Seit mehr als einem Jahrzehnt lässt sich Wolfenstein aus dem Jahr 2009 nicht mehr regulär über Steam und andere große digitale Plattformen kaufen. Nun sorgen neue Aktivitäten in der Steam-Datenbank für Hoffnung auf eine Rückkehr oder sogar ein Remaster des weitgehend vergessenen Shooters.

Mehrere Berichte interpretieren die Änderungen bereits als Hinweis auf eine baldige Neuauflage. Eine genauere Betrachtung der öffentlich einsehbaren Daten zeigt allerdings: Für ein Wolfenstein-Remaster gibt es bislang keinen belastbaren Beleg.

Das hat sich bei Wolfenstein auf Steam verändert

Der Datenbankeintrag von Wolfenstein wurde laut SteamDB zuletzt am 22. Juli 2026 aktualisiert. Gleichzeitig enthält er mittlerweile Informationen zur Kompatibilität mit Steam Deck, SteamOS und Steam Machine.

Demnach gilt das Spiel auf dem Steam Deck als „spielbar“. Die Darstellung und Leistung sollen grundsätzlich funktionieren, an einigen Stellen werden jedoch die virtuelle Tastatur oder eine angepasste Controller-Konfiguration benötigt.

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Genau diese Ergänzungen werden nun als mögliches Lebenszeichen von Activision oder Microsoft verstanden. Schließlich befindet sich Wolfenstein seit 2014 nicht mehr im regulären Verkauf. Eine erneute Prüfung eines nicht mehr erhältlichen Spiels wirkt auf den ersten Blick durchaus ungewöhnlich.

Warum die Änderungen kein Remaster beweisen

Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch ein entscheidendes Detail auf: Die Kompatibilitätsprüfung wurde bereits am 18. Juni 2025 durchgeführt. Außerdem nennt SteamDB als Grundlage den alten Build 6051 des Originalspiels.

Es gibt somit keinen erkennbaren neuen Build, keine aktualisierten Spieldateien und kein zusätzliches Depot, das auf eine technisch überarbeitete Version schließen lässt. Bei der jüngsten Aktivität scheint es sich lediglich um eine Änderung der von Steam verwendeten Metadaten zu handeln.

Auch die Behauptung, das ursprüngliche Erscheinungsdatum sei entfernt worden, lässt sich anhand des derzeitigen Eintrags nicht bestätigen. SteamDB führt weiterhin beide Termine auf:

Originalveröffentlichung: 18. August 2009

Steam-Veröffentlichung: 19. August 2009

Hinzu kommt, dass vergleichbare Datenänderungen offenbar auch bei anderen älteren Spielen auftauchen. Valve bereitet seine Kompatibilitätsdaten auf die neue Steam-Hardware vor und kann entsprechende Prüfungen oder Metadatenänderungen selbst vornehmen. Dafür muss weder der ursprüngliche Publisher aktiv geworden sein noch eine Neuveröffentlichung bevorstehen.

Eine Rückkehr wäre trotzdem denkbar

Vollständig ausschließen lässt sich eine Rückkehr des Shooters damit nicht. Wolfenstein wurde hauptsächlich von Raven Software entwickelt und von Activision veröffentlicht. Seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft befinden sich die beteiligten Marken und Unternehmen zumindest wieder unter einem gemeinsamen Konzerndach.

Das könnte die Voraussetzungen für eine erneute Veröffentlichung verbessern. Eine einfache Neuveröffentlichung auf Steam, Xbox und im Game Pass wäre dabei vermutlich deutlich realistischer als ein umfangreiches Remaster.

Offiziell angekündigt wurde bislang allerdings nichts. Weder Microsoft und Activision noch Bethesda oder Raven Software haben eine Rückkehr von Wolfenstein aus dem Jahr 2009 bestätigt.

Der ungewöhnliche Wolfenstein-Teil verschwand 2014

Das 2009 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlichte Spiel verbindet klassische Shooter-Gefechte mit übernatürlichen Kräften. B.J. Blazkowicz kann mithilfe eines Medaillons in eine als Schleier bezeichnete Dimension wechseln, die Umgebung beeinflussen und besondere Fähigkeiten einsetzen.

Wolfenstein konnte kommerziell nicht an die Erwartungen von Activision anknüpfen. Im Jahr 2014 verschwand das Spiel schließlich aus den digitalen Verkaufsplattformen. Seitdem ist die alte Handelsversion eine der wenigen Möglichkeiten, den Titel legal zu spielen.

Unabhängig davon möchte MachineGames die mit Wolfenstein: The New Order begonnene Geschichte eines Tages fortsetzen. Studioleiter Jerk Gustafsson erklärte Anfang 2026, dass das Team die geplante Trilogie weiterhin abschließen wolle. Wann ein mögliches Wolfenstein 3 erscheint, ließ er jedoch offen.

Würdet ihr Wolfenstein aus dem Jahr 2009 gerne auf modernen Plattformen nachholen? Und wäre euch eine einfache Neuveröffentlichung genug oder müsste es ein richtiges Remaster sein?