keinen Zugriff auf bestimmte altersbeschränkte Online-Inhalte erhalten.

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Für deutsche Spieler ändert sich dadurch erst einmal nichts. Die Diskussion betrifft aktuell vor allem Australien und dortige Online-Safety-Vorgaben.

Es geht wohl vor allem um den Online-Modus

Die Regeln zielen nach aktuellem Stand auf Online-Angebote und nicht automatisch auf reine Singleplayer-Inhalte. PC Gamer hatte bereits im März berichtet, dass die australischen Regeln für R18+-Online-Inhalte gelten, Offline- beziehungsweise Einzelspieler-Erlebnisse aber nicht im gleichen Umfang betroffen sind.

Wenn diese Logik auch bei GTA 6 greift, dürfte vor allem der künftige Online-Part betroffen sein. Ob Rockstar den Zugriff auf den Singleplayer ebenfalls an irgendeine Verifizierung koppeln würde, ist derzeit nicht belegt.

Hohe Strafen bei Verstößen möglich

Für Anbieter wie Rockstar beziehungsweise Take-Two wäre das Thema nicht nur eine Formsache. Laut Berichten können bei Verstößen gegen die australischen Vorgaben empfindliche Strafen drohen. Genannt werden mögliche Sanktionen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar pro Verstoß.

Genau deshalb ist es naheliegend, dass große Publisher solche Systeme frühzeitig vorbereiten. Bei einem Spiel wie GTA 6, das weltweit Millionen Spieler erreichen dürfte, wäre ein Konflikt mit regionalen Jugendschutz- oder Online-Safety-Regeln ein erhebliches Risiko.

Rockstar hat bereits Erfahrung mit Altersprüfung

Laut aktuellen Berichten gibt es bereits Hinweise darauf, dass Rockstar entsprechende Systeme für GTA Online vorbereitet beziehungsweise in einzelnen Regionen integriert hat. Das würde gut zu der Erwartung passen, dass ähnliche Mechanismen später auch bei GTA 6 Online zum Einsatz kommen könnten.

Offiziell im Detail angekündigt hat Rockstar für GTA 6 aber noch kein solches System. Deshalb sollte man die aktuelle Meldung vorsichtig einordnen: Es geht um eine wahrscheinliche regulatorische Folge für Australien, nicht um eine weltweit bestätigte Pflicht für alle Spieler.

Datenschutz-Debatte dürfte weitergehen

Der mögliche Ausweis-Check sorgt nicht nur wegen GTA 6 für Diskussionen. Altersverifikation im Internet ist generell ein heikles Thema. Befürworter sehen darin einen besseren Schutz Minderjähriger vor ungeeigneten Inhalten. Kritiker verweisen auf Datenschutz, mögliche Datenlecks und die Frage, ob Spieler ihren echten Namen oder offizielle Dokumente mit Gaming-Plattformen verknüpfen sollten.

Gerade bei einem Spiel wie GTA 6 dürfte diese Debatte besonders laut werden. Die Marke ist riesig, die Erwartungen sind gewaltig und der Online-Modus wird vermutlich wieder ein zentraler Bestandteil des langfristigen Erfolgs.

Was bedeutet das für GTA 6?

Für Australien könnte es bedeuten, dass Spieler beim Start von GTA 6 Online erst ihr Alter verifizieren müssen, bevor sie loslegen können. Für den Rest der Welt ist daraus noch keine direkte Pflicht abzuleiten.

Trotzdem ist die Entwicklung interessant. Wenn immer mehr Länder strengere Online-Safety-Regeln einführen, könnten Altersprüfungen in großen Online-Spielen künftig häufiger werden. GTA 6 wäre dann nicht der Auslöser, sondern eher das prominenteste Beispiel für eine Entwicklung, die die gesamte Branche betrifft.