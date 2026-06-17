GTA 6 Komplettlösung: Alle Tipps, Guides, Karten & Missionen

Hier entsteht unsere große GTA 6 Komplettlösung. Auf dieser Seite bündeln wir alle wichtigen Guides, Tipps, Karten, Missionen, Sammelobjekte, Cheats und Hilfen zu Grand Theft Auto 6.

GTA 6 erscheint nach aktuellem Stand am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde für den Launch bislang nicht offiziell angekündigt.

Da GTA 6 noch nicht veröffentlicht wurde, findet ihr hier zunächst eine zentrale Übersicht zu allen bereits bekannten und vorbereiteten Guides. Nach Release erweitern wir diese Komplettlösung Schritt für Schritt mit Missionen, Nebenaktivitäten, Fundorten, Waffen, Fahrzeugen, Karten, Trophäen und Tipps für den 100-Prozent-Abschluss.

Wenn ihr aktuelle News, Trailer-Hinweise oder Vorbesteller-Infos sucht, findet ihr diese in unseren separaten Übersichten:

Aktueller Stand zu GTA 6

Thema Stand Release 19. November 2026 Plattformen PS5 und Xbox Series X|S PC-Version bislang nicht für den Launch bestätigt Trailer 3 noch nicht offiziell angekündigt Vorbestellungen noch nicht offiziell gestartet Preis und Editionen noch nicht offiziell angekündigt Gameplay bislang keine ausführliche Gameplay-Präsentation veröffentlicht Komplettlösung wird nach Release laufend erweitert

Da GTA 6 noch nicht erschienen ist, sind viele klassische Lösungsteile wie Missionen, Sammelobjekte, Trophäen, Waffenwerte oder 100-Prozent-Fortschritt noch nicht vollständig verfügbar. Wir bereiten diese Übersicht aber schon jetzt als zentralen Hub vor und aktualisieren sie, sobald Rockstar neue Details veröffentlicht oder das Spiel erscheint.

Alle GTA-6-Guides im Überblick

Hier findet ihr unsere wichtigsten Guides, Übersichten und Hilfen zu GTA 6. Einige Artikel sind bereits verfügbar, andere werden wir nach neuen offiziellen Informationen oder spätestens zum Release ergänzen.

Aktuelle Infos, Trailer und Release

Cheats und Codes

Karte, Orte und Spielwelt

GTA 6 Karte: Leonida, Vice City und alle bekannten Orte

GTA 6 Vice City: Alle Infos zur Stadt

Alle Infos zur Stadt GTA 6 Leonida: Der neue Bundesstaat erklärt

Der neue Bundesstaat erklärt GTA 6 geheime Orte: Easter Eggs und versteckte Schauplätze

Fahrzeuge, Waffen, Tiere und Ausrüstung

Charaktere und Story

GTA 6 Charaktere – Jason, Lucia und alle bekannten Figuren

GTA 6 Story – Was bisher über die Handlung bekannt ist

– Was bisher über die Handlung bekannt ist GTA 6 Missionen – Liste aller Hauptmissionen

– Liste aller Hauptmissionen GTA 6 Nebenmissionen – Alle Nebenaufträge und Aktivitäten

Fortschritt, Sammelobjekte und 100 Prozent

GTA 6 Trophäen und Erfolge – Alle Achievements im Überblick

– Alle Achievements im Überblick GTA 6 Spielzeit – Wie lange dauert die Story?

– Wie lange dauert die Story? GTA 6 100 Prozent – Alles für den vollständigen Abschluss

– Alles für den vollständigen Abschluss GTA 6 Sammelobjekte – Alle Fundorte im Überblick

– Alle Fundorte im Überblick GTA 6 Easter Eggs – Geheimnisse, Referenzen und Anspielungen

Tipps, Geld und Gameplay

GTA 6 Tipps für den Start – Die wichtigsten Hinweise für Einsteiger

– Die wichtigsten Hinweise für Einsteiger GTA 6 Geld verdienen – So kommt ihr schnell an Geld

– So kommt ihr schnell an Geld GTA 6 Häuser, Immobilien und Unternehmen – Alle Infos zum Besitz

– Alle Infos zum Besitz GTA 6 Gameplay – Alle bekannten Mechaniken im Überblick

– Alle bekannten Mechaniken im Überblick GTA 6 Online – Alles zum Multiplayer und Nachfolger von GTA Online

Karte und Spielwelt: Leonida und Vice City

GTA 6 spielt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der deutlich von Florida inspiriert ist. Im Zentrum steht Vice City, Rockstars moderne Version von Miami.

Die bisherigen Trailer und offiziellen Screenshots zeigen unter anderem Strände, Großstadtgebiete, Sümpfe, Highways, Nachtclubs, Wohnviertel, Polizeieinsätze und ländlichere Regionen. Damit wirkt Leonida deutlich vielfältiger als eine reine Stadtkarte.

Viele Details zur vollständigen Map sind aber noch nicht offiziell bestätigt. Sobald Rockstar weitere Orte, Regionen oder eine vollständige Karte zeigt, ergänzen wir unsere Übersicht.

Wann erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint nach aktuellem Stand am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht für den Launch angekündigt.

Wie viel wird GTA 6 kosten?

Ein offizieller Preis für GTA 6 ist noch nicht bekannt. Auch Editionen, Vorbestellerboni oder eine mögliche Collector’s Edition wurden bislang nicht angekündigt. Alle bestätigten Infos sammeln wir in unserem Vorbesteller-Guide.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

GTA 6 ist offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Ältere Konsolen wie PS4 und Xbox One werden nach aktuellem Stand nicht unterstützt.

Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell für den Launch bestätigt. Das ist bei Rockstar allerdings nicht ungewöhnlich: Auch GTA 5 erschien zunächst für Konsolen und wurde erst später für PC veröffentlicht.

Deshalb gilt eine spätere PC-Fassung von GTA 6 als wahrscheinlich, offiziell angekündigt ist sie aber noch nicht. Sobald Rockstar Details zur PC-Version nennt, aktualisieren wir diese Übersicht.

Was zeigen die bisherigen GTA-6-Trailer?

Rockstar Games hat bislang zwei große Trailer zu GTA 6 veröffentlicht. Der erste Trailer erschien am 5. Dezember 2023 und stellte erstmals Leonida, Vice City und Lucia in den Mittelpunkt. Zu sehen waren Strände, Sümpfe, Highways, Nachtleben, Social-Media-Szenen, Polizeieinsätze und zahlreiche skurrile Momente, die deutlich an Florida und die Internetkultur erinnern.

Der zweite Trailer wurde am 6. Mai 2025 veröffentlicht und gab einen deutlich genaueren Blick auf Jason, Lucia und die gemeinsame Geschichte der beiden. Rockstar rückte dabei stärker die Beziehung der Hauptfiguren, neue Nebenfiguren, Schauplätze und die Atmosphäre von Vice City und Leonida in den Vordergrund.

Offiziell besteht das gezeigte Material aus Szenen aus GTA 6. Eine ausführliche Gameplay-Präsentation mit längeren Spielszenen, Missionen oder Systemen hat Rockstar bislang aber noch nicht veröffentlicht.

Viele Fans warten deshalb aktuell auf GTA 6 Trailer 3. In unserer separaten Übersicht sammeln wir den aktuellen Stand, mögliche Hinweise und alle Spekulationen zum nächsten Rockstar-Trailer.

Was ist über die Handlung von GTA 6 bekannt?

GTA 6 erzählt die Geschichte von Lucia und Jason. Die beiden Hauptfiguren bewegen sich durch Vice City und den Bundesstaat Leonida und werden in den bisherigen Trailern als kriminelles Duo inszeniert.

Trailer 2 zeigt Jason und Lucia deutlich stärker als Paar, das gemeinsam in eine gefährliche Spirale aus Verbrechen, Loyalität und Druck gerät. Viele Fans vergleichen die Dynamik der beiden deshalb mit Bonnie und Clyde. Rockstar selbst hat die vollständige Handlung aber noch nicht im Detail vorgestellt.

Klar ist bisher vor allem: GTA 6 setzt erneut auf eine offene Spielwelt, satirische Gesellschaftskritik, Verfolgungsjagden, Kriminalität und den typischen schwarzen Humor der Reihe. Sobald Rockstar weitere Story-Details veröffentlicht, ergänzen wir diesen Abschnitt.

Wichtige Charaktere in GTA 6

GTA 6 stellt mit Jason Duval und Lucia Caminos zwei Hauptfiguren in den Mittelpunkt. Rockstar beschreibt die beiden als Paar, das nach einem missglückten Coup in eine kriminelle Verschwörung im gesamten Bundesstaat Leonida gerät und mehr denn je aufeinander angewiesen ist.

Damit setzt GTA 6 erneut auf mehrere zentrale Figuren, erzählt die Geschichte aber deutlich fokussierter um Jason und Lucia. Viele Fans vergleichen die Dynamik der beiden mit Bonnie und Clyde, auch wenn Rockstar die vollständige Handlung noch nicht im Detail vorgestellt hat.

Lucia Caminos

Lucia Caminos ist eine der beiden Hauptfiguren von GTA 6. In den bisherigen Trailern wird sie unter anderem im Umfeld des Leonida Department of Corrections gezeigt. Auf offiziellen Artworks ist außerdem eine elektronische Fußfessel an ihrem Knöchel zu sehen.

Welche Rolle ihre Vergangenheit, ihre Bewährungsauflagen und ihre Beziehung zu Jason genau in der Story spielen, hat Rockstar noch nicht vollständig erklärt. Klar ist aber: Lucia steht im Zentrum der Handlung und wird eine der wichtigsten Figuren von GTA 6.

Jason Duval

Jason Duval ist die zweite Hauptfigur von GTA 6. Rockstar stellt ihn als Mann vor, der sich zusammen mit Lucia in einer gefährlichen Lage wiederfindet. Trailer 2 zeigt deutlich, dass Jason und Lucia nicht nur gemeinsam Verbrechen begehen, sondern auch emotional eng miteinander verbunden sind.

Wie genau Jason in die kriminelle Handlung verwickelt ist und welche Rolle seine Vergangenheit spielt, bleibt bis zum Release offen.

Weitere bestätigte Figuren

Neben Jason und Lucia hat Rockstar bereits mehrere weitere Figuren aus GTA 6 vorgestellt. Dazu gehören unter anderem:

Cal Hampton

Boobie Ike

Dre’Quan Priest

Real Dimez

Raul Bautista

Brian Heder

Stefanie

Diese Figuren deuten darauf hin, dass GTA 6 verschiedene Bereiche von Leonida zeigen wird – von Nachtleben und Musikszene über Straßenkriminalität bis hin zu Drogengeschäften, Social Media und lokalen Machtstrukturen.

Eine vollständige Charakterliste ergänzen wir, sobald Rockstar weitere Figuren offiziell vorstellt oder GTA 6 erschienen ist.

GTA 6 Komplettlösung wird laufend erweitert

Diese GTA 6 Komplettlösung ist unser zentraler Hub für alle Guides, Tipps und Lösungen zu Rockstars neuem Open-World-Spiel.

Bis zum Release sammeln wir hier alle wichtigen Infos zu Karte, Charakteren, Trailern, Vorbestellungen, Cheats, Fahrzeugen und Waffen. Nach dem Launch ergänzen wir die Seite laufend mit Missionen, Nebenaufgaben, Sammelobjekten, Trophäen, Easter Eggs und allem, was ihr für den 100-Prozent-Abschluss braucht.

Schaut also regelmäßig vorbei, wenn ihr bei GTA 6 nichts verpassen wollt. Wenn euch ein Thema fehlt, schreibt uns gerne unten in die Kommentare.

Häufige Fragen zur GTA 6 Komplettlösung

Gibt es schon eine vollständige GTA 6 Komplettlösung?

Nein. GTA 6 ist noch nicht erschienen. Diese Seite dient aktuell als zentrale Übersicht für alle bekannten Infos und vorbereiteten Guides. Nach Release ergänzen wir Missionen, Sammelobjekte, Trophäen, Karten und Tipps.

Wann wird die Komplettlösung erweitert?

Wir aktualisieren diese Seite, sobald Rockstar neue Informationen veröffentlicht oder nach Release neue Guides auf PlayCentral erscheinen.

Wird es Guides zu Missionen und 100 Prozent geben?

Ja. Nach dem Launch planen wir vollständige Übersichten zu Hauptmissionen, Nebenaktivitäten, Sammelobjekten, Trophäen und dem 100-Prozent-Abschluss.

Gibt es schon GTA 6 Cheats?

Offizielle GTA-6-Cheats wurden bislang nicht veröffentlicht. Den aktuellen Stand findet ihr in unseren separaten Guides zu GTA 6 Cheats auf PS5, Xbox und PC.