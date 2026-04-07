Crimson Desert: Hauptquest Spitze der Sterne lösen – Gravierte Steine und Symbole richtig setzen

Die Spitze der Sterne in Crimson Desert ist eines dieser Rätsel innerhalb der Handlung, die dich kurz aus dem Flow reißen können, wenn du die Mechanik nicht sofort checkst. Der Raum in dem Turm sieht auf den ersten Blick simpel aus, aber das Puzzle kombiniert erst Interaktion in den Ecken mit einer Symbol-Anordnung an der zentralen Wand.

Damit du hier nicht unnötig Zeit verlierst, findest du unten eine klare Schritt-für-Schritt-Lösung inklusive der exakten Positionen für alle vier Symbole. Wichtig ist vor allem: Du brauchst zuerst die richtigen Steine, erst dann ergibt das Kletter- und Absenk-Spiel an der Symbolwand Sinn.

Vorbereitung im Rätselraum

Worum geht es bei dem Rätsel Spitze der Sterne? Du musst mehrere Gravierte Steine einsammeln und sie anschließend in die gelb leuchtenden Slots der mittleren Symbolwand einsetzen. Erst danach „aktivierst“ du den zweiten Teil des Rätsels, bei dem die Symbole nach oben wandern und in die korrekte Höhe gebracht werden müssen.

Was solltest du dir im Raum zuerst ansehen? In jeder Ecke des Spitze der Sterne-Raums stehen Säulen, die an den Seiten gelb leuchten und in der Mitte einen steinernen Knopf haben. Genau diese Säulen sind dein Startpunkt, weil sie die Gravierten Steine freigeben.

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Gravierte Steine finden und einsetzen

Wie bekommst du die Gravierten Steine? Geh zu den Eck-Säulen und nutze den Kraftschlag auf den mittleren Stein-Knopf. Dadurch klappt beziehungsweise dreht sich die Säule und gibt einen Gravierten Steine frei.

Wie viele Steine brauchst du? Wiederhole den Vorgang auf beiden Seiten des Raums, bis du insgesamt drei Gravierte Steine eingesammelt hast. Danach gehst du zur mittleren Wand mit den Symbolen und setzt die Steine in die leuchtenden Bereiche ein.

© Pearl Abyss

In jeder Ecke die gelb leuchtende Säule mit Stein-Knopf finden. Kraftschlag auf den Knopf nutzen, um die Säule zu drehen. Gravierten Steine aufnehmen und weitermachen, bis du drei Stück hast. Alle drei Gravierten Steine in die Symbolwand in der Raummitte einsetzen.

Symbol-Positionen korrekt einstellen

Was passiert nach dem Einsetzen der Steine? Die Symbole fahren an der zentralen Wand nach oben. Jetzt kommt der Teil, der viele hängen lässt: Du musst die Symbole so ausrichten, dass sie genauso stehen, wie es die Referenz an den linken und rechten Wänden des Raums vorgibt.

Die beiden Wände ganz links und rechts im Raum zeigen dir die richtigen Positionen für die Symbole. © Pearl Abyss

Wie bewegst du die Symbole? Du kletterst an der jeweiligen Symbol-Sektion hoch und hältst dich am Griff fest. Dadurch „droppt“ das Symbol, also es fällt stufenweise nach unten, bis es die richtige Position erreicht.

Symbol Richtige Zielposition Was du dafür tun musst Stundenglas (links) Ganz oben (4) Nichts verändern, es bleibt oben. Kreis (mittig links) Eins unter dem obersten Slot (3) Hochklettern und am Griff halten, bis es um eine Stufe nach unten fällt. Quadrat (mittig rechts) Ganz unten (1) Hochklettern und am Griff halten, bis es komplett nach unten fällt. Dreieck (rechts) Eins über dem unteren Slot (2) Hochklettern und am Griff halten, bis nur noch ein Feld Abstand zum Boden bleibt.

Was ist die exakte Kombination? Von links nach rechts gilt: Stundenglas oben lassen, Kreis eine Stufe unter dem Stundenglas, Quadrat bis ganz nach unten droppen lassen, Dreieck eine Stufe über der des Quadrats.

So sieht die korrekte Anordnung der Symbole aus. © Pearl Abyss

Was machst du, wenn du dich vertan hast? Falls ein Symbol komplett unten gelandet ist und du die Anordnung verhauen hast, kannst du den Stein-Knopf per Kraftschlag erneut benutzen, um das Symbol wieder nach oben zu schicken. Das geht aber erst, wenn sich das Symbol ganz unten befindet. Danach kletterst du erneut hoch und lässt es wieder auf die gewünschte Ebene fallen.

Aktivierung und Aufstieg zur Spitze

Woran erkennst du, dass alles korrekt ist? Stell dich anschließend auf die zentrale Säule. Wenn die Symbolhöhen stimmen, beginnt alles blau zu leuchten. Das ist dein klares Signal, dass die Lösung angenommen wurde.

Wie kommst du danach weiter? Nach der erfolgreichen Aktivierung stellst du dich in die Mitte der großen runden Plattform, um den Aufzug ebenfalls zu aktivieren. Im Anschluss bringt dich dieser ein gutes Stück weiter hoch im Turm. Dort angekommen kannst du deinen Aufstieg zur Spitze über eine lange Treppe fortsetzen.

Stell dich in die Mitte des Aufzugs, um diesen zu aktivieren und nach oben zu fahren. © Pearl Abyss

Hast du bei der Haauptquest Spitze der Sterne eher die Gravierte Steine-Suche oder das Einstellen der Symbolhöhen nerviger gefunden? Schreib es gern in die Kommentare und verrate auch, ob du bei Crimson Desert an solchen Kletterrätseln Spaß hast oder lieber reine Kampfpassagen spielst.