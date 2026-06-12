Lara Croft kehrt zurück und offenbar deutlich näher an ihren klassischen Wurzeln, als viele nach der Survivor-Trilogie vielleicht erwartet hätten. Auf dem PlayStation Blog ist ein neues Hands-on zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis erschienen, das erstmals ausführlicher beschreibt, wie sich die Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer spielt.

Legacy of Atlantis will nicht einfach nur das erste Tomb Raider moderner aussehen lassen. Crystal Dynamics und Flying Wild Hog versuchen vielmehr, das alte Gefühl aus Erkundung, Rätseln, Akrobatik und gefährlichen Ruinen in ein modernes Action-Adventure zu übertragen.

Erscheinen soll Tomb Raider: Legacy of Atlantis am 12. Februar 2027 für PlayStation 5.

Lara kehrt ins Verlorene Tal zurück

Im Hands-on auf dem PlayStation Blog konnte eine rund einstündige Demo beim Summer Game Fest 2026 gespielt werden. Schauplatz war das Verlorene Tal in Peru, einer der bekanntesten Orte aus dem ursprünglichen Tomb Raider. Genau dort musste Lara eine neue Version des ikonischen Zahnradrätsels lösen.

Das Ziel: Zwei Zahnräder finden, einen alten Mechanismus wieder in Gang setzen und dadurch den Wasserfluss eines nahegelegenen Wasserfalls stoppen. Erst dadurch wird ein verborgenes Tor sichtbar, das tiefer in den Dschungel führt.

Interessant ist dabei, dass der erste Abschnitt der Demo komplett ohne Kämpfe ausgekommen sein soll. Stattdessen lag der Fokus auf Erkundung, Nebenwegen, versteckten Bereichen und dem genauen Lesen der Umgebung.

Weniger Wegweiser, mehr echtes Erkunden

Legacy of Atlantis scheint bewusst darauf zu verzichten, Spieler permanent an die Hand zu nehmen. Laut dem Hands-on gibt es nur wenig direkte Orientierungshilfe. Wer das zweite Zahnrad finden will, muss Hinweise in der Spielwelt deuten, Wege ausprobieren und selbst herausfinden, wo es weitergeht.

Genau das passt zu Lara Croft als Archäologin und Entdeckerin. Experience Director Jeff Hays erklärte im Gespräch mit dem PlayStation Blog, dass eine zu starke Führung dem Gefühl widersprechen würde, wirklich in Laras Rolle zu schlüpfen.

Das heißt aber nicht, dass Tomb Raider: Legacy of Atlantis ein unnötig schweres Spiel werden soll. Game Director Raul Siqueira betonte, dass Spieler die Erfahrung anpassen können. Dazu gehören offenbar getrennte Einstellungen für Rätsel und Kämpfe sowie eine stärkere Wegführung für alle, die weniger suchen und mehr geführt werden möchten.

Das klingt nach einem ziemlich sinnvollen Kompromiss: Wer das klassische Tomb-Raider-Gefühl will, kann selbst knobeln. Wer lieber moderner spielt, bekommt zusätzliche Hilfen.

Alte Ruinen, versteckte Höhlen und Hinweise auf Crafting

Auch abseits des Haupträtsels soll die Demo zum Erkunden eingeladen haben. Beim Schwimmen konnten versteckte Höhlen entdeckt werden, an Wänden fanden sich Klettergriffe, die in verfallene Ruinen führten, und abseits des offensichtlichen Weges warteten Sammelobjekte sowie seltene Materialien.

Gerade Letzteres ist spannend. Die gefundenen Materialien deuten darauf hin, dass Crafting in Legacy of Atlantis eine größere Rolle spielen könnte. In der Demo selbst wurde dieses System zwar noch nicht ausführlich gezeigt, der Hinweis ist aber deutlich genug: Lara wird offenbar nicht nur klettern, schießen und rätseln, sondern auch Ressourcen sammeln.

Die Fortbewegung soll wieder mehr nach klassischem Tomb Raider wirken

Ein großer Teil des Retro-Gefühls scheint über Laras Bewegungen zu kommen. Im Hands-on wird beschrieben, dass sie sich wieder sehr akrobatisch durch die Umgebung bewegt. Lara springt an Vorsprünge, hangelt sich weiter, nutzt ihren Greifhaken, schwingt über Abgründe und muss bei manchen Bewegungen den richtigen Moment erwischen.

Das erinnert stärker an das klassische Tomb Raider, in dem Fortbewegung selbst ein wichtiger Teil des Spiels war. Nicht jede Schlucht war nur eine Kulisse, nicht jeder Vorsprung automatisch markiert. Der Weg war oft das eigentliche Rätsel.

Legacy of Atlantis scheint genau dieses Gefühl zurückholen zu wollen, allerdings mit moderner Steuerung und zeitgemäßer Inszenierung.

Dann kommen die Raptoren

Nach dem Rätselabschnitt wechselte die Demo in den Kampf. Kurz nachdem Lara das Tor hinter dem Wasserfall geöffnet hatte, tauchten im Dschungel Velociraptoren auf. Spätestens hier wurde klar: Legacy of Atlantis will nicht nur ruhige Erkundung, sondern auch deutlich actionreichere Momente bieten.

Lara nutzt dabei wieder ihre kultigen Zwillingspistolen. Mit R2 feuert sie ihre Waffen ab, während sie sich gleichzeitig bewegen kann. Wer genauer zielen möchte, kann zusätzlich L2 gedrückt halten und gezielter schießen.

Die Raptoren werden im Hands-on als extrem schnell und gefährlich beschrieben. Stillstehen ist offenbar keine Option. Stattdessen muss Lara permanent in Bewegung bleiben, ausweichen, abrollen, springen und weiter feuern.

© Amazon Game Studios/Crystal Dynamics

Fokus-Mechanik macht Lara im Kampf noch akrobatischer

Neu ist die sogenannte Fokus-Mechanik. Während Lara Gegner angreift, sammelt sie Fokus. Dieser kann anschließend über R1 eingesetzt werden. Dann führt Lara eine akrobatische Ausweichbewegung aus, während sich die Zeit kurz verlangsamt.

Das Ziel ist klar: Lara soll sich im Kampf genauso elegant und beweglich anfühlen wie beim Erkunden. Crystal Dynamics will offenbar weg von der verletzlicheren Lara der Survivor-Trilogie und hin zu einer Heldin, die auf dem Höhepunkt ihrer Fähigkeiten steht.

Raul Siqueira erklärte, dass man sich genau angesehen habe, was in der Survivor-Ära sinnvoll war – und was für diese Version von Lara nicht mehr passen würde. In Legacy of Atlantis soll Lara wieder stärker als erfahrene, akrobatische Abenteurerin auftreten.

Der T-Rex ist zurück

Natürlich darf im Verlorenen Tal ein bestimmter Moment nicht fehlen: der Auftritt des Tyrannosaurus Rex.

Laut Hands-on bricht der T-Rex plötzlich durch die Bäume und löst eine wilde Fluchtsequenz aus. Lara rennt, rutscht einen schlammigen Abhang hinunter, muss präzise springen und sich schnell in Sicherheit bringen, während auch die Raptoren vor dem riesigen Raubtier fliehen.

Der Moment soll stark inszeniert, aber trotzdem spielerisch fordernd gewesen sein. Die Demo endete schließlich mit einem Cliffhanger, als der T-Rex Lara immer näherkam.

© Crystal Dynamics/Amazon

Für Fans des Originals dürfte genau dieser Abschnitt einer der wichtigsten Gradmesser sein. Der T-Rex im Verlorenen Tal gehört zu den ikonischsten Szenen der Reihe. Wenn Legacy of Atlantis diesen Moment richtig einfängt, könnte das Remake viele alte Fans sofort abholen.

Kein simples Remake, sondern eine Neuinterpretation

Tomb Raider: Legacy of Atlantis wird als frische Neuinterpretation von Laras erstem Abenteuer beschrieben. Dabei fließen offenbar Elemente aus dem ursprünglichen Tomb Raider und aus Tomb Raider: Anniversary ein, werden aber für ein modernes PS5-Spiel neu zusammengesetzt.

Das ist wichtig, denn Legacy of Atlantis scheint nicht einfach Szene für Szene nachzubauen. Vielmehr will das Spiel bekannte Orte, Motive und Momente wiedererkennbar machen, aber mit neuen Mechaniken, moderner Inszenierung und mehr Freiheit verbinden.

Gerade die Mischung klingt vielversprechend: klassische Ruinen, weniger direkte Führung, alte Rätselideen, moderne Kämpfe, dynamische Akrobatik und eine Lara, die wieder stärker als souveräne Abenteurerin wirkt.

Warum das für Tomb-Raider-Fans spannend ist

Die Tomb-Raider-Reihe stand in den vergangenen Jahren immer wieder vor einer Identitätsfrage. Die Survivor-Trilogie erzählte eine jüngere, verletzlichere Lara Croft und setzte stärker auf Überleben, emotionale Konflikte und cineastische Action.

Legacy of Atlantis scheint nun einen anderen Weg zu gehen. Diese Lara ist erfahrener, selbstbewusster und näher an dem Bild, das viele Fans mit der klassischen Figur verbinden: eine Archäologin, die vergessene Orte erkundet, gefährliche Rätsel löst, akrobatisch durch Ruinen springt und sich mit zwei Pistolen gegen übermächtige Gegner behauptet.

Wenn Crystal Dynamics und Flying Wild Hog diese Balance halten, könnte Tomb Raider: Legacy of Atlantis genau das werden, worauf viele Fans seit Jahren warten: ein modernes Tomb Raider, das sich trotzdem wieder nach Tomb Raider anfühlt.

© Amazon Game Studios/Crystal Dynamics

Release von Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für PlayStation 5. Entwickelt wird das Spiel von Crystal Dynamics und Flying Wild Hog.

Nach dem neuen Hands-on wirkt das Projekt wie eine bewusste Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe – aber ohne komplett auf moderne Komfortfunktionen, Inszenierung und Anpassungsmöglichkeiten zu verzichten.

Gerade die Demo im Verlorenen Tal macht neugierig. Weniger direkte Wegführung, mehr Erkundung, klassische Zwillingspistolen, schnelle Kämpfe gegen Raptoren und die Rückkehr des T-Rex: Wenn Tomb Raider: Legacy of Atlantis dieses Versprechen über das ganze Spiel trägt, könnte Lara Croft 2027 ein starkes Comeback feiern.