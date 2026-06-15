Steam-Hit Meccha Chameleon knackt 1 Million Verkäufe in wenigen Tagen

Auf Steam hat sich gerade ein neuer Co-Op-Geheimtipp in Rekordtempo nach oben gespielt: Meccha Chameleon. Das Partyspiel ist erst am 9. Juni 2026 erschienen und hat innerhalb weniger Tage die Marke von 1 Million verkauften Exemplaren geknackt. Hinter dem Projekt steckt laut Steam-Community-Update ein Solo-Entwickler mit dem Namen lemorion_1224.

Der Erfolg kommt nicht aus dem Nichts: Meccha Chameleon setzt auf eine Idee, die man in Sekunden versteht und genauso schnell an Freunde weiterempfiehlt. Genau diese Mischung aus sofort verständlicher Prämisse, lustigen Momenten und niedriger Einstiegshürde scheint aktuell den Steam-Hype zu befeuern.

Ein simpler Twist auf Verstecken

Worum geht es in Meccha Chameleon? Das Spiel ist im Kern ein Multiplayer-Versteckspiel, nur mit einem auffälligen Kniff: Die Versteckenden starten als weiße Figuren und bemalen ihren Körper so, dass sie optisch zur Umgebung passen. Das Ziel ist, in der Kulisse zu verschwinden, während die Suchenden versuchen, die Tarnung rechtzeitig zu entlarven, bevor die Runde abläuft.

Der Humor entsteht dabei nicht nur durch perfekte Tarnungen, sondern vor allem durch die schlechten. Wenn jemand danebenpinselt, zu früh nervös wird oder im letzten Moment doch noch auffliegt, liefert das genau die Art von Chaos, die in Sprachchat-Runden und Clips gut funktioniert.

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Passend dazu fällt auch die Resonanz auf Steam stark aus: Der User-Score stand am 14. Juni 2026 bei Sehr positiv, basierend auf fast 2.500 Reviews. Viele Rückmeldungen loben, wie schnell man reinkommt und wie gut das Spiel aus kleinen Situationen große Lacher macht.

Millionenmarke in wenigen Tagen

Wie schnell hat sich der Steam-Hit verkauft? In einem Community-Post vom 14. Juni 2026 bedankte sich lemorion_1224 für 1 Million Verkäufe. Bemerkenswert ist dabei der Sprint: Nur zwei Tage zuvor soll Meccha Chameleon bereits die 500.000-Marke erreicht haben. Das deutet auf starkes Momentum direkt nach Release hin.

Ein weiterer Grund dürfte der Preis sein. Zum Start gab es einen Launch-Rabatt von 20 Prozent, wodurch das Spiel unter 5 Euro lag. Dieses Angebot läuft laut Ankündigung bis zum 16. Juni 2026, danach soll der Preis auf 5,99 Euro steigen.

Gerade im Partyspiel-Genre ist das ein wichtiger Faktor: Für viele Gruppen ist die Hemmschwelle deutlich niedriger, wenn ein spontaner Kaufabend im Discord keine große Investition ist und jeder schnell mitziehen kann.

Niedrige Hürden, hoher Social-Faktor

Warum passt Meccha Chameleon so gut zu Streams und Freundesgruppen? Das Konzept erklärt sich quasi von selbst, was es ideal für kurze Clips, Streams und Mundpropaganda macht. Ein paar Sekunden Gameplay reichen, um zu verstehen, warum eine Runde eskalieren kann: Jemand versucht, sich als Wand zu tarnen, die Suchenden werden paranoid, am Ende wird doch noch der falsche Fleck erwischt.

Hinzu kommt, dass auch die Technik-Hürde niedrig ist. Als Mindestanforderungen nennt das Spiel Windows 10, einen Intel-Core-i5-Prozessor und eine DirectX-11-fähige Grafikkarte. Für Gruppen ist das praktisch, weil nicht erst diskutiert werden muss, ob jede Person einen High-End-PC braucht.

Meccha Chameleon trifft damit einen Nerv, den Steam in den letzten Monaten immer wieder gezeigt hat: Multiplayer-Spiele, die ohne großes Setup lustige Geschichten produzieren und genau deshalb in Communities schnell die Runde machen.

Habt ihr Meccha Chameleon schon ausprobiert, oder ist das genau die Art Partyspiel, die bei euch im Freundeskreis sofort zündet? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.