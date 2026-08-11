Game Pass im August 2026 – Date Everything! und diese Spiele kommen dazu

Der Xbox Game Pass bekommt am 11. August 2026 einen der ungewöhnlichsten Titel seiner bisherigen Bibliothek. Mit Date Everything! zieht ein Dating-Simulator ein, bei dem nicht nur Menschen als romantische Partner infrage kommen, sondern praktisch der gesamte Haushalt.

Das 2025 veröffentlichte Spiel von Sassy Chap Games und Team17 steht ab sofort für Mitglieder von Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass bereit. Unterstützt werden Cloud-Gaming, Xbox Series X|S, PC und optimierte Handheld-Geräte.

Romantik mit Bett und Rauchmelder

Warum ist Date Everything! so außergewöhnlich? Mithilfe einer magischen Brille namens Dateviators erwachen die Gegenstände im Haus zum Leben. Anschließend dürfen Nutzer unter anderem ihr Bett, den Kühlschrank, den Rauchmelder und sogar das überwältigende Gefühl existenzieller Angst näher kennenlernen.

Insgesamt bietet Date Everything! 100 vollständig vertonte und romantisch verfügbare Charaktere. Dazu kommen verzweigte Geschichten, mehrere mögliche Enden pro Figur, mehr als 13.000 Bilder und über 74.000 eingesprochene Dialogzeilen. Entscheidungen können darüber bestimmen, ob aus einer Begegnung Liebe, Freundschaft oder Feindschaft entsteht.

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Einzelne Bestandteile dieser verrückten Idee gab es bereits in kleineren Produktionen. Song of the Prairie und Island Notes kombinierten beispielsweise Sandbox-Elemente mit Romanzen, während Lockdown Lovers während der Corona-Lockdowns mit Beziehungen zu Gegenständen experimentierte. Durch seinen enormen Umfang hebt sich Date Everything! jedoch deutlich ab. Im Game Pass ist es zudem der derzeit einzige reine Dating-Simulator, nachdem Boyfriend Dungeon und Hatoful Boyfriend den Katalog bereits verlassen haben.

Mehr Nachschub für den Game Pass

Welche Spiele ergänzen das aktuelle Game-Pass-Angebot? Date Everything! ist nicht der einzige Neuzugang am 11. August 2026. Bounty Star und Grounded 2 erreichen am selben Tag zusätzlich Xbox Game Pass Premium, nachdem beide Titel bereits in höheren Mitgliedschaftsstufen verfügbar waren.

Besonders auffällig ist Grounded 2. Das Survival-Abenteuer startete am 29. Juli 2025 im Game Preview und benötigte damit mehr als ein Jahr für den Wechsel in die Premium-Stufe. Microsoft hatte für viele Veröffentlichungen ursprünglich einen Abstand von sechs bis zwölf Monaten oder in einzelnen Fällen noch längere Wartezeiten in Aussicht gestellt.

Datum Spiel Game-Pass-Stufen 11. August 2026 Date Everything! Ultimate, Premium, PC Game Pass 11. August 2026 Bounty Star Premium und höhere Stufen 11. August 2026 Grounded 2 Premium und höhere Stufen 12. August 2026 Ball x Pit Premium und höhere Stufen 13. August 2026 Cricket 26 Ultimate, Premium, PC Game Pass 13. August 2026 Mio: Memories in Orbit Premium und höhere Stufen 13. August 2026 Sandustry Ultimate, PC Game Pass 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Game Pass 18. August 2026 Egging On Premium und höhere Stufen

Auch über die erste August-Welle hinaus stehen bereits weitere Veröffentlichungen fest. Resonance: A Plague Tale Legacy folgt am 27. August 2026, Minecraft Dungeons 2 am 29. September 2026, Gears of War: E-Day am 6. Oktober 2026, Forever Ago am 8. Oktober 2026 und Valor Mortis am 13. Oktober 2026.

Für 2027 sind ebenfalls erste Termine gesetzt. Persona 4 Revival soll am 18. Februar 2027 erscheinen, gefolgt von Fable am 23. Februar 2027. Die nächste vollständige Ankündigungswelle für August 2026 dürfte weitere kurzfristige Ergänzungen liefern.

Werdet ihr in Date Everything! eure Möbel daten oder greift ihr lieber zu einem der anderen Game-Pass-Neuzugänge? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.