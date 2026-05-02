LEGO Sega Genesis kommt am 1. Juni 2026 – Preis, Teile und Inhalt von Set 40926

LEGO erweitert seine Reihe an Retro-Hardware zum Nachbauen und hat das neue LEGO Sega-Genesis-Konsolen-Set offiziell enthüllt. Das Modell trägt die Set-Nummer 40926 und soll am 1. Juni 2026 erscheinen. Damit bekommt eine der prägendsten 16-Bit-Konsolen der späten Achtziger und Neunziger eine zweite, deutlich greifbarere LEGO-Umsetzung.

Die Genesis erschien ursprünglich 1989 in Nordamerika und gilt bis heute als wichtiger Meilenstein im Konsolenkrieg der Ära. LEGO setzt bei der neuen Box erneut auf eine kompakte Sammlergröße, die sich klar an Fans von Retro-Gaming, Display-Builds und Iconic-Hardware richtet.

In den letzten Jahren hat LEGO immer wieder lizenzierte Sets rund um klassische Spiele-Hardware veröffentlicht. Den Auftakt machte 2020 eine große Nintendo-Umsetzung des NES samt Cartridge und Röhrenfernseher, bei dem eine Kurbel einen kleinen Level-Scroll-Effekt simulierte. Später folgten unter anderem ein Game-Boy-Set sowie eine Atari-2600-Nachbildung, die in vielen Sammlungen bereits neben Controllern, Cartridges und Artbooks stehen.

Release, Preis und Verfügbarkeit

Wann erscheint das LEGO Sega-Genesis-Set in Deutschland? Der Verkaufsstart ist für den 1. Juni 2026 angesetzt. Eine Vorbestellphase wurde bislang nicht angekündigt.

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Was kostet das Set in Euro? Offiziell genannt ist ein Preis von 39,99 Euro. Angeboten werden soll das Set über den offiziellen LEGO-Shop sowie über lizenzierte Händler.

Mit dem vergleichsweise niedrigen Preis zielt LEGO klar auf ein breites Publikum: als Schreibtisch-Deko, Sammlerstück für Vitrinen oder als kleines Projekt für alle, die lieber ein ikonisches Stück Gaming-Geschichte bauen als es nur im Regal stehen zu haben.

Das steckt im Set 40926

Was ist im LEGO Sega-Genesis-Set enthalten? Das Modell besteht aus 479 Teilen und bildet die Konsole in ihrem typischen Top-Loading-Design nach. Neben dem Konsolenkörper liegen auch zwei abnehmbare Controller sowie eine herausnehmbare Spiel-Cartridge bei.

Besonders clever: Über Sticker lässt sich das fertige Display wahlweise als Sega Genesis oder als Mega Drive präsentieren. Damit spricht LEGO nicht nur Fans der nordamerikanischen Variante an, sondern auch alle, die mit dem Mega Drive in Europa aufgewachsen sind.

Unter der Abdeckung am Cartridge-Schacht wartet zudem ein kleines Extra, das man erst beim Öffnen sieht: eine Sonic-Mosaik-Grafik, die als verstecktes Detail im Inneren sitzt und den Fanservice-Faktor deutlich erhöht.

Detail Angabe Set-Nummer 40926 Teile 479 Altersempfehlung 12+ Maße 4 x 16 x 12 cm Enthalten Konsole, abnehmbare Cartridge, 2 abnehmbare Controller, Sticker für Genesis- und Mega-Drive-Optik Release 1. Juni 2026 Preis 39,99 Euro

Ein zweiter Anlauf für Sega bei LEGO

Warum ist das neue Set für Sega-Fans besonders interessant? Es ist bereits das zweite LEGO-Produkt, das sich direkt auf die Sega-Genesis-Hardware bezieht. Die erste Umsetzung war das Set 40769, ein nachgebauter Genesis-Controller mit 260 Teilen, der im September 2025 nur als Gift-with-Purchase erhältlich war und entsprechend schnell wieder aus dem Programm verschwand.

Das neue Konsolen-Set 40926 ist nicht nur größer, sondern vor allem deutlich leichter zu bekommen, weil es regulär in den Verkauf geht. Für Sammler ist das auch deshalb spannend, weil LEGO hier ein stimmiges Duo liefert: Wer den früheren Controller besitzt, kann ihn nun neben einer passenden Mini-Konsole ausstellen.

Und es bleibt offenbar nicht bei dieser einen Sega-News für den Sommer: Für August 2026 sind zudem mindestens zwei weitere Sonic-Set-Neuheiten im Gespräch, darunter ein Modell von Tails Tornado-1 für 29,99 Euro. Ein zweites Set soll ebenfalls im August 2026 erscheinen und angeblich 49,99 Euro kosten, Details dazu stehen aber noch aus.

Parallel kursieren außerdem Hinweise, dass LEGO seine Retro-Konsolenlinie gegen Ende 2026 weiter ausbauen könnte. Im Raum steht ein PlayStation-1-Set mit der Nummer 72306, das angeblich 1.911 Teile umfassen und im Dezember 2026 für 159,99 Euro erscheinen soll.

Würdet ihr euch das LEGO Sega-Genesis-Set ins Regal stellen, oder ist für euch eher das Mega Drive die Kult-Variante? Schreibt es gern in die Kommentare.