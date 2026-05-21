ARC Raiders Twitch-Drops – 2 Gratis-Backpack-Charms bis 18. Juni 2026

Fans von ARC Raiders können sich aktuell zwei frische Gratis-Cosmetics sichern, allerdings läuft die Aktion nicht ewig: Bis zum 18. Juni 2026 sind im Rahmen eines Twitch-Drops-Events zwei neue Backpack-Charms verfügbar. Auch wenn die kleinen Anhänger nicht gerade das auffälligste Statement am Outfit sind, gilt wie so oft: kostenlos mitnehmen schadet nicht.

Freigeschaltet werden können die beiden Items allein durchs Zuschauen bei ARC-Raiders-Streams auf Twitch. Wichtig ist dabei, dass ihr vorher eure Konten korrekt verknüpft und wirklich einen Stream erwischt, der Drops aktiviert hat.

Diese Twitch-Drops sind bis Juni verfügbar

Welche Gratis-Items gibt es bei ARC Raiders gerade? Im aktuellen Drops-Programm warten zwei neue Backpack-Charms: Spinning Top und Canned Tomatoes. Beide sind Teil derselben Kampagne, die am 21. Mai 2026 gestartet ist und bis einschließlich 18. Juni 2026 läuft.

Die Freischaltung ist an Watchtime gekoppelt. Für den ersten Charm reicht bereits eine Stunde, für den zweiten müsst ihr insgesamt zwei Stunden zusehen. Entscheidend ist außerdem: Wer die Belohnungen zwar freischaltet, aber nicht rechtzeitig auf Twitch beansprucht, kann sie nach Ende der Aktion nicht nachträglich erneut abholen.

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Drop Voraussetzung Verfügbar bis Spinning Top (Backpack-Charm) 1 Stunde ARC-Raiders-Streams mit aktivierten Drops schauen 18. Juni 2026 Canned Tomatoes (Backpack-Charm) 2 Stunden ARC-Raiders-Streams mit aktivierten Drops schauen 18. Juni 2026

So klappt das Abholen der Belohnungen

Wie bekommt ihr die Twitch-Drops in ARC Raiders? Damit eure Watchtime zählt, müsst ihr euren Twitch-Account mit eurer Embark-ID verbinden und anschließend Streams schauen, die sichtbar den Hinweis Drops Enabled tragen. Ohne diesen Tag läuft die Zeit nicht in den Fortschritt hinein.

Wenn alles korrekt eingerichtet ist, seht ihr euren Fortschritt direkt auf Twitch im Bereich Drops und Belohnungen. Dort müsst ihr die Items nach Erreichen der benötigten Zeit auch aktiv beanspruchen, bevor sie in eurer Sammlung landen.

Bei der Embark-ID anmelden. Mit den ARC-Raiders-Zugangsdaten einloggen. Zum Bereich für verbundene Plattformen wechseln. Twitch auswählen und beide Accounts verknüpfen. Sicherstellen, dass auch eure Spielplattform mit der Embark-ID verbunden ist. Auf Twitch ARC-Raiders-Streams mit Drops Enabled einschalten. Fortschritt unter Drops und Belohnungen prüfen. Nach 1 Stunde Spinning Top und nach 2 Stunden Canned Tomatoes beanspruchen.

Falls die Charms nach dem Claim nicht sofort im Spiel auftauchen, hilft in der Praxis oft ein kurzer Neustart: einmal aus ARC Raiders ausloggen und wieder einloggen, damit die Belohnungen sauber synchronisiert werden.

Reaktionen aus der Community und Blick auf Twitch

Warum werden die Belohnungen diskutiert? In der Community gibt es gemischte Reaktionen, weil Backpack-Charms in ARC Raiders eher dezent ausfallen und im Spielbild schnell untergehen. Einige hätten sich als Twitch-Anreiz lieber größere Cosmetics gewünscht, etwa komplette Outfit-Sets.

Spannend ist das auch mit Blick auf die Twitch-Zahlen: Zuletzt wurde über rückläufige durchschnittliche Viewership in den vergangenen Monaten gesprochen. Ob das aktuelle Drops-Event hier spürbar gegensteuert, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen, zumal Embark Studios für ARC Raiders weiterhin weitere Updates in Aussicht stellt.

Habt ihr die beiden Charms schon eingesackt, oder sind euch Twitch-Drops wie diese zu klein als Belohnung? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.