PS6-Gerüchte – KI mit Frame-Generation, Gen5-SSD und mehr Cloud-Streaming

Mit der PS6 rückt die nächste PlayStation-Generation näher und damit auch die üblichen Vorboten: erste Technik-Hinweise, Gerüchte zu Projekten und neue Schlagwörter rund um KI. Ein aktueller Bericht der englischsprachigen Publikation Mp1st bündelt mehrere Spuren, die von einem unangekündigten Horrorprojekt bis zu Details über Sonys Infrastruktur für Cloud-Streaming und Speichertechnik reichen.

Auch wenn Sony Interactive Entertainment bislang nur sparsam über die Zukunft der Konsole spricht, ergeben sich aus Jobprofilen, Technik-Ausrichtung und bekannten Entwicklungs-Trends zumindest klare Themenfelder. Im Mittelpunkt stehen Cross-Gen-Strategien, schnellere SSD-Lösungen und KI-gestützte Rendering-Techniken, die über reines Upscaling hinausgehen könnten.

Neues Horrorprojekt und Sonys Cross-Gen-Fokus

Was ist über das mögliche PS6-Horrorspiel bekannt? Laut Mp1st soll sich ein unangekündigtes Projekt in Arbeit befinden, das auf der Unreal Engine 5 basiert und als immersive Third-Person-Horror-Shooter-Erfahrung beschrieben wird. Der Begriff Shooter muss dabei nicht zwingend einen klassischen Dauerfeuer-Titel meinen, sondern kann auch auf einzelne Mechaniken und ein entsprechendes Kampfsystem hindeuten.

Für die Umsetzung soll Performance-Capture genutzt werden, was auf einen hohen Anspruch bei Animationen und Inszenierung schließen lässt. Ein konkretes Studio wird im Bericht nicht genannt, allerdings werden Indizien erwähnt, die in Richtung Firesprite zeigen. Dort kursierten bereits zuvor Gerüchte um einen Survival-Horror mit dem Arbeitstitel Project Heartbreak, der in früheren Berichten mal als PS5– und PC-Titel und später als ambitioniertes AAA-Projekt gehandelt wurde.

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Welche Rolle spielt Cross-Gen zwischen PS5 und PS6? Mp1st zufolge legt Sony offenbar einen stärkeren Fokus auf Cross-Gen-Entwicklung, also Spiele, die parallel für PS5 und PS6 erscheinen. Das würde sich in eine Entwicklung einfügen, die viele bereits aus dem Übergang von PS4 auf PS5 kennen: Große Produktionen laufen oft länger generationenübergreifend, bevor First-Party- und Third-Party-Teams vollständig auf die neue Hardware umschwenken.

Cloud-Streaming, Server-Ausbau und PCIe-Gen5-SSDs

Welche Technik könnte die PS6 bei SSD und Cloud vorantreiben? Ein zentraler Punkt im Mp1st-Bericht ist Sonys fortlaufender Ausbau der Cloud-Streaming-Infrastruktur. Dabei soll es insbesondere um schnellere Speicherlösungen gehen, konkret um den Umstieg auf PCIe Gen5 NVMe. Das würde zunächst die Server betreffen, lässt aber auch Rückschlüsse auf die Zielrichtung der nächsten Konsolenhardware zu.

Die genannten Rohwerte verdeutlichen den Sprung bei der theoretischen Bandbreite. Zur Einordnung:

Speicherstandard Lesen Schreiben PCIe Gen4 NVMe bis zu 7.500 bis zu 7.000 PCIe Gen5 NVMe bis zu 14.900 bis zu 14.000

In diesem Kontext wird auch eine frühere Behauptung des AMD-Leakers Kepler_L2 aufgegriffen, wonach die PS6 auf Gen5 setzen soll. Wie stark sich das am Ende in Ladezeiten, Streaming von Assets und neuen Design-Möglichkeiten bemerkbar macht, hängt allerdings nicht nur vom Maximalwert ab, sondern auch vom restlichen I/O-Design und den Tools der Entwicklerstudios.

KI, PSSR und Frame-Generation als Next-Gen-Bausteine

Welche KI-Funktionen könnten PS5 Pro und PS6 prägen? Laut Mp1st investiert Sony sichtbar stärker in maschinelles Lernen und besetzt entsprechende Positionen. Als Grundlage wird unter anderem PSSR genannt, also PlayStation Spectral Super Resolution, ein KI-basierter Upscaler. Interessant sind vor allem Hinweise aus dem Profil eines leitenden Entwicklers aus dem Forschungsbereich.

Leitung der zentralen Forschungsarbeiten zur Entwicklung der Frame-Interpolations-Pipeline für die PlayStation-Plattform der nächsten Generation.

In den erwähnten Tätigkeitsfeldern tauchen außerdem Begriffe wie CUDA und TensorRT auf, also Nvidia-Technologien, ebenso wie Diffusionsmodelle und Neural-Rendering. Das Ziel wird als Optimierung von Echtzeit-Visualisierungen beschrieben, womit nicht nur höhere Auflösung, sondern auch flüssigere Darstellung und effizientere Renderpfade gemeint sein können.

Wann wurde Frame-Generation für PlayStation erstmals konkret? Das Thema ist nicht komplett neu. Bereits im März 2026 bestätigte PlayStation-Architekt Mark Cerny nach vorangegangenen Gerüchten, dass Frame-Generation kommt. In Kombination mit PSSR und weiteren ML-Ansätzen könnte das in der Praxis bedeuten, dass Sony stärker auf KI-gestützte Bildaufbereitung setzt, um Performance und Bildqualität gleichzeitig nach oben zu drücken.

Controller-Ideen und Next-Gen-Social-Apps

Welche weiteren Bereiche stehen bei Sonys Next Gen im Fokus? Neben Grafik, Speicher und Streaming nennt Mp1st auch mögliche Weiterentwicklungen beim Controller. Sony nutzt bereits Technologien externer Partner für haptisches Feedback, und solche Lösungen könnten auch in der nächsten Generation eine Rolle spielen. Spekuliert wird zudem über neue Touchpad-Ansätze, ohne dass hier schon konkrete Produktdetails genannt werden.

Ebenfalls Thema sind sogenannte Next Gen Social Apps. Gemeint sind Weiterentwicklungen bestehender Funktionen, die auf aktuellen PlayStation-Konsolen längst zum Alltag gehören, etwa Streaming-Features, Multitasking und zusätzliche Social-Funktionen, die das Teilen und Begleiten von Sessions stärker in den Vordergrund stellen könnten.

Welche dieser Punkte am Ende tatsächlich Teil der PS6-Strategie werden und wie schnell Sony eine neue Hardware offiziell positioniert, dürfte in den kommenden Monaten immer stärker durch weitere technische Hinweise und Projektmeldungen konkretisiert werden.

Welche PS6-Verbesserung wäre dir am wichtigsten: KI-Features wie Frame-Generation, deutlich schnellere SSD-Technik oder neue Social- und Controller-Funktionen? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.