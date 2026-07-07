Sony hat mit seiner Entscheidung, ab 2028 keine physischen Discs für neue PlayStation-Spiele mehr zu produzieren, eine ziemlich große Debatte ausgelöst. Viele Spielerinnen und Spieler sehen darin nicht nur das Ende einer Ära, sondern auch ein Problem für Besitz, Sammelkultur und langfristige Verfügbarkeit von Spielen.

Nun hat sich auch Hideo Kojima zu Wort gemeldet und seine Reaktion dürfte viele Sammlerinnen und Sammler sehr gut verstehen.

Der Schöpfer von Metal Gear Solid und Death Stranding sprach bei einem Auftritt in Italien über Sonys Entscheidung und erklärte, dass ihn der Schritt traurig mache. Er sei mit physischen Medien aufgewachsen und kaufe aktuell besonders viele Blu-rays, Filme und CDs. Seine Aussage wurde unter anderem von Genki auf X geteilt.

Kojima warnt vor einer Zukunft ohne Besitz

Kojima geht es dabei nicht nur um Nostalgie. Der Entwickler sieht die Entwicklung hin zu immer weniger physischen Medien offenbar als größeres Problem. Digitale Käufe lassen sich immerhin noch herunterladen und lokal speichern. Sollte sich die Branche aber irgendwann komplett in Richtung Streaming bewegen, sähe die Sache noch einmal anders aus.

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Dann würden Spiele und Filme nicht mehr wirklich bei den Nutzern liegen, sondern wären dauerhaft an Server, Lizenzen und Plattformentscheidungen gebunden. Genau diese Abhängigkeit bereitet Kojima offenbar Sorgen.

Das Thema ist nicht neu. Schon früher hatte Kojima davor gewarnt, dass digitale Inhalte irgendwann plötzlich nicht mehr zugänglich sein könnten, wenn sich politische, wirtschaftliche oder technische Rahmenbedingungen ändern. Nach Sonys aktueller Ankündigung wirkt diese Warnung nun deutlich konkreter.

Sony beendet Disc-Produktion ab 2028

Sony hatte Anfang Juli offiziell angekündigt, dass ab Januar 2028 keine physischen Discs mehr für neue PlayStation-Spiele produziert werden sollen. Neue Veröffentlichungen sollen danach nur noch digital erhältlich sein. Spiele, die bereits erschienen sind oder vor Januar 2028 noch auf Disc erscheinen, sollen laut Sony weiterhin nicht von der Änderung betroffen sein.

Spielerinnen und Spieler würden immer stärker zu digitalen Käufen wechseln. Für Sony ist der Schritt also eine Anpassung an den Markt. Für viele Fans fühlt er sich trotzdem wie ein Verlust an.

Denn physische Spiele haben mehrere Vorteile: Man kann sie sammeln, verleihen, weiterverkaufen und auch Jahre später noch ins Regal greifen. Bei digitalen Käufen hängt vieles davon ab, ob Stores, Lizenzen und Server langfristig verfügbar bleiben.

Warum ausgerechnet Kojimas Reaktion passt

Dass Kojima auf das Thema so deutlich reagiert, überrascht kaum. Seine Spiele waren schon immer stark von Filmkultur, Musik und Mediengeschichte geprägt. In Death Stranding gibt es mit Heartman sogar eine Figur, deren riesige Sammlung physischer Medien auffällig inszeniert wird.

Kojima ist also nicht einfach nur ein Entwickler, der ein bisschen Nostalgie verspürt. Er gehört zu den bekanntesten Kreativen der Branche, die Spiele, Filme und Musik als kulturelle Archive verstehen. Wenn ausgerechnet er nun Blu-rays hortet, passt das ziemlich genau zu seiner Haltung.

Die Debatte um Sonys Disc-Aus dürfte damit jedenfalls nicht kleiner werden. Für viele Spieler geht es längst nicht mehr nur darum, ob man Spiele bequem herunterladen kann. Es geht um die Frage, was Besitz in einer digitalen Zukunft überhaupt noch bedeutet.