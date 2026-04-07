ARC Raiders – Patch 1.23.0 um 1 Tag verschoben, Start am 8. April 11 Uhr

Embark Studios verschiebt das nächste Wochen-Update für ARC Raiders kurzfristig um einen Tag. Statt am 7. April 2026 erscheint Patch 1.23.0 nun am 8. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Für alle, die sich auf die üblichen Dienstags-Fixes eingestellt hatten, ist das zwar nur ein kleiner Dämpfer, fällt aber genau in die Phase, in der viele nach dem jüngsten großen Content-Drop besonders aufmerksam auf Stabilität und Bugfixes schauen.

Die Info zur Verschiebung kam direkt über den offiziellen Discord von ARC Raiders. Dort bestätigte ein Community-Manager, dass der Patch zur gewohnten Uhrzeit nachgereicht wird. Für Deutschland bedeutet das: Das Update soll am Mittwoch um 11:00 Uhr (CET) live gehen.

Neuer Termin und Inhalte von Patch 1.23.0

Wann kommt das ARC-Raiders-Update in Deutschland? Patch 1.23.0 ist jetzt für den 8. April 2026 angesetzt und soll in Deutschland um 11:00 Uhr (CET) erscheinen.

Konkrete Patchnotes sind bislang nicht im Detail veröffentlicht, klar ist aber: Es geht vor allem um kleinere Bugfixes und allgemeine Verbesserungen, wie sie bei ARC Raiders im wöchentlichen Rhythmus üblich sind. Große Systemänderungen, neue Waffen oder umfassende Balance-Anpassungen solltet ihr bei diesem Update entsprechend nicht erwarten.

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Eine bestätigte Neuerung gibt es trotzdem: Mit Patch 1.23.0 feiert das Vanguard-Set sein Debüt. Wer also Raider Tokens gehortet hat, kann sich auf ein neues kosmetisches Bundle im In-Game-Store einstellen.

Patch 1.23.0 wurde auf morgen zur üblichen Zeit verschoben.

Update Plattformen Termin Uhrzeit in Deutschland Patch 1.23.0 PS5, Xbox Series, PC 08.04.2026 11:00 Uhr (CET)

Bugfix-Druck nach Flashpoint

Welche Probleme sollen mit dem Patch behoben werden? Die Community hofft vor allem auf Korrekturen für Bugs, die seit dem Flashpoint-Update vom 31. März 2026 verstärkt auffallen.

Besonders häufig genannt wird ein ärgerlicher Fehler rund um die Tick-Angriffe: Seit Flashpoint soll es Situationen geben, in denen sich ein Tick nicht mehr entfernen lässt, wenn der Charakter dabei eine Battery oder eine Field Crate in der Hand hält. Auch wenn das eher selten auftritt, sind die Folgen heftig, weil es in der Praxis zu kaum vermeidbaren Toden führen kann, inklusive Gear-Verlust.

Dass Embark den Patch nur um 24 Stunden schiebt, dürfte für viele trotzdem ein gutes Zeichen sein, dass intern eher an der letzten Stabilisierung geschraubt wird, statt dass sich größere Baustellen auftun.

Ausblick auf Riven Tides und den Live-Service-Plan

Wann kommt das nächste große ARC-Raiders-Update? Der nächste große Meilenstein in der Roadmap ist Riven Tides, das aktuell für Ende April 2026 erwartet wird.

ARC Raiders hat seit dem Launch Ende 2025 einen extrem schnellen Update-Takt hingelegt. Nach dem großen Update zum Jahresende 2025 mit der PvP-lastigen Karte Stella Montis und dem neuen großen ARC-Gegner Matriarch folgte 2026 bereits eine weitere Content-Welle, in der Embark vier größere Updates zwischen Januar und April eingeplant hat.

Riven Tides könnte dabei besonders spannend werden: Laut Roadmap soll ein komplett neues Gebiet dazukommen und außerdem ein weiterer großer ARC-Gegner, ähnlich wie Queen und Matriarch. Ein konkretes Release-Datum steht noch aus, als wahrscheinlich gilt aktuell der letzte Dienstag des Monats, also der 28. April 2026.

Was sagt ihr zur kurzen Verschiebung von Patch 1.23.0 und welche Bugfixes haben für euch gerade höchste Priorität? Schreibt es gern in die Kommentare.