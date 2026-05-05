GTA 6 wohl mit PlayStation-Deal: Warum die PS5 im Fokus steht

Rund um Grand Theft Auto VI verdichten sich die Hinweise, dass Sony beim Marketing eine größere Rolle spielt als bisher offiziell bestätigt. Konkret geht es um die Frage: Wird die PS5 zur inoffiziellen Lead-Plattform für den größten Release der kommenden Jahre?

CEO deutet Marketing-Deal indirekt an

In einem aktuellen Interview hat Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, über die Plattformstrategie von GTA 6 gesprochen. Dabei fiel ein interessanter Nebensatz:

Die spätere PC-Version stehe nicht im Zusammenhang mit einem möglichen Marketing-Deal mit PlayStation.

Das klingt erstmal unspektakulär, ist aber ziemlich eindeutig. Denn damit bestätigt Zelnick indirekt, dass es tatsächlich eine Marketing-Partnerschaft mit Sony geben dürfte, auch wenn diese noch nicht offiziell angekündigt wurde.

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Warum die PS5 im Fokus steht

Dass ausgerechnet die PlayStation 5 im Mittelpunkt stehen könnte, überrascht kaum. Die Konsole hat aktuell die größere installierte Basis im Vergleich zur Konkurrenz und ist damit für Publisher besonders attraktiv.

Dazu kommen typische Vorteile solcher Deals:

Trailer und Werbung laufen bevorzugt im PlayStation-Umfeld

Branding auf Events und Showcases

Mögliche Bundle-Angebote mit der Konsole

Für viele Spieler entsteht dadurch oft der Eindruck, ein Spiel gehöre „irgendwie“ zu einer Plattform, auch wenn es technisch auf mehreren erscheint.

Xbox bleibt dabei, aber nicht im Rampenlicht

Natürlich erscheint GTA 6 auch für die Xbox Series X und Xbox Series S. Inhaltlich dürfte es hier keine Unterschiede geben.

Der Unterschied liegt eher in der Wahrnehmung: Wenn Sony das Marketing dominiert, wird GTA 6 automatisch stärker mit PlayStation verbunden.

Das ist ein bekanntes Muster aus der Branche. Schon bei anderen großen AAA-Titeln hat sich gezeigt, dass Marketing-Partnerschaften die öffentliche Wahrnehmung massiv beeinflussen können.

PC-Spieler müssen sich wohl wieder gedulden

Ein weiterer Punkt aus dem Interview betrifft die Plattform-Releases. Rockstar bleibt seiner Linie treu:

Konsolen zuerst

PC-Version später

Laut Zelnick richtet sich das vor allem nach dem Kernpublikum von Rockstar Games, das traditionell auf Konsolen spielt.

Das war bereits bei Grand Theft Auto V so und dürfte sich auch diesmal nicht ändern. Eine PC-Version gilt als sicher, wird aber vermutlich erst Monate später folgen.

Was hinter solchen Deals steckt

Marketing-Partnerschaften dieser Größenordnung sind kein Zufall. Für Sony geht es um mehr als nur Werbung:

GTA 6 könnte den Verkauf von PS5-Konsolen deutlich pushen

Die Marke PlayStation wird enger mit einem Mega-Hit verknüpft

Konkurrenzprodukte werden indirekt in den Hintergrund gedrängt

Gerade bei einem Spiel wie GTA 6, das ohnehin enorme Aufmerksamkeit bekommt, ist so ein Deal extrem wertvoll.

Wie sicher ist das Ganze wirklich?

Offiziell bestätigt ist der Marketing-Deal bisher nicht. Allerdings sprechen mehrere Punkte dafür:

Aussagen von Strauss Zelnick

Branchenberichte von gut vernetzten Insidern

Typisches Vorgehen bei vergleichbaren AAA-Releases

Alles deutet darauf hin, dass eine offizielle Bestätigung nur noch eine Frage der Zeit ist, spätestens wenn die Marketingkampagne im Sommer richtig anläuft.

Warum das für euch relevant ist

Auch wenn sich am eigentlichen Spiel nichts ändert, hat das Ganze Auswirkungen:

Trailer und Infos erscheinen wahrscheinlich zuerst im PlayStation-Umfeld

PS5 wird in der Wahrnehmung zur „Hauptplattform“

Marketing kann Erwartungen und Hype gezielt steuern

Für Xbox- oder PC-Spieler bedeutet das vor allem eines: Ihr bekommt das gleiche Spiel, aber nicht unbedingt die gleiche Aufmerksamkeit im Vorfeld.

Was wir als Nächstes erwarten können

Mit Blick auf den geplanten Release im November 2026 dürfte es in den nächsten Monaten deutlich konkreter werden:

Start der großen Marketingkampagne

Neue Trailer und Gameplay-Einblicke

Eventuell erste Bundle-Leaks rund um die PS5

Spätestens dann wird sich zeigen, wie eng Sony und Take-Two tatsächlich zusammenarbeiten.