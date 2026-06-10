007 First Light verschenkt Gratis-Skin – Einlösung nur bis 30. Juni 2026

IO Interactive verteilt zum Start in den Sommer die nächste kleine Belohnung für 007 First Light: Bis zum 30. Juni 2026 könnt ihr euch einen neuen, kostenlosen Skin sichern. Der Clou dabei: Das Goodie ist plattformübergreifend gedacht, egal ob ihr auf PC oder Konsole unterwegs seid.

Die Aktion läuft passend zu den frischen News rund um das Spiel, die zuletzt auf dem Summer Game Fest für Gesprächsstoff gesorgt haben. Wer ohnehin wieder einloggt, kann den Gratisinhalt also direkt mitnehmen, bevor das Zeitfenster abläuft.

Gratis-Skin im Juni sichern

Wie bekommt man den kostenlosen Skin in 007 First Light? Verschenkt wird ein kosmetischer Look für ein Gadget, der Spotlight Phone Gadget Skin. Um ihn freizuschalten, führt der Weg über die offizielle Aktionsseite: Einloggen, IO-Interactive-Konto verknüpfen und anschließend auf der Plattform einlösen, die mit dem Account verbunden ist.

Wichtig ist vor allem das Ablaufdatum: Die Einlösung ist nur bis 30. Juni 2026 möglich. Danach verschwindet das Freebie wieder aus der Aktion.

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Die Schritte im Überblick:

Die Player-Seite zu 007 First Light aufrufen. Mit einem Konto auf der Website einloggen. Das IO-Interactive-Konto über das Pop-up verknüpfen. Auf der Plattform einlösen, die mit dem Account verbunden ist. Deadline beachten: Ablauf am 30. Juni 2026.

Das steckt hinter der Aktion rund um Summer Game Fest

Welche Inhalte hat IO Interactive für 007 First Light angekündigt? Der Gratis-Skin ist vor allem ein kleines Dankeschön im Rahmen der aktuellen Ankündigungen. IO Interactive hat nicht nur die erste Post-Launch-Mission gezeigt, in der die Rückkehr von Bawma thematisiert wird, sondern auch eine Roadmap für das erste Jahr bestätigt.

Genannt wurden dabei mehrere größere Features und Termine, die nach dem Launch folgen sollen. Dazu zählen unter anderem ein New Game Plus, ein eigener Foto-Modus sowie Verbesserungen am Tactical Simulator. Außerdem steht eine Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 im Raum und für den James-Bond-Day am 5. Oktober 2026 wurde ebenfalls spezieller Content angeteasert.

Die angekündigten Punkte in der Übersicht:

Neue Post-Launch-Mission mit der Rückkehr von Bawma

Roadmap für Jahr 1

New Game Plus

Dedizierter Foto-Modus

Verbesserungen für den Tactical Simulator

Version für Nintendo Switch 2

2 Special rund um James Bond Day am 5. Oktober 2026

Weitere Inhalte

Noch mehr kostenlose Inhalte für Agenten-Optik

Gibt es weitere Freebies neben dem Gadget-Skin? Ja, IO Interactive hat seit Release bereits mehrere kleine Giveaways verteilt und dieser Skin ist nicht einmal zwingend neu für alle. Wer bei einer früheren TikTok-Promo dabei war, könnte den Spotlight Phone Gadget Skin bereits im Inventar haben.

Parallel läuft außerdem noch eine Aktion, bei der es das Outfit Daring Elite gratis geben soll, diesmal über NVIDIA. Unterm Strich sind das zwar nur kosmetische Extras, aber gerade bei einem Stealth-Action-Abenteuer macht es vielen Spaß, den Look von Bond und seinem Equipment ein Stück weit zu personalisieren.

Habt ihr euch den Spotlight Phone Gadget Skin schon gesichert, und welche Gratis-Aktionen wünscht ihr euch als Nächstes für 007 First Light? Schreibt es gerne in die Kommentare.