PS Plus bis September 2026 – diese 12 Spiele sind schon bestätigt

PlayStation Plus geht ungewöhnlich früh in die Offensive: Für den Zeitraum bis einschließlich 15. September 2026 sind bereits 12 kommende monatliche PS-Plus-Spiele über die Stufen Essential, Extra und Premium bestätigt. Dass so viele Titel schon jetzt feststehen, ist bemerkenswert, weil Sony üblicherweise viele Details erst kurz vor dem jeweiligen Monat kommuniziert.

Klar ist: Wer Extra oder Premium nutzt, kann in den nächsten Wochen und Monaten mit einem spürbaren Nachschub rechnen. Allein im Juli 2026 warten acht Neuzugänge, im August kommen ein Essential-Release und ein Premium-Titel dazu und im September steht ein Day-one-Spiel für Extra in den Startlöchern.

Die bestätigten PS-Plus-Spiele bis Mitte September 2026

Welche Spiele sind für PS Plus bis zum 15. September 2026 bestätigt? Die bislang genannten Neuzugänge verteilen sich auf drei Monate und alle Abo-Stufen. Hier ist die komplette Liste der 12 bestätigten Titel, inklusive Einordnung nach Tier und Monat:

Avatar: Frontiers of Pandora (PS Plus Extra, Juli 2026)

(PS Plus Extra, Juli 2026) Firefighting Simulator: Ignite (PS Plus Extra, Juli 2026)

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS Plus Extra, Juli 2026)

Dying Light (PS Plus Extra, Juli 2026)

Snow Bros. Wonderland (PS Plus Extra, Juli 2026)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS Plus Extra, Juli 2026)

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS Plus Premium, Juli 2026)

Indigo Prophecy (PS Plus Premium, Juli 2026)

Big Walk (PS Plus Essential, August 2026)

Onimusha: Dawn of Dreams (PS Plus Premium, August 2026)

RuneScape: Dragonwilds (PS Plus Extra, September 2026)

Damit stehen für Extra und Premium besonders viele Inhalte im Juli bereit, während Essential im August mit einem Day-one-Release punktet. Für den weiteren Verlauf bis Dezember 2026 gibt es zum jetzigen Stand keine zusätzliche, offizielle Monatsliste, die bereits fest terminiert wäre.

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Juli 2026 mit zwei Terminen für Extra und Premium

Wann kommen die neuen PS-Plus-Spiele im Juli 2026? Im Juli 2026 fällt auf, dass die Extra- und Premium-Zugänge nicht komplett an einem Tag droppen. Ein Teil erscheint am 21. Juli 2026, weitere Spiele folgen am 28. Juli 2026.

Am 21. Juli 2026 sollen demnach diese Titel im Abo landen:

Avatar : Frontiers of Pandora (PS Plus Extra)

: Frontiers of Pandora (PS Plus Extra) Firefighting Simulator: Ignite (PS Plus Extra)

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS Plus Premium)

Indigo Prophecy (PS Plus Premium)

Am 28. Juli 2026 folgen vier weitere Spiele für Extra:

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS Plus Extra)

Dying Light (PS Plus Extra)

Snow Bros. Wonderland (PS Plus Extra)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS Plus Extra)

Inhaltlich ist das ein ziemlich buntes Paket: Von Ubisofts Open-World-Abenteuer Avatar: Frontiers of Pandora über Zombie-Action in Dying Light bis hin zu Citizen Sleeper 2 als storylastigem RPG mit Entscheidungen ist im Juli für viele Geschmäcker etwas dabei. Premium ergänzt das Ganze mit Psi-Ops als Action-Spiel mit psionischen Fähigkeiten und Indigo Prophecy als interaktivem Thriller.

August und September 2026 mit Day-one-Nachschub

Welche Highlights kommen im August und September 2026 zu PS Plus? Im August 2026 ist bereits bestätigt, dass Big Walk am 4. August 2026 direkt zum Start in PS Plus Essential landet. Der Titel setzt laut bisherigen Infos auf kooperatives Spielgefühl und Kommunikation und zielt damit klar auf Gruppen ab, die gemeinsam etwas Ungewöhnlicheres ausprobieren wollen.

Außerdem ist für PS Plus Premium im August 2026 Onimusha: Dawn of Dreams eingeplant. Das Samurai-Actionspiel gilt vielen als passende Einstimmung auf den Onimusha-Neustart und dürfte vor allem für Fans klassischer Capcom-Action interessant sein.

Der bislang am weitesten in der Zukunft liegende Fixpunkt ist RuneScape: Dragonwilds: Das Open-World-Survival-Crafting-Spiel soll am 15. September 2026 als Day-one-Titel zu PS Plus Extra kommen. Schauplatz ist der Kontinent Ashenfall, spielbar solo oder im Koop mit bis zu vier Leuten, inklusive Sammeln, Bauen, Crafting, Magie und Drachenkämpfen.

Welche der bestätigten PS-Plus-Spiele bis September 2026 reizt dich am meisten und auf welche Genres hoffst du für die Monate danach? Schreib es gerne in die Kommentare.