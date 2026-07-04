Harry Potter Defenders of Hogwarts – neues Brettspiel erscheint im Oktober 2026

Für Harry-Potter-Fans steht im Herbst 2026 ein weiterer offizieller Neuzugang ins Haus: Mit Harry Potter: Defenders of Hogwarts ist ein neues Brettspiel bestätigt, das im Oktober 2026 erscheinen soll. Der Release fällt in ein besonderes Jubiläumsjahr, denn 2026 markiert außerdem den 25. Jahrestag des Kinostarts von Harry Potter und der Stein der Weisen, ein Meilenstein, der das Wizarding-World-Franchise endgültig in den Mainstream katapultierte.

Und es bleibt nicht bei diesem einen Termin: Parallel laufen bereits Ingame-Aktionen in Harry Potter: Hogwarts Mystery rund um das Kinojubiläum, außerdem ist eine neue Harry-Potter-Serie für HBO Max angekündigt, die am 25. Dezember 2026 starten und den ersten Band als Staffelauftakt adaptieren soll. In diese Welle neuer Inhalte reiht sich Defenders of Hogwarts als nächstes großes Produkt für Fans ein, das diesmal den Tisch statt den Bildschirm erobern will.

Ein neues Brettspiel mit ungewöhnlicher Ausrichtung

Was ist Harry Potter: Defenders of Hogwarts? Hinter dem Projekt steckt ein asymmetrisches Deckbuilding-Brettspiel für 2 bis 5 Personen, bei dem nicht alle am Tisch dasselbe Ziel verfolgen. Ein Teil der Gruppe übernimmt die Verteidigung von Hogwarts, während eine weitere Person die angreifenden dunklen Mächte steuert.

Wer Hogwarts verteidigt, wählt eine der vier Häuserrollen und spielt entsprechend mit eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Die Gegenseite versucht derweil, den Druck zu erhöhen, Chaos zu stiften und den Verteidigern die Kontrolle zu entreißen. Das Ganze spielt sich auf einem Spielbrett, das Hogwarts als erkundbare Variante des Schlosses abbildet, inklusive bekannter Zauber und Fertigkeiten aus der Vorlage.

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Welche Rollen und Siegbedingungen gibt es? Die Kernidee ist klar verteilt und sollte vor allem Gruppen gefallen, die gerne mit unterschiedlichen Aufgaben am Tisch hantieren:

Verteidigerseite: Auswahl zwischen Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Hufflepuff

Ziel der Verteidiger: zwei Defense Shields sichern

sichern Dunkle Mächte: Eine Person kontrolliert die angreifenden Kräfte

Ziel der dunklen Seite: alle Dark Arts Path tokens sammeln

Kickstarter-Erfolg und Release-Fenster im Oktober 2026

Wann erscheint Defenders of Hogwarts? Das Brettspiel soll im Oktober 2026 ausgeliefert werden, nachdem die Finanzierungskampagne auf Kickstarter ihr Ziel deutlich übertroffen hat. Damit ist das Projekt final bestätigt und die Produktion auf Kurs.

Welche Editionen sind geplant? Insgesamt gibt es drei Unterstützerstufen, die sich vor allem durch exklusive Extras unterscheiden. Wichtig: Ein Teil der Inhalte ist ausdrücklich Kickstarter-exklusiv, also später nicht automatisch im regulären Handel zu erwarten.

Defender-Tier : beinhaltet das Spiel sowie einen Kickstarter-exklusiven Kunstdruck

: beinhaltet das Spiel sowie einen Kickstarter-exklusiven Kunstdruck Guardian-Tier : zusätzlich Deluxe-Box-Sleeve, Holz-Token-Upgrade-Set, Pin-Set für die Teilnehmenden sowie ein Schutzkartenhüllen-Set, alles Kickstarter-exklusiv

: zusätzlich Deluxe-Box-Sleeve, Holz-Token-Upgrade-Set, Pin-Set für die Teilnehmenden sowie ein Schutzkartenhüllen-Set, alles Kickstarter-exklusiv Collector-Tier: enthält alle Guardian-Inhalte plus Collector Box mit mehreren Upgrades und Extras

Was steckt in der Collector Box? Die Collector Box ist ein eigener Bonusumfang und soll laut Plan erst im März 2027 ausgeliefert werden. Enthalten sind:

Metall-Upgrade-Set für Spielfiguren

Dumbledores-Armee-Upgrade-Set

Luxus-Token-Beutel

Signiertes Künstlerportfolio

Was das für Gaming-Fans im Wizarding-World-Jahr 2026 bedeutet

Welche Harry-Potter-Inhalte stehen 2026 sonst noch an? Wer eher in digitalen Welten unterwegs ist, bekommt 2026 ebenfalls einiges geboten. In Harry Potter: Hogwarts Mystery laufen im Juli 2026 bereits Events rund um das Jubiläum von Harry Potter und der Stein der Weisen im Kino, und zum Jahresende soll auf HBO Max die neue Serie starten, die sich am ersten Buch orientiert.

Auch für Fans großer Spieleproduktionen bleibt es spannend: Hogwarts Legacy 2 befindet sich in Entwicklung, ein konkreter Termin steht aber noch aus. Bis dahin könnte Defenders of Hogwarts für viele eine willkommene Alternative sein, gerade wenn ihr Lust auf kooperativ-competitive Abende im Freundeskreis habt, statt nur auf den nächsten Story-Run am Controller zu warten.

Wie gefällt euch die Idee eines asymmetrischen Deckbuilding-Brettspiels im Harry-Potter-Universum, und würdet ihr eher die Häuser verteidigen oder die dunklen Mächte spielen? Schreibt es gerne in die Kommentare.