Xbox Game Pass – Diese 12 Spiele sollen am 15. Juli 2026 verschwinden

Xbox Game Pass steht Mitte Juli 2026 vor einer der größten Rotationen der letzten Jahre: Laut der aktualisierten Leaving Soon-Übersicht in der Xbox-App sollen am 15. Juli 2026 insgesamt zwölf Einträge aus dem Katalog verschwinden. Damit würde Microsoft nach einem ohnehin wechselhaften ersten Halbjahr erneut kräftig am Line-up drehen.

Schon von Januar bis Ende Juni 2026 sind insgesamt 62 Spiele aus dem Abo gefallen. Zuletzt traf es Ende Juni acht Titel, darunter mit Payday 2 auch einen echten Langzeitbewohner, der seit den frühen Tagen des Dienstes über neun Jahre verfügbar war.

Die große Abgangswelle Mitte Juli 2026

Welche Spiele verlassen Xbox Game Pass am 15. Juli 2026? Aktuell werden in der App die folgenden Abgänge geführt, wobei es bei einzelnen Titeln je nach Region noch Unterschiede in der Anzeige geben kann.

Golf With Your Friends

My Friendly Neighborhood

Super Fantasy Kingdom

PowerWash Simulator

Whiskerwood

Tectonica

Stellaris

Back to the Dawn

Dungeons of Hinterberg

Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition

: Definitive Edition EA Sports FC 24

Splitgate: Arena Reloaded (nur Bonusinhalte)

Gerade die Mischung fällt auf: Von gemütlichen Runden in Golf With Your Friends über den Endlos-Putzmarathon in PowerWash Simulator bis hin zu langatmigen Strategierunden in Stellaris ist hier einiges dabei, das viele vermutlich eher als Dauerbrenner im Abo wahrgenommen haben.

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Ohne den Sonderfall Splitgate wären es immer noch elf vollständige Spiele, die an einem Tag abdrehen würden. Zum Vergleich: Die bisher größte Welle 2026 kam Ende April, als neun Titel gleichzeitig aus dem Service genommen wurden.

Splitgate ist ein Sonderfall bei den Abgängen

Was bedeutet der Splitgate-Abgang für Game Pass-Nutzer? Splitgate: Arena Reloaded ist als Free-to-play-Titel grundsätzlich ohne Game Pass spielbar. In der Leaving Soon-Liste geht es deshalb nicht darum, dass das Spiel selbst verschwindet, sondern um die Game-Pass-Perks dazu.

Konkret sollen die Bonus-Pakete, die Abonnenten seit Ende 2025 als Vorteil abgreifen konnten, Mitte Juli 2026 aus dem Perk-Angebot fallen. Wer die Goodies noch mitnehmen will, sollte daher vorher im Perks-Bereich der Xbox-App beziehungsweise auf der Konsole nachsehen.

Unklare Anzeige in der App bei zwei Titeln

Welche Abgänge könnten sich verschieben? Auffällig ist, dass Back to the Dawn und Dungeons of Hinterberg nicht bei allen Nutzern und in allen Ländern gleichermaßen als bald entfernte Spiele auftauchen. Entsprechend ist nicht ausgeschlossen, dass diese beiden Titel bei manchen Abos erst später im Monat auslaufen.

Back to the Dawn ist ursprünglich im Juli 2025 im Game Pass gelandet, Dungeons of Hinterberg bereits im Juli 2024. Gerade bei solchen Laufzeiten ist es nicht untypisch, dass sich das Timing an Lizenzfenstern orientiert, die nicht immer auf den Tag exakt identisch ausgespielt werden.

Wann Microsoft die Abgänge offiziell bestätigt

Wann kommt die offizielle Game-Pass-Wave-1-Ankündigung im Juli 2026? Die vollständige Bestätigung der Abgänge wird üblicherweise zusammen mit der Wave 1 für den jeweiligen Monat kommuniziert. Orientierung bietet dabei das Muster der letzten Jahre, bei dem häufig der erste Dienstag des Monats im Fokus steht.

Für Juli 2026 wäre das der 7. Juli 2026. Spätestens dann dürfte klar sein, ob die Liste so bleibt, ob noch Titel dazukommen oder ob einzelne Spiele doch länger im Katalog bleiben.

Welche der genannten Abgänge trifft euch am meisten und welche Games würdet ihr euch als Ausgleich als Neuzugänge im Game Pass wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.