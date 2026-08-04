Humble Choice August 2026 – alle 8 Steam-Spiele mit Like a Dragon Infinite Wealth

PC-Gamer erhalten im August 2026 ein besonders starkes Humble-Choice-Paket. Im Mittelpunkt steht das hoch bewertete JRPG Like a Dragon: Infinite Wealth, das gemeinsam mit sieben weiteren Spielen als Steam-Key angeboten wird.

Ganz ohne Kosten ist die Aktion allerdings nicht. Die Spiele sind im Humble-Choice-Abonnement für 12,99 Euro enthalten und können nach dem Einlösen dauerhaft behalten werden. Das aktuelle Angebot läuft bis zum 1. September 2026.

Ein gefeiertes JRPG als Headliner

Warum lohnt sich Like a Dragon: Infinite Wealth? Das umfangreiche Rollenspiel bringt die beiden Serienhelden Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu zusammen. Schauplatz ist unter anderem Hawaii, wo Ichiban nach seiner Mutter sucht und dabei in eine weitreichende Verschwörung gerät.

Spielerisch setzt Like a Dragon: Infinite Wealth erneut auf rundenbasierte Kämpfe, frei erkundbare Stadtgebiete und zahlreiche Nebenaktivitäten. Der für die Reihe typische Mix aus emotionaler Handlung, schrägem Humor und überdrehten Minispielen sorgt dafür, dass selbst abseits der Hauptgeschichte ständig etwas zu entdecken ist.

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Mit Wertungen im Bereich von 9 von 10 Punkten gehört Infinite Wealth zu den größten Namen des Pakets. Ein integrierter Rückblick hilft Neueinsteigern beim Verständnis, viele emotionale Momente entfalten jedoch mehr Wirkung, wenn bereits frühere Teile der Reihe bekannt sind.

Alle acht Steam-Spiele im August 2026

Welche Spiele sind im Humble Choice enthalten? Die Auswahl deckt JRPGs, Roguelikes, Actionspiele, Städtebau und taktische Rollenspiele ab. Neben Like a Dragon: Infinite Wealth sind folgende sieben Titel beziehungsweise Editionen Teil des Angebots:

Like a Dragon: Infinite Wealth: Ein riesiges rundenbasiertes JRPG mit Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu, mehreren offenen Stadtgebieten, einer umfangreichen Geschichte und zahlreichen Minispielen.

Ein riesiges rundenbasiertes JRPG mit Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu, mehreren offenen Stadtgebieten, einer umfangreichen Geschichte und zahlreichen Minispielen. Dead Cells mit The Bad Seed: Das schnelle Roguelike kombiniert anspruchsvolle Kämpfe mit Metroidvania-Elementen. Die enthaltene Erweiterung ergänzt neue Gebiete, Gegner und Bosse.

Das schnelle Roguelike kombiniert anspruchsvolle Kämpfe mit Metroidvania-Elementen. Die enthaltene Erweiterung ergänzt neue Gebiete, Gegner und Bosse. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge Ultimate Edition: Der moderne Arcade-Prügler bietet rasante Koop-Action im Stil der Zeichentrickserie von 1987. Die Ultimate Edition umfasst zusätzliche Inhalte und weitere spielbare Charaktere wie Mondo Gecko und Mona Lisa.

Der moderne Arcade-Prügler bietet rasante Koop-Action im Stil der Zeichentrickserie von 1987. Die Ultimate Edition umfasst zusätzliche Inhalte und weitere spielbare Charaktere wie Mondo Gecko und Mona Lisa. Decktamer: Eine Mischung aus Monster-Sammelspiel, Roguelike und Deckbuilder. Besiegte Kreaturen können rekrutiert werden, während verlorene Karten dauerhaft aus dem aktuellen Durchlauf verschwinden.

Eine Mischung aus Monster-Sammelspiel, Roguelike und Deckbuilder. Besiegte Kreaturen können rekrutiert werden, während verlorene Karten dauerhaft aus dem aktuellen Durchlauf verschwinden. Conquest Dark: Ein düsteres Action-Rollenspiel mit großen Gegnerwellen, unterschiedlichen Klassen, mächtigen Waffen und einer an Vampire Survivors erinnernden Spielstruktur.

Ein düsteres Action-Rollenspiel mit großen Gegnerwellen, unterschiedlichen Klassen, mächtigen Waffen und einer an Vampire Survivors erinnernden Spielstruktur. Gatekeeper: Ein kooperatives Roguelike mit mehreren Helden, zufälligen Artefakten und zahlreichen Möglichkeiten zur Zusammenstellung immer stärkerer Builds.

Ein kooperatives Roguelike mit mehreren Helden, zufälligen Artefakten und zahlreichen Möglichkeiten zur Zusammenstellung immer stärkerer Builds. Pile Up!: Ein ungewöhnliches Städtebauspiel, bei dem Gebäude nicht nur nebeneinander, sondern vor allem übereinander errichtet werden. Verschiedene Inseln und Gebäudetypen verlangen eine geschickte Planung.

Ein ungewöhnliches Städtebauspiel, bei dem Gebäude nicht nur nebeneinander, sondern vor allem übereinander errichtet werden. Verschiedene Inseln und Gebäudetypen verlangen eine geschickte Planung. Dark Envoy: Director’s Cut: Ein taktisches Gruppen-Rollenspiel in einer vom Krieg geprägten Fantasywelt. Zwölf Klassen-Archetypen und flexible Entwicklungsmöglichkeiten stellen die Zusammenstellung der eigenen Gruppe in den Mittelpunkt.

Besonders Dead Cells und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge machen die Auswahl auch für Gamer interessant, die mit der Like-a-Dragon-Reihe bislang wenig anfangen konnten. Dank der unterschiedlichen Genres dürfte nahezu jeder Abonnent mindestens einen passenden Titel finden.

Alle enthaltenen Spiele werden als Steam-Keys bereitgestellt. Nach erfolgreicher Aktivierung bleiben sie dauerhaft mit dem jeweiligen Steam-Konto verbunden, selbst wenn das Humble-Choice-Abonnement später beendet wird.

Wichtige Fristen für die Aktivierung

Bis wann können die Steam-Spiele beansprucht werden? Das Humble-Choice-Angebot für August 2026 ist bis zum 1. September 2026 verfügbar. Interessierte müssen das Paket innerhalb dieses Zeitraums über eine aktive Mitgliedschaft auswählen.

Für die eigentliche Beanspruchung der Steam-Keys gilt eine längere Frist. Die Schlüssel müssen spätestens bis zum 1. März 2027 abgerufen werden. Eine frühe Aktivierung ist dennoch empfehlenswert, da einzelne Keys bei besonders gefragten Spielen zeitweise vergriffen sein können.

Mit Like a Dragon: Infinite Wealth, Dead Cells und der Ultimate Edition von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge fällt das August-Paket außergewöhnlich prominent aus. Allein der JRPG-Headliner kann für Fans umfangreicher Rollenspiele viele Dutzend Stunden Unterhaltung liefern.

Wie gefällt euch das Humble-Choice-Angebot im August 2026 und welches der acht Spiele landet zuerst in eurer Steam-Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.