Fans fordern Assassin s Creed Black Flag 2 – Fortsetzung statt Remake

Der Piratenwind weht wieder kräftig durch die Assassin’s Creed Community. Seit dem Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist Edward Kenway zurück im Rampenlicht, und mit ihm eine Diskussion, die Ubisoft vermutlich schon länger verfolgt: Viele Fans wollen nicht nur ein Remake, sie wollen eine echte Fortsetzung. Der Ruf nach einem Assassin’s Creed Black Flag 2 wird aktuell so laut wie seit Jahren nicht mehr.

Auslöser ist vor allem die starke Resonanz auf Resynced. Millionen kehren offenbar in die Karibik zurück und erinnern sich daran, warum Black Flag für viele bis heute zu den stärksten Serienablegern zählt: Seeschlachten, Freibeuter-Flair und eine Hauptfigur, die sich vom skrupellosen Piraten zum respektierten Assassinen entwickelt.

Der Wunsch nach einer Fortsetzung wird lauter

Warum wollen Fans ein Assassin’s Creed Black Flag 2? In Diskussionen auf Resetera wird aktuell konkret über eine Fortsetzung gesprochen, inklusive Umfragen. In einem Poll innerhalb eines Threads sprachen sich mehr als 60 Prozent der Abstimmenden dafür aus, dass Ubisoft Black Flag 2 entwickeln sollte.

Der Tenor: Piraten-Gameplay und Naval-Combat sind nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal, das die Reihe in dieser Form nur selten wieder erreicht hat. Auch wenn Ubisoft mit Skull and Bones in eine ähnliche Richtung gegangen ist, sehen viele Fans darin eher den Beweis, dass das Thema weiterhin stark zieht, wenn es mit der richtigen Assassin’s Creed Struktur umgesetzt wird.

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Viele Stimmen betonen außerdem, dass ein weiteres Spiel im Goldenen Zeitalter der Piraterie der Reihe gut tun könnte. Die Epoche gilt als erzählerisch und spielerisch noch lange nicht ausgeschöpft, vor allem mit modernen Systemen, einer größeren Welt und weiterentwickelter Schiffssteuerung.

Edward Kenway oder ein neuer Kurs

Welche Richtung könnte Black Flag 2 einschlagen? Interessant ist, dass nicht alle zwingend auf Edward Kenway als Hauptfigur bestehen. Ein Teil der Community wäre offenbar auch offen für einen komplett neuen Cast, solange das Piraten-Setting und der Fokus auf Seefahrt und Freibeuter-Alltag erhalten bleiben.

Gleichzeitig ist Edwards Name natürlich eng mit dem Mythos von Black Flag verbunden. Viele wünschen sich explizit mehr von seiner Story, weil Ubisoft abseits der Ezio-Ära selten konsequent mehrere Spiele um denselben Assassinen gebaut hat. Genau darin sehen Fans jetzt eine Chance: Wenn Resynced derart erfolgreich ist, könnte der Zeitpunkt für eine klassische Fortsetzung kaum besser sein.

Spannend ist auch der Verweis auf die Kenway-Trilogie, die über drei Spiele reicht. Edward selbst taucht zwar in keinem weiteren Hauptspiel als Protagonist auf, doch Assassin’s Creed Rogue wird oft als eine Art geistiger Nachfolger genannt, da es Edwards Sohn einbindet und spielerisch ähnliche Stärken hat. Für viele reicht das aber nicht aus, um den Wunsch nach einem echten Black Flag 2 zu ersetzen.

Freedom Cry als Blaupause für den nächsten Schritt

Wie könnte Freedom Cry als pseudo-sequel dienen? Neben der Forderung nach Black Flag 2 taucht ein weiterer Wunsch regelmäßig auf: Fans würden gern sehen, dass Ubisoft Assassin’s Creed Freedom Cry neu auflegt und deutlich erweitert. Die Idee dahinter wäre, aus dem DLC ein größeres, eigenständigeres Erlebnis zu machen, das als eine Art pseudo-sequel funktioniert und die Stärken von Black Flag aufgreift.

Auch auf Reddit gibt es ähnliche Diskussionen, und der Clou daran: Der Wunsch nach einer Fortsetzung wurde dort schon geäußert, bevor Resynced zum Fan-Liebling wurde. Ein häufiges Argument lautet sinngemäß, dass Black Flag eher eine Fortsetzung verdient hätte als ein Remake.

Black Flag sollte lieber eine Fortsetzung bekommen als ein Remake.

Ob Ubisoft wirklich noch einmal eine Geschichte aufgreift, die inzwischen seit über einem Jahrzehnt fest im Serienkanon verankert ist, bleibt offen. Der aktuelle Rückenwind durch Resynced zeigt aber deutlich, dass Piraten-Assassin’s Creed bei vielen längst nicht ausgereizt ist.

Wollt ihr ein Assassin’s Creed Black Flag 2 mit Edward Kenway, oder lieber einen neuen Piraten-Charakter im gleichen Setting? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.