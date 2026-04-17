LEGO Batman Legacy of the Dark Knight – so wird die Bathöhle zum Hub

TT Games hat einen neuen Blick auf LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight veröffentlicht und rückt dabei einen der ikonischsten Orte des DC-Universums in den Mittelpunkt: die Bathöhle. In einem Dev-Diary-Video wird gezeigt, wie der Unterschlupf unter Wayne Manor im kommenden Open-World-Abenteuer aussieht und warum er weit mehr als nur ein schicker Hintergrund für Story-Missionen sein soll.

Die Bathöhle ist in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight als zentraler Hub gedacht, in dem sich nahezu alles sammelt, was ihr unterwegs in Gotham City freischaltet. Damit wird sie zum Anlaufpunkt für Fortschritt, Sammelobjekte und Ausbau, während sich die Geschichte rund um Bruce Wayne und seinen Weg zum Dunklen Ritter entfaltet.

Ein Hub, der mit der Story mitwächst

Was ist die Rolle der Bathöhle in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight? Laut dem Team dient die Bathöhle als großes Sammel- und Ausbauzentrum, das ihr im typischen LEGO-Stil Stück für Stück erweitert. Statt von Anfang an alles verfügbar zu haben, schaltet ihr mit dem Story-Fortschritt neue Bereiche frei und grabt euch sozusagen immer tiefer in den Komplex vor.

Das bedeutet auch: Je weiter ihr kommt, desto umfangreicher wird das, was ihr in der Bathöhle aufbauen und verwalten könnt. Gezeigt wurden unter anderem Räume und Funktionen, die man aus vielen Batman-Interpretationen kennt, vom Anzugarsenal über technische Stationen bis hin zur Fahrzeug-Ecke.

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Konkret soll der Ausbau der Bathöhle im Verlauf des Spiels unter anderem diese Bereiche abdecken:

Ein wachsendes Arsenal an Batsuits, das nach und nach gefüllt wird

Eine Garage, in der verschiedene Batmobile gesammelt werden können

Upgrades für Batmans Gadgets wie Batarangs und Explosiv-Gel

Batsuits, Batmobile und Upgrades als langfristige Motivation

Welche Sammelinhalte stehen im Fokus? Ein klarer Schwerpunkt liegt auf den Batsuits, die sich an Batmans Kostümen aus Comics, TV-Serien, Filmen und Spielen orientieren. Damit macht TT Games aus dem Kostümfundus nicht nur Fanservice, sondern einen Teil der Langzeitmotivation, weil jeder freigeschaltete Anzug die Sammlung in der Bathöhle sichtbar erweitert.

Als konkretes Beispiel wurde auch ein Outfit aus Scott Snyders Absolute Universe genannt: Absolute Batman. Hier wird Batman als kompromissharter Verbrechensbekämpfer gezeigt, der nicht aus Wohlstand kommt und vor seiner Vigilanten-Rolle als Bauingenieur gearbeitet hat. Passend dazu soll auch Absolute Catwoman als freischaltbares Kostüm im Spiel enthalten sein.

Parallel dazu setzt die Bathöhle auf Fortschritt über Technik: Gadgets wie Batarangs und Explosiv-Gel können in der Höhle verbessert werden. Das klingt nach einem System, das Erkundung und Sammeln in der Open World direkt mit handfesten Gameplay-Vorteilen verknüpft, statt nur eine Galerie für Trophäen zu sein.

Batcomputer, Trophäen und kleine Gags für Fans

Welche Fan-Features stecken in der neuen Bathöhle? Neben dem Ausbau als Sammelplatz bekommt auch der Batcomputer eine klare Aufgabe: Er fungiert als Nachschlagewerk, das euch durch die Kampagne begleitet. Dort soll es unter anderem Akten zu Figuren geben, die in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight auftauchen.

Zusätzlich lassen sich Trophäen in der Bathöhle ausstellen, was den Hub noch stärker zu einer persönlichen Fortschritts-Vitrine macht. Und weil LEGO-Spiele traditionell auch mit Humor spielen, dürfen alberne Details nicht fehlen: Genannt wurde beispielsweise ein persönliches Fitnessstudio, das Batmans Höhle etwas mehr Leben und typische LEGO-Leichtigkeit geben soll.

Der Release ist bereits terminiert: LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 29. Mai 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Wie wichtig ist euch eine ausbaubare Bathöhle als Hub: eher nettes Extra oder genau das Feature, das euch beim Sammeln und Erkunden bei der Stange hält? Schreibt es in die Kommentare.