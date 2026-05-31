LEGO-Build zeigt Warhammer-40K-Schlachtschiff aus Millennium Falcon Set

Ein LEGO-Fan hat gerade eindrucksvoll gezeigt, wie weit man mit Kreativität und etwas Geduld kommen kann: Aus dem offiziellen Set 75375 Millennium Falcon wurde ein Warhammer-40K-Schlachtschiff im Stil eines Emperor-class Battleship. Das Besondere daran: Für den Umbau wurden keine zusätzlichen Steine verwendet.

Der Build kursiert aktuell in der Community, nachdem der bekannte LEGO-Builder Minute_Food_2881 auf Reddit ein Bild des fertigen Modells geteilt hat. Damit treffen zwei Welten aufeinander, die in Ton und Optik eigentlich kaum gegensätzlicher sein könnten: Star Wars als ikonische Popkultur-Science-Fiction und Warhammer 40.000 mit seiner düsteren, überladenen Imperiums-Ästhetik.

Ein Warhammer-40K-Voidschiff aus einem Star-Wars-Set

Was macht diesen Umbau so besonders? Dass das Emperor-class Battleship ausschließlich aus den Teilen des 75375 Millennium Falcon entstanden ist, hebt das Projekt deutlich von klassischen MOCs ab. Gerade bei Warhammer-Designs wirken viele Fanbauten schnell wie ein Kompromiss, weil Details fehlen oder Teile nachgekauft werden müssen. Hier ist das Gegenteil der Fall: Das Modell nutzt die vorhandenen Formen und Farben des Sets so clever, dass die Silhouette eines imperialen Kriegsschiffs klar erkennbar bleibt.

Einige der roten Elemente des Millennium Falcon werden dabei gut sichtbar an der Front des Schlachtschiffs eingesetzt, während zylindrische Verbindungssteine als Geschütztürme und Kanonen dienen. Auch runde Aufsatzteile mit sichtbarer Struktur kommen zum Einsatz und werden als Elemente an den Flügeln und Aufbauten zweckentfremdet. Das Ergebnis wirkt nicht wie ein zufälliges Umstecken, sondern wie ein bewusst geplantes Re-Design.

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Für Fans, die das selbst nachbauen wollen, gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Minute_Food_2881 veröffentlicht für seine Builds üblicherweise Bauanleitungen über Rebrickable unter dem Namen Creation Caravan, meist gegen eine kleine Gebühr. Ob und wann genau die Anleitung für das Schlachtschiff erscheint, bleibt abzuwarten, die Chancen stehen aber gut.

Der Builder ist für radikale Set-Transformationen bekannt

Wer steckt hinter dem Projekt? Minute_Food_2881 ist in der LEGO-Community längst kein Unbekannter, weil der Builder sich auf Umbauten mit einer strengen Regel spezialisiert hat: keine zusätzlichen Teile. Erst kürzlich wurde etwa ein offizielles LEGO-Pokémon-Set mit Evoli als Basis genutzt, um daraus ein komplett anderes Pokémon zu bauen, ebenfalls ohne Extra-Steine. Für deutsche Fans besonders nett: Gerade solche Builds zeigen, wie viel in einem Set steckt, selbst wenn man es schon einmal ganz klassisch aufgebaut hat.

Auch der Millennium Falcon selbst war schon häufiger Ausgangspunkt für neue Ideen. In einem anderen Projekt wurde das Set 75375 bereits in das Halo-Raumschiff UNSC Infinity umgebaut, wieder ohne zusätzliche Teile. Obwohl Infinity und ein Emperor-class Battleship beide als massive Sci-Fi-Kampfschiffe funktionieren, unterscheiden sich die Designs deutlich, was den Reiz dieser Umbauten noch verstärkt.

Sogar abseits von Star-Wars-Sets hat der Builder mit dem Thema gespielt: Aus dem LEGO FIFA World Cup 2026 Emblem Set entstand ebenfalls ein Millennium Falcon, diesmal als besonders farbenfrohe Variante. Wer solche Experimente mag, bekommt hier also nicht nur einen einzelnen Glückstreffer, sondern eine ganze Reihe an Ideen geliefert.

Warum Warhammer 40.000 und LEGO als Fan-Thema boomt

Warum wünschen sich viele eine offizielle Kooperation? Rund um Warhammer 40.000 gibt es seit Jahren eine aktive Bastler-Szene, die Miniaturen, Dioramen und auch ganze Fahrzeuge in LEGO-Optik nachbaut. Obwohl die Markenästhetik von LEGO eigentlich nicht zur grimdark-Welt des Tabletop-Klassikers passt, macht genau dieser Kontrast für viele den Reiz aus. Auf einschlägigen Subreddits und in MOC-Galerien sieht man immer wieder, wie konsequent Fans die typischen Formen der Fraktionen in Noppen-Optik übersetzen.

In Diskussionen tauchen dabei häufig Set-Wünsche auf, die sich als LEGO-Version gut eignen würden, etwa ein Space-Marine-Dreadnought, klassische Space Marines, Ork Boyz samt Warboss oder auch ein Chaos Defiler. Auch Einheiten der Adeptus Mechanicus gelten als beliebte Kandidaten, beispielsweise Skitarii Rangers oder ein Ironstrider Ballistarius. Gleichzeitig ist klar: Nicht jede Fraktion lässt sich problemlos in LEGO übersetzen, weswegen große Schiffe wie Imperiums-Voidschiffe als dankbares Fan-Projekt gelten.

Passend dazu ist Warhammer 40.000 auch im Gaming-Bereich wieder stark präsent, mit mehreren Projekten in Arbeit und viel Aufmerksamkeit rund um große Releases wie Space Marine 2 sowie die Ankündigung von Warhammer 40.000: Dawn of War 4. Offizielle LEGO-Sets zum Franchise sind zwar weiterhin nicht bestätigt, aber Builds wie dieser liefern zumindest das, was viele gern im Regal stehen hätten.

Wie gefällt dir die Idee, ein Star-Wars-Set in ein Warhammer-40K-Schiff umzubauen, und würdest du dir eine offizielle LEGO-Kooperation mit Warhammer 40.000 wünschen? Schreib es uns in die Kommentare.