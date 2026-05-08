GTA 6 könnte für viele Spieler zum teuren Erwachen werden, Analyst warnt vor Konsolen-Preisschock

Wenn Grand Theft Auto 6 erscheint, dürfte das für viele ein Pflichtkauf werden. Doch ausgerechnet dann könnte es an der Kasse ein böses Erwachen geben, denn Konsolenpreise ziehen weiter an und die Branche gewöhnt sich gerade an ein neues Normal. Der US-Marktforscher Mat Piscatella von Circana rechnet sogar damit, dass ein Teil der GTA-Community erst zum Release merkt, wie teuer aktuelle Hardware inzwischen geworden ist.

In einer aktuellen Ausgabe der The Game Business Show sprach Piscatella offen darüber, wie stark sich der Konsolenmarkt in wenigen Jahren verschoben hat. Seine zentrale These: Konsolen seien immer weniger ein Massenprodukt und zunehmend ein Gerät für Haushalte mit höherem Einkommen.

Der Preis-Schock rund um Grand Theft Auto 6

Warum könnten viele GTA-Fans an Konsolenpreisen scheitern? Piscatella erwartet, dass viele Gelegenheitskäufer den Release von Grand Theft Auto 6 als Anlass nehmen, erst dann wieder über Hardware nachzudenken. Wer nicht permanent Gaming-News verfolgt, könnte beim Kaufversuch von den Preisen überrollt werden.

Die Leute, die nicht ständig aufpassen, aber wissen, dass GTA kommt, werden in den Laden gehen und dann auf einen 1.000-Dollar-Preisschild für eine Konsole treffen. Da wird es für viele einen Preisschock geben. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das ist zwar eine zugespitzte Prognose, keine bestätigte Preisansage für konkrete Modelle in Deutschland. Aber die Richtung ist klar: Wenn weitere Preiserhöhungen kommen, wird der Einstieg für viele deutlich schwieriger und das ausgerechnet zum Release eines Spiels, das traditionell Millionen neue oder zurückkehrende Käufer anzieht.

Wie sich der Konsolenmarkt wirtschaftlich verändert

Was sagt Circana über die Entwicklung der Hardware-Preise? Piscatella beschreibt einen massiven Sprung bei den durchschnittlichen Hardware-Preisen in wenigen Jahren. Laut ihm lag der Durchschnitt 2019 noch bei umgerechnet etwa 250 Dollar, während man in den kommenden Jahren die 500-Dollar-Marke im Schnitt überschreiten könnte.

Parallel dazu verschiebt sich die Käuferschaft: In den USA stammen laut Piscatella inzwischen deutlich über die Hälfte der Hardware-Käufe aus Haushalten mit mindestens umgerechnet 100.000 Dollar Jahreseinkommen. Seine Schlussfolgerung ist drastisch, aber nachvollziehbar: Konsolen seien nicht mehr automatisch das Mainstream-Gaming-Gerät für jeden Geldbeutel.

Trend Einordnung nach Piscatella Durchschnittlicher Hardware-Preis von ca. 250 Dollar (2019) Richtung über 500 Dollar (in den nächsten Jahren) Käuferschaft stark zunehmender Anteil höherer Einkommen bei Hardware-Käufen Marktposition weniger Massenmarkt, stärker Premium-Ausrichtung

PlayStation 5 als Beispiel für Preissensibilität

Wie reagieren Käufer auf Preissteigerungen bei Konsolen? Piscatella nennt die PlayStation 5 als anschauliches Beispiel: Nach einer Preiserhöhung habe es zunächst einen kurzfristigen Peak gegeben. Die Woche der Ankündigung sei demnach die stärkste des Jahres gewesen, direkt danach folgten laut ihm jedoch die zwei schwächsten Wochen seit Jahresbeginn.

Das Muster dahinter ist bekannt: Ein Teil der Nachfrage wird vorgezogen, weil viele noch schnell zum alten Preis kaufen. Danach kommt erst einmal ein Loch. Ob sich das langfristig wieder einpendelt, braucht Zeit. Aber genau so eine Dynamik wäre rund um GTA 6 besonders heikel, weil viele den Konsolenkauf erst mit dem Spielrelease verknüpfen.

Exklusivspiele verlieren an Gewicht, wenn Hardware zu teuer wird

Welche Rolle spielen Exklusivtitel künftig noch? Piscatella ordnet die Debatte um Exklusivspiele nüchtern ein. Ja, Exklusivtitel können Hardware pushen, aber oft gehe es ebenso um Wahrnehmung, Marketing und Markenbindung. Laut Circana-Umfragen sei Exklusivität zwar ein häufiger Grund fürs Konsolenspielen, aber nicht mit großem Abstand vor Faktoren wie Freunde im Ökosystem oder die Vorliebe für physische Datenträger.

Spannend ist sein Blick nach vorn: Wenn nächste Konsolengenerationen tatsächlich in Regionen von weit über 1.000 Dollar rutschen sollten, würde sich die gesamte Rechnung ändern. Dann könne man nicht mehr mit denselben Install-Base-Größen planen wie zu Zeiten von 600-Dollar-Geräten, und Publisher müssten stärker dorthin gehen, wo die Kundschaft bereits ist.

Game Pass, Call of Duty und die Grenzen des Massenmarkts

Was bedeutet das für Abo-Modelle wie den Game Pass? Piscatella kommentiert auch Microsofts Kurs rund um Abos. Er verweist darauf, dass Call of Duty im Game Pass zwar zum Start einen moderaten Effekt hatte, langfristig aber weder Hardware-Verkäufe entscheidend angeschoben noch den Markt nachhaltig verändert habe.

Seine Interpretation: Abos erreichen vor allem die sehr engagierten Leute, die viel ausprobieren. Die große Masse spiele dagegen oft nur wenige Dauerbrenner, etwa Call of Duty plus ein bis zwei Sportspiele oder Fortnite. Wenn Konsolen gleichzeitig teurer werden, könnte dieser Kern sogar noch wichtiger werden, weil spontane Neukäufe seltener werden.

Wie blickt ihr auf die Preisentwicklung bei Konsolen: Würdet ihr für Grand Theft Auto 6 eher aufrüsten, abwarten oder direkt auf Alternativen wie PC ausweichen? Schreibt es gerne in die Kommentare.