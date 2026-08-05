Steam verschenkt Moonlighter kostenlos – nur vom 5. bis 9. August 2026

Steam verschenkt in Kürze ein beliebtes Action-Rollenspiel mit Dungeon-Crawler- und Roguelite-Elementen. Moonlighter kann ab dem 5. August 2026 um 19 Uhr kostenlos dem eigenen Account hinzugefügt werden.

Allzu viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht. Die Aktion endet am 9. August 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Wer rechtzeitig zugreift, behält die Vollversion dauerhaft in seiner Steam-Bibliothek und kann sie auch nach Ablauf des Angebots herunterladen und spielen.

Die kostenlose Steam-Vollversion

Wie lässt sich Moonlighter kostenlos sichern? Nach dem Start der Aktion müsst ihr lediglich die Steam-Seite des Spiels öffnen und Moonlighter über die entsprechende Schaltfläche dem eigenen Konto hinzufügen. Ein sofortiger Download ist nicht erforderlich, entscheidend ist die rechtzeitige Aktivierung bis zum 9. August 2026 um 19 Uhr.

Bei der Aktion handelt es sich um eine sogenannte Free-to-Keep-Promotion. Anders als bei einem kostenlosen Wochenende wird der Zugriff nach dem Aktionszeitraum nicht wieder gesperrt. Moonlighter landet als dauerhafte Lizenz in der persönlichen Sammlung.

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Auf Steam fällt die Resonanz auf das von Digital Sun entwickelte und von 11 bit studios veröffentlichte Abenteuer überwiegend positiv aus. Rund 80 Prozent von mehr als 7.000 englischsprachigen Rezensionen bewerten das Spiel positiv. Eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel werden ebenfalls unterstützt.

Dungeon-Abenteuer trifft Ladenverwaltung

Was erwartet euch in Moonlighter? Im Mittelpunkt steht Will, ein Händler aus dem Dorf Rynoka, der von einem Leben als Held träumt. Tagsüber kümmert er sich um sein Geschäft, legt Verkaufspreise fest, verwaltet seine Einnahmen und baut den Laden aus. Nachts wagt er sich durch geheimnisvolle Tore in gefährliche Dungeons.

Dort warten Monster, Bosse und wertvolle Beute. Die gesammelten Ressourcen lassen sich anschließend verkaufen oder für neue Waffen, Rüstungen und Verbesserungen verwenden. Daraus entsteht eine motivierende Schleife aus Erkundung, Kämpfen, Handel und Aufrüstung. Zum Umfang gehören mittlerweile außerdem zusätzliche Minibosse, Begleiter, mehr als 100 weitere Raumvarianten und ein New-Game-Plus-Modus.

Die Gratisaktion dient zugleich als Vorbereitung auf Moonlighter 2: The Endless Vault. Der Nachfolger befindet sich seit dem 19. November 2025 im Early Access und soll am 2. September 2026 als Version 1.0 erscheinen. Geplant ist die vollständige Veröffentlichung für PC, PS5, Nintendo Switch 2 und Xbox Series X/S. Auf Xbox und PC soll das Abenteuer außerdem über den Xbox Game Pass verfügbar sein.

Weitere Gratisaktion bereits angekündigt

Welches kostenlose Steam-Spiel folgt als Nächstes? Für August 2026 ist mit Deponia bereits ein weiterer Titel für eine Free-to-Keep-Aktion vorgesehen. Einen konkreten Zeitraum gibt es bislang noch nicht. Das handgezeichnete Point-and-Click-Adventure setzt auf schräge Figuren, Rätsel und einen stark humoristischen Erzählstil.

Wer mit Dungeon-Ausflügen und Ladenverwaltung etwas anfangen kann, sollte zunächst Moonlighter im Blick behalten. Da die Aktivierung nur wenige Tage möglich ist, empfiehlt es sich, den Titel direkt ab dem 5. August 2026 um 19 Uhr dem Steam-Konto hinzuzufügen.

Werdet ihr euch Moonlighter kostenlos sichern, oder besitzt ihr das Abenteuer bereits? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.