GTA 6: Neuer Hinweis auf Trailer 3 im Mai? Rockstar sorgt für Fan-Theorien

Die Gerüchteküche rund um Grand Theft Auto VI läuft wieder auf Hochtouren. Ein aktueller Social Media Post von Rockstar Games sorgt für Aufsehen und könnte laut Fans auf eine mögliche Ankündigung im Mai hindeuten.

Kleiner GTA Online Post mit großer Wirkung

Auslöser ist ein neuer Beitrag zu GTA Online, in dem Rockstar eine frische Lackierung für die Annis Minimus Limousine vorstellt. Die sogenannte Big Minimus Energy Livery ist ab sofort in den Fahrzeugwerkstätten verfügbar.

Was zunächst unspektakulär wirkt, entwickelt sich schnell zum Diskussionsthema. Auf dem zugehörigen Bild ist auf dem Nummernschild deutlich das Wort „May“ zu erkennen. Genau dieses Detail sorgt aktuell für zahlreiche Spekulationen innerhalb der Community.

Fan-Theorien: Datum, Uhrzeit und versteckte Codes

Die Community hat den Post inzwischen bis ins kleinste Detail analysiert. Dabei sind mehrere Theorien entstanden, die sich gegenseitig verstärken:

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„May“ auf dem Kennzeichen

→ Hinweis auf einen Release von Infos oder Trailer im Mai

→ Hinweis auf einen Release von Infos oder Trailer im Mai Zahlenkombination „555“ am Fahrzeug

→ Wird als Datum 5. Mai interpretiert

→ Wird als Datum interpretiert Code auf der Tür („0069 AM“)

→ Könnte für 6. Mai, 9:00 Uhr (ET) stehen

→ Könnte für stehen Newswire-Link-Endung „633“

→ Einige sehen darin ebenfalls einen versteckten Datums-Hinweis

→ Einige sehen darin ebenfalls einen versteckten Datums-Hinweis Zweifarbige Lackierung

→ Wird als Hinweis auf zwei spielbare Hauptfiguren gedeutet

Aus all diesen Details ergibt sich für viele Fans ein klares Bild: Teaser am 5. Mai, der große 3. Trailer am 6. Mai

© Rockstar Games

Zeitlicher Rahmen würde passen

Bereits im Februar hatte Take-Two Interactive bestätigt, dass der Release von GTA 6 weiterhin für den 19. November geplant ist. Außerdem soll die Marketingkampagne im Sommer starten.

Ein dritter Trailer im Mai würde gut zu diesem Zeitplan passen und könnte den Start der Marketingphase einleiten.

Keine offizielle Bestätigung

Trotz der vielen Hinweise bleibt wichtig festzuhalten, dass es bisher keine offizielle Bestätigung für einen neuen Trailer gibt. Alle aktuellen Informationen basieren auf Interpretationen und Analysen aus der Community.

Rockstar ist dafür bekannt, bewusst mit Details zu spielen und Spekulationen anzuheizen. Ob es sich in diesem Fall tatsächlich um gezielte Hinweise handelt, ist unklar.

Fest steht jedoch, dass kaum ein Spiel aktuell so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wie GTA 6. Die Erwartungen sind enorm und jeder kleine Hinweis reicht aus, um neue Diskussionen auszulösen.