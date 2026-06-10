LEGO Zelda Great Deku Tree 2-in-1 im Shop ausverkauft – so ist die Lage

Ein echtes Sammlerstück ist gerade aus dem offiziellen Sortiment verschwunden: Das LEGO-Set The Legend of Zelda Great Deku Tree 2-in-1 ist im LEGO Shop ausverkauft und damit dort nicht mehr erhältlich. Nach fast zwei Jahren Verfügbarkeit stand das Set zuvor eine Weile auf der Retiring-Soon-Liste und ist nun endgültig abverkauft.

Für Zelda-Fans kommt das Timing fast schon filmreif. Nintendo hat gerade erst das lange erwartete Remake von The Legend of Zelda Ocarina of Time für Switch 2 angekündigt. Ausgerechnet jetzt wird das LEGO-Set rund um einen der ikonischsten Orte aus Ocarina of Time plötzlich zum raren Fund.

Das Aus für den Großen Deku-Baum im LEGO Shop

Was ist mit dem LEGO Zelda Great Deku Tree 2-in-1 passiert? Auf der offiziellen Store-Seite ist das Set nicht mehr verfügbar, die Bestände gelten als aufgebraucht. Hinweise darauf kamen zuletzt auch aus der Community, nachdem das Modell zuvor als bald auslaufend geführt wurde.

Das bedeutet zwar nicht automatisch, dass es nie wieder irgendwo auftaucht, aber für viele ist der wichtigste Punkt klar: Direkt bei LEGO ist Schluss. Wer das Set haben will, muss sich nun auf Restbestände im Handel oder auf den Zweitmarkt verlassen.

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Gerade weil LEGO-Sets nach dem Auslisten oft spürbar im Preis steigen, könnte es sich hier schnell in Richtung Luxus-Sammlerstück entwickeln, zumal es sich um das erste offizielle Zelda-LEGO-Set überhaupt handelt.

Warum dieses Set für Zelda-Fans so besonders war

Warum gilt der Große Deku-Baum als perfekter Start für LEGO Zelda? Der Ort steht wie kaum ein anderer für den Beginn von Links Reise und ist für viele bis heute eng mit dem Moment verbunden, in dem sich Ocarina of Time erstmals richtig öffnet. Gleichzeitig hat der Große Deku-Baum auch in Breath of the Wild eine enorme Bedeutung als uralter Wächter des Master-Schwerts.

Genau diesen Spagat nutzt das Set aus: Es lässt sich als zwei Varianten bauen, eine Version orientiert sich an Ocarina of Time, die andere an Breath of the Wild. Dadurch spricht es nicht nur Nostalgiker an, sondern auch Fans der modernen Zelda-Ära.

Set-Detail Inhalt Modell Großer Deku-Baum als 2-in-1-Bausatz mit zwei Design-Varianten Teileanzahl 2.500 Teile Minifiguren 4 Stück Bekannte Details Master-Schwert, Hylia-Schild, Okarina der Zeit, Navi, Skulltulas, Krogs, Links Haus

Auch die Detailverliebtheit hat das Set zum Fan-Favoriten gemacht. Von der Okarina der Zeit bis zu Navi und den kleinen Gegner- und Waldelementen ist viel drin, was beim Aufbau ständig kleine Erinnerungsmomente auslöst.

Was das für die Verfügbarkeit in Deutschland bedeutet

Wo kann man das Set jetzt noch kaufen? Nach dem Ausverkauf im LEGO Shop entscheidet sich die Lage vor allem über die Restbestände im Einzelhandel. Wer noch zum ursprünglichen Preis kaufen will, muss aktuell schnell sein und die üblichen großen Händler im Blick behalten, solange dort noch Neuware gelistet ist.

Wenn die letzten regulären Exemplare weg sind, bleibt erfahrungsgemäß nur noch der Zweitmarkt. Dort können die Preise, abhängig von Zustand, Siegel und Nachfrage, deutlich anziehen, besonders wenn das Switch-2-Remake Ocarina of Time wieder massiv ins Gespräch bringt.

LEGO hat zwar weiterhin Zelda-Produkte im Programm, doch gerade dieses Set dürfte wegen seiner Symbolkraft für viele das zentrale Ausstellungsstück gewesen sein.

Habt ihr den Großen Deku-Baum noch rechtzeitig bekommen, oder ärgert ihr euch, dass ihr zu lange gewartet habt? Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Situation einschätzt und ob ihr jetzt noch auf ein Schnäppchen hofft.