Sony reagiert auf DRM-Sorgen bei PlayStation und stellt System klar

Sony Interactive Entertainment hat sich offiziell zu den zuletzt aufgekommenen DRM-Diskussionen rund um digitale Spielekäufe geäußert. Hintergrund waren Berichte über einen angeblichen 30-Tage-Timer, der Spieler regelmäßig zu einer Online-Verbindung zwingen sollte.

Verwirrung um angeblichen 30-Tage-Check

Ende April 2026 sorgten mehrere Beiträge in sozialen Netzwerken für Unsicherheit. Nutzer berichteten, dass ihre digitalen Spiele plötzlich einen Timer anzeigen, der eine regelmäßige Internetverbindung zur Lizenzprüfung verlangt.

Die Befürchtung war schnell klar. Wer seine Spiele gekauft hat, könnte sie künftig nur noch eingeschränkt nutzen, wenn keine Verbindung zum Internet besteht. Einige hielten das Ganze zunächst für einen Fehler nach einem Update, andere sahen darin bereits eine neue DRM-Strategie.

Sony gibt Entwarnung

In einem Statement gegenüber Medien stellte Sony Interactive Entertainment die Situation klar. Digitale Spiele bleiben wie gewohnt spielbar. Eine dauerhafte oder monatliche Online-Pflicht gibt es nicht.

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Stattdessen ist lediglich eine einmalige Überprüfung der Lizenz erforderlich. Dafür muss die Konsole einmal mit dem Internet verbunden sein. Danach ist keine erneute Bestätigung notwendig.

Damit widerspricht Sony direkt den kursierenden Berichten über einen regelmäßigen Check.

Warum das Thema so sensibel ist

Die Diskussion zeigt erneut, wie kritisch viele Spieler beim Thema DRM reagieren. Beim digitalen Kauf handelt es sich technisch nicht um klassischen Besitz, sondern um eine Nutzungslizenz.

Das führt zu mehreren grundsätzlichen Fragen. Was passiert, wenn Server irgendwann abgeschaltet werden. Wie lange bleibt der Zugriff auf gekaufte Inhalte erhalten. Und wie unabhängig ist man als Spieler wirklich noch vom Anbieter.

Gerade auf Konsolen ist die Erwartung oft eine andere als auf dem PC, wo Plattformen wie Steam solche Mechaniken schon lange etabliert haben.

Vergleich mit anderen Plattformen

Auch bei Nintendo gab es zuletzt Diskussionen rund um digitale Inhalte und deren Nutzung. Die Branche bewegt sich insgesamt immer stärker in Richtung digitaler Distribution, wodurch solche Systeme an Bedeutung gewinnen.

Die aktuellen Sorgen zeigen jedoch, dass viele Spieler weiterhin Wert auf möglichst uneingeschränkten Zugriff legen.

Einordnung der aktuellen Lage

Sony hat die größten Befürchtungen zwar ausgeräumt, komplett vom Tisch ist das Thema aber nicht. Eine einmalige Online-Verbindung bleibt Voraussetzung, um die Lizenz zu bestätigen.

Für die meisten Nutzer dürfte das im Alltag kaum eine Rolle spielen. Kritischer sehen es vor allem Spieler, die bewusst offline unterwegs sind oder langfristig Zugriff auf ihre Bibliothek sichern möchten.

Wie es jetzt für PlayStation-Spieler weitergeht

Die Situation wirkt nach dem Statement deutlich entschärft. Ein regelmäßiger Zwang zur Internetverbindung ist nicht geplant.

Trotzdem zeigt die Debatte, wie sensibel das Thema digitale Käufe weiterhin ist. Die Entwicklung geht klar in Richtung stärker kontrollierter Systeme, auch wenn Sony hier vorerst einen vergleichsweise moderaten Weg einschlägt.