Leak zeigt LEGO Harry Potter Zaubereiministerium 76476 – Details zum Set

Ein neues großes LEGO-Set aus der Welt von Harry Potter ist offenbar vorzeitig im Netz aufgetaucht. Ein am 30. Juli 2026 veröffentlichtes Bild zeigt erstmals das bislang nicht offiziell angekündigte LEGO Harry Potter Zaubereiministerium mit der Setnummer 76476.

Die unscharfe Aufnahme soll ursprünglich über Rednote verbreitet worden sein und erreichte anschließend Reddit. Sie passt zu früheren Gerüchten, laut denen LEGO ein besonders umfangreiches Sammlermodell des Zaubereiministeriums vorbereitet. Eine offizielle Präsentation durch LEGO steht weiterhin aus.

Das Zaubereiministerium auf drei Ebenen

Wie ist das neue LEGO Harry Potter Set aufgebaut? Auf dem geleakten Bild ist eine vertikal gegliederte Konstruktion mit drei großen Bereichen zu erkennen. Die unterste Ebene bildet offenbar die unterirdischen Fundamente des weitläufigen Gebäudekomplexes ab, während sich darüber das eigentliche Zaubereiministerium befindet.

Im Zentrum der mittleren Ebene scheint das große Atrium nachgebildet zu sein. Dort stehen sich Albus Dumbledore und Lord Voldemort gegenüber, wodurch das Modell die dramatische Auseinandersetzung aus Harry Potter und der Orden des Phönix aufgreift. Mehrere Büroräume, Kamine sowie eine goldene Statue ergänzen offenbar die Kulisse.

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Die oberste Ebene führt zurück an die Oberfläche Londons. Zu erkennen sind eine Parkbank, eine rote Telefonzelle und ein mutmaßlicher Eingang zu einer U-Bahn-Station. Die Telefonzelle dient in der Filmvorlage als Besuchereingang zum Zaubereiministerium und verbindet damit die Londoner Straßen überzeugend mit der darunterliegenden Zauberwelt.

Gerüchte zu Umfang, Figuren und Veröffentlichung

Welche Details sind zum LEGO Zaubereiministerium bekannt? Frühere Leaks nennen einen Umfang von 3.491 Teilen und mehr als zehn Minifiguren. Neben Dumbledore und Voldemort lassen sich auf dem neuen Bild auch Dolores Umbridge und Alastor Mad-Eye Moody erkennen. Cornelius Fudge könnte ebenfalls enthalten sein, ist aufgrund der niedrigen Bildqualität jedoch nicht zweifelsfrei auszumachen.

Als möglicher Veröffentlichungstermin wird der 1. September 2026 genannt. Der Preis soll Gerüchten zufolge bei rund 450 Euro liegen. Für Deutschland sind bislang weder der Verkaufspreis noch der Termin offiziell bestätigt.

Mit 3.491 Teilen würde das Modell zu den größten bisherigen Sets der LEGO Harry Potter Reihe gehören. Umfangreicher sind unter anderem die Gringotts Zaubererbank, der Hogwarts Express in der Sammleredition, die große Winkelgasse und Schloss Hogwarts. Gleichzeitig wäre das neue Modell deutlich größer als das bereits 2022 veröffentlichte Zaubereiministerium mit der Setnummer 76403.

Ein kostspieliges Set für Sammler

Warum dürfte der Leak unter Harry Potter Fans für Diskussionen sorgen? Das ungewöhnliche Konzept verbindet eine Londoner Straßenszene, das Atrium und die unterirdischen Bereiche in einem einzigen Schaustück. Dadurch hebt sich das Set von klassischen Gebäudemodellen ab und deckt mehrere bekannte Schauplätze aus den Filmen gleichzeitig ab.

Der kolportierte Preis dürfte allerdings eine hohe Hürde darstellen. Erst offizielle Produktbilder werden zeigen, wie tief die einzelnen Bereiche gebaut sind, welche Innenräume enthalten sind und ob die Telefonzelle oder andere Elemente über besondere Spielfunktionen verfügen.

Wie gefällt euch der erste Blick auf das neue LEGO Harry Potter Zaubereiministerium und wäre das Modell für rund 450 Euro interessant für eure Sammlung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.