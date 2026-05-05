GTA 6 – Take-Two erklärt den späteren PC-Release und den Erwartungsdruck

Auf der Interactive Innovation Conference in Las Vegas hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick ausführlich über GTA 6 gesprochen, das am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series erscheinen soll. Neben dem gewaltigen Erwartungsdruck rund um den Open-World-Blockbuster ging es auch um ein Thema, das die Community seit Jahren begleitet: den späteren PC-Release.

Bemerkenswert ist vor allem, wie offen Zelnick die Stimmungslage beschreibt. Er nennt die Erwartungshaltung rund um GTA 6 erschreckend und trifft damit einen Nerv, denn kaum ein anderes Spiel steht aktuell so sehr unter globaler Beobachtung wie Rockstars nächstes Großprojekt.

Zwischen Hype und Hochrisiko-Produktion

Warum ist die Erwartungshaltung bei GTA 6 so extrem? Zelnick macht keinen Hehl daraus, dass Take-Two und Rockstar nicht einfach nur abliefern wollen, sondern ein neues Niveau anstreben. Gleichzeitig räumt er ein, dass genau dieser Anspruch auch Druck erzeugt, gerade weil die Messlatte nach dem Erfolg von GTA 5 und dem anhaltenden Online-Geschäft enorm hoch liegt.

Unser Ziel ist es, den Konsumenten etwas zu liefern, das es so noch nie zuvor gegeben hat. Das ist sehr aufregend und furchteinflößend, weil die Erwartungen so hoch sind. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Dass diese Erwartungen nicht nur gefühlt riesig sind, zeigt auch der Blick auf Prognosen: Analysten halten offenbar bis zu 25 Millionen Verkäufe am ersten Tag für möglich. Zelnick selbst nennt dazu keine konkrete interne Zielmarke, betont aber, dass ein Spiel dieser Größenordnung hohe Absatzzahlen benötigt, um die massiven Entwicklungskosten wieder einzuspielen.

Gigantische Kosten und die Jagd nach Perfektion

Wie begründet Take-Two die steigenden Entwicklungskosten? Zelnick verknüpft das Thema direkt mit dem grundsätzlichen Konsolen-Plan des Publishers. Die Budgets steigen seit Jahren, und Take-Two wolle nach eigener Aussage die hochwertigste Unterhaltung der Welt liefern. Das sei teuer und bislang habe man trotz aller KI-Debatten nicht erlebt, dass die Kosten dadurch spürbar sinken.

Die Entwicklungskosten sind immer weiter gestiegen. Und wir streben wirklich danach, die hochwertigste Unterhaltung der Welt zu liefern. Und das ist kostspielig.

Gleichzeitig warnt Zelnick davor, Erfolg als Selbstläufer zu betrachten. Auch bei einem Kandidaten für eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten werde bei Take-Two nichts als garantiert angesehen. Stattdessen beschreibt er einen Ansatz, bei dem Kreativteams bewusst gefördert werden, ihre Vision kompromisslos zu verfolgen, inklusive großer personeller sowie finanzieller Ressourcen.

Wir beanspruchen Erfolg niemals für uns, bevor er eingetreten ist. Wir bestehen darauf, dass unsere Teams ihren Leidenschaften folgen. Und sie streben danach, Perfektion abzuliefern.

PC-Version später als bewusste Strategie

Warum erscheint GTA 6 nicht sofort für den PC? Laut Zelnick ist der spätere Release eine bewusste Entscheidung und entspricht dem Muster, das Rockstar Games auch in der Vergangenheit verfolgt hat. Der Fokus liege zunächst darauf, den Kern der Konsolen-Zielgruppe zum Start optimal zu bedienen.

Es geht darum, den Kernkonsumenten zu bedienen. Wenn er nicht zuerst und am besten bedient wird, erreicht man gewissermaßen seine anderen Konsumenten nicht.

Zusätzlich stellte Zelnick klar, dass ein möglicher Marketing-Deal mit Sony nichts mit dem späteren PC-Release zu tun habe. Unterm Strich bleibt damit zwar weiterhin offen, wann genau die PC-Version nachgereicht wird, aber die Stoßrichtung ist eindeutig: Erst Konsolen, dann PC.

Thema Aktueller Stand Konsolen-Release 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series PC-Release Zu einem späteren Zeitpunkt Erwartungshaltung laut Zelnick Erschreckend hoch Analysten-Prognose Bis zu 25 Millionen Verkäufe am ersten Tag

Wie seht ihr das: Ist ein späterer PC-Release bei GTA 6 für euch nachvollziehbar, oder erwartet ihr den gleichzeitigen Start auf allen Plattformen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.