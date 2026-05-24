007 First Light – Gratis Casino Suit bis 25. Mai 2026 über Hitman sichern

Wer sich auf 007 First Light freut, hat jetzt noch eine letzte Chance auf einen netten Bonus zum Release: Bis einschließlich 25. Mai 2026 lässt sich ein kostenloser Download freischalten, der euch den Casino Suit für James Bond in das neue Spiel bringt. Das Angebot läuft über ein zeitlich begrenztes Event in Hitman World of Assassination und endet schon morgen.

Der Anzug ist ein kleines, aber stylisches Extra, das sich vor allem für Fans lohnt, die zum Start von 007 First Light direkt mit einem klassischen Bond-Look loslegen wollen. Wichtig ist nur: Die Freischaltung muss vor Ablauf der Aktion passiert sein, damit sie später in 007 First Light verfügbar ist.

So funktioniert die Freischaltung über Hitman

Wie bekommt ihr den Casino Suit für 007 First Light? Ihr müsst euch in Hitman World of Assassination in ein spezielles Zielmission-Event stürzen, das aktuell kostenlos verfügbar ist. Konkret geht es um die Le Chiffre Elusive Target Mission, die ihr bis zum 25. Mai 2026 ohne Zusatzkosten starten könnt.

Die wichtigsten Schritte sind dabei klar vorgegeben und schnell erledigt:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

In einen IO-Interactive-Account einloggen

Die Le Chiffre Elusive Target Mission in Hitman World of Assassination spielen

Im Account prüfen, ob die Belohnung registriert wurde

Praktisch: Laut Aktion reicht es bereits, die Mission zu betreten, um den Bonus zu erhalten. Normalerweise ist Le Chiffre in Hitman World of Assassination nur über das The Banker Pack DLC verfügbar, doch für begrenzte Zeit ist die Mission erneut für alle freigeschaltet.

Warum Le Chiffre für Bond-Fans besonders spannend ist

Was steckt hinter dem Crossover zwischen Hitman und 007? Le Chiffre ist ein ikonischer Bond-Gegenspieler, der in Casino Royale von Ian Fleming eingeführt wurde und spätestens durch die Filmadaption von 2006 viele Fans gewonnen hat. Für Hitman World of Assassination wurde die Figur erneut umgesetzt, inklusive der Rückkehr von Mads Mikkelsen in der Rolle.

Im Event schlüpft ihr wie gewohnt in die Rolle von Agent 47 und bekommt die Gelegenheit, Le Chiffre auszuschalten. IO Interactive nutzt das Event ganz offensichtlich auch, um die Vorfreude auf 007 First Light anzuheizen und Fans beider Reihen abzuholen.

Release-Termin und Plattformen von 007 First Light

Wann erscheint 007 First Light? Der Release ist für den 27. Mai 2026 angesetzt. Erscheinen soll das Spiel auf PlayStation 5, Xbox Series und PC. Für Nintendo Switch 2 ist der Launch verschoben und aktuell nur mit einem Release-Zeitfenster später im Sommer 2026 angekündigt.

Inhaltlich setzt 007 First Light auf eine jüngere Version von Bond: In dieser Origin-Story hat er den 00-Status noch nicht erreicht und muss sich erst beweisen. Erste Eindrücke aus dem bisher gezeigten Material werden oft mit Uncharted verglichen, weil Stealth und Action offenbar stärker als früher miteinander verzahnt werden sollen, ohne den Bond-Flair zu verlieren.

Zusätzlich steht bereits ein neuer Antagonist im Raum: Bond trifft in 007 First Light auf den Schurken Bawma, gesprochen von Lenny Kravitz. Ob er sich in die Riege der legendären Bond-Bösewichte einreiht, zeigt sich dann sehr bald.

Wie wichtig sind euch solche Ingame-Boni wie der Casino Suit und habt ihr die Aktion in Hitman World of Assassination schon mitgenommen? Schreibt es gern in die Kommentare.