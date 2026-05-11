Crimson Desert Update 1.06 bringt Spezialreittiere und Material-Extraktion

Pearl Abyss hat Update 1.06.00 für Crimson Desert veröffentlicht und schiebt damit das nächste größere Paket an Verbesserungen nach. Der schnelle Patch-Rhythmus der vergangenen Wochen geht damit weiter, inklusive neuer Inhalte, Komfortfunktionen und einer zentralen Systemänderung für die Ausrüstung. Der Patch wird derzeit plattformübergreifend ausgerollt und ist auf Steam für PC und Mac sowie auf der PS5 bereits verfügbar, während Xbox, Epic Games Store und der Mac App Store laut Entwickler später folgen sollen.

PR und Marketingdirektor Will Powers ordnet den Kurs des Studios klar ein: Die regelmäßigen Updates orientieren sich an den Erfahrungen aus Black Desert, und Anpassungen entstehen direkt aus Rückmeldungen der Community. Eine langfristige Roadmap lässt Pearl Abyss deshalb weiterhin aus, weil Inhalte und Prioritäten fortlaufend anhand des Feedbacks nachjustiert werden.

Mit Version 1.06 setzt das Team vor allem bei zwei Punkten an, die in einer Open World sofort spürbar sind: mehr Vielfalt bei Reittieren und mehr Kontrolle über Ressourcen, die in die Veredelung gesteckt wurden. Dazu kommen kleinere, aber willkommene Qualitätsverbesserungen, die euch im Alltag zwischen Kämpfen, Quests und Crafting weniger ausbremsen sollen.

Neue Spezialreittiere und Zähmungs-Details

Welche neuen Reittiere bringt Patch 1.06 in Crimson Desert? Mit dem Update erweitert Pearl Abyss das Reittier-System um eine Reihe spezieller Tiere, die ihr nach dem Gewinnen von Vertrauen registrieren könnt. Unterstützt werden dabei gleich mehrere Arten, was das Sammeln und Experimentieren deutlich attraktiver macht.

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Folgende Tiere lassen sich mit Patch 1.06 als Reittiere registrieren:

Bären

Wildschweine

Wölfe

Hirsche

Bergziegen

Kuku-Vögel

Leguane

Greifvögel

Kamele

Löwen

Tiger

Die Grundidee dahinter: Wilde Tiere werden durch Zähmung und Fütterung an euch gebunden, während bestimmte Arten besondere Zähmungsmethoden erfordern. Wichtig ist außerdem die Abgrenzung zu Tieren, die nicht zähmbar sind: Das Füttern solcher Kreaturen verändert das Vertrauensniveau nicht.

Was ändert sich beim Handling von Reittieren im Alltag? Eine kleine, aber praktische Neuerung: Reittiere können ab Patch 1.06 auch während des Reitens gefüttert werden. Passende Sättel und tierartspezifische Ausrüstung bekommt ihr bei mehreren Händlern in den Städten der Spielwelt, wobei sich das Angebot je nach Tier unterscheidet.

Extraktionssystem für Veredelungsmaterialien

Wie funktioniert das neue Extraktionssystem in Crimson Desert? Pearl Abyss führt mit Patch 1.06 ein Extraktionssystem ein, das Materialien zurückholen kann, die zuvor für die Veredelung von Ausrüstung eingesetzt wurden. Entscheidend: Die Extraktion senkt zwar den Veredelungsgrad, der Gegenstand selbst wird dabei aber nicht zerstört.

Je nach Materialtyp greift das System unterschiedlich:

Seltene Materialien wie Artefakte werden vollständig zurückerstattet.

Rohstoffe wie Eisenerz, Kupfererz und Blutsteine werden zu etwa 70 Prozent der eingesetzten Menge zurückgewonnen.

Die Funktion steht bei Schmieden in verschiedenen Regionen zur Verfügung.

Damit wird Veredelung weniger endgültig und Experimente mit Upgrades werden planbarer, besonders wenn ihr euch bei teuren Materialien bislang nicht sicher wart, ob ihr sie wirklich in ein bestimmtes Ausrüstungsteil investieren wollt.

Kampf, Ausrüstung und Komfort im Überblick

Welche weiteren Verbesserungen stecken in Patch 1.06? Neben Reittieren und Extraktion liefert das Update eine Reihe an Komfortfunktionen und Systemanpassungen. Neu ist etwa eine Option zur Anzeige von Schwertscheiden, mit der ihr selbst festlegen könnt, ob die Scheide sichtbar bleibt.

Außerdem kommt der Gegenstand Siegel der Tapferkeit ins Spiel: Damit greifen ausgerüstete Begleithunde Gegner aktiv an. Erhältlich ist das Siegel beim Geheimladen-NPC in Pororin.

Was passiert bei Veredelung, Sockeln und Einrichtung? Bei der Ausrüstung wurden mehrere Systeme angepasst. Bestimmte Gegenstände lassen sich jetzt verstärken und zusätzlich mit Sockeln für Abyss-Gear ausstatten. Für Fans von Housing und Deko gibt es ebenfalls eine Verbesserung: Einige Möbel und Dekorationsobjekte können nun gestapelt werden.

Auch am Kampf wird geschraubt: Für Oongka sind neue unbewaffnete Kampffähigkeiten hinzugekommen. Fähigkeiten für Damiane sollen laut Entwickler im nächsten Update folgen.

Welche Bugs wurden laut Patchnotes behoben? Pearl Abyss nennt mehrere Fehlerbehebungen, unter anderem bei Kameradenmissionen, Haustieren und einzelnen Quests. Zusätzlich sollen die Zähmung bestimmter Tiere sowie das Färben von Pferdegeschirr jetzt zuverlässiger funktionieren.

Crimson Desert ist Mitte März 2026 erschienen und soll laut Pearl Abyss weiterhin direkt anhand von Community-Feedback weiterentwickelt werden. Was haltet ihr von den neuen Spezialreittieren und dem Extraktionssystem, und welche Baustelle sollte als Nächstes Priorität haben? Schreibt es gerne in die Kommentare.