Fallout 4: Anniversary Edition erscheint digital auf der Nintendo Switch 2

Die Switch 2 bekommt zum Monatsende einen echten Rollenspiel-Klassiker spendiert: Am 24. Februar 2026 erscheint Fallout 4: Anniversary Edition erstmals auf Nintendos neuer Konsole – allerdings rein digital. Damit hält Bethesda Softworks sein Versprechen ein, die Jubiläumsausgabe auch für Switch 2 zu veröffentlichen, nachdem sie bereits im November 2025 auf PlayStation, Xbox und PC erschienen war.

Die Neuauflage feiert das zehnjährige Bestehen des postapokalyptischen Open-World-Spiels und bringt neben technischen Verbesserungen auch inhaltliche Erweiterungen mit sich. Für Switch-Spieler ist es die erste Gelegenheit, Fallout 4 mobil zu erleben – in einer speziell für die neue Hardware angepassten Version.

Was steckt in der Anniversary Edition?

Welche Inhalte bietet die Neuveröffentlichung? Die Fallout 4: Anniversary Edition bündelt das Hauptspiel mit allen sechs offiziellen Erweiterungen sowie über 150 zusätzlichen Inhalten aus dem sogenannten Creation Club. Dabei handelt es sich um eine Sammlung an Mods, die sowohl von Bethesda selbst als auch von Community-Mitgliedern entwickelt wurden.

Ebenfalls neu ist das überarbeitete „Creations“-Menü, das den Zugriff auf diese Inhalte erleichtert. Damit lassen sich Zusatzinhalte direkt im Spiel entdecken, herunterladen und verwalten – ohne externe Downloads oder komplizierte Installationen.

Inhalte der Anniversary Edition Beschreibung Hauptspiel Fallout 4 in überarbeiteter Fassung 6 Erweiterungen Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop, Nuka-World 150+ Creation Club Inhalte Von Bethesda kuratierte Mods & Extras Neues Creations-Menü Ingame-Browser für Zusatzinhalte

Technische Umsetzung auf der Switch 2

Wie läuft Fallout 4 auf der neuen Nintendo-Konsole? Bethesda hat keine genauen technischen Details zur Switch-2-Version veröffentlicht, doch angesichts der neuen Hardware-Spezifikationen der Konsole darf man von einer deutlich besseren Performance als bei der ersten Switch ausgehen.

Das Spiel wird ausschließlich digital über den Nintendo eShop verfügbar sein. Eine physische Version ist aktuell nicht geplant. Ob das Spiel auf der Switch 2 mit 60 FPS oder in 1080p läuft, bleibt abzuwarten – erste Eindrücke werden vermutlich kurz vor oder direkt zum Launch verfügbar sein.

Rückblick auf die Ankündigung

Wann wurde die Switch-Version angekündigt? Die Fallout 4: Anniversary Edition wurde bereits im Rahmen der Veröffentlichung im November 2025 für andere Plattformen angekündigt. Damals versprach Bethesda, dass die Version für Switch 2 2026 folgen werde. Die offizielle Bestätigung erfolgte nun während der Nintendo Direct Partner Showcase Anfang Februar 2026.

Ein sogenannter „Shadow Drop“ – also ein Überraschungs-Release noch am selben Tag – wurde von Fans spekuliert, blieb aber aus. Bethesda-Chefentwickler Todd Howard zeigte sich in einem Interview allerdings grundsätzlich offen für diese Praxis und bezeichnete das Shadow-Dropping von Oblivion Remastered als gelungenen „Testlauf“.

„Ich mag es, Dinge einfach anzukündigen und dann sofort zu veröffentlichen. Meine perfekte Vorstellung ist, dass etwas einfach eines Tages erscheint.“ – Todd Howard, im Interview mit GQ

Ein Klassiker im neuen Gewand

Lohnt sich der Kauf für Switch-Spieler? Wer Fallout 4 bislang verpasst hat oder das Spiel gerne unterwegs erleben möchte, bekommt mit der Switch-2-Version eine umfassende Komplettausgabe. Gerade das neue Creations-System und der Zugang zu über 150 Mods bieten auch für Rückkehrer einen echten Mehrwert.

Die Kombination aus Hauptspiel, allen offiziellen Erweiterungen und kuratierten Community-Inhalten macht die Anniversary Edition zur bislang vollständigsten Variante des Spiels. Ob die Steuerung und Performance auf der Switch 2 überzeugen können, wird sich aber erst nach Release zeigen.

Preis und Verfügbarkeit

Was kostet Fallout 4: Anniversary Edition auf der Switch 2? Offiziell wurde noch kein Preis für die eShop-Version genannt. Auf anderen Plattformen liegt die Anniversary Edition derzeit bei etwa 39,99 Euro. Eine ähnliche Preisgestaltung ist für die Switch 2 wahrscheinlich, genaue Informationen dürften kurz vor Veröffentlichung im Nintendo eShop einsehbar sein.

Release-Datum: 24. Februar 2026

24. Februar 2026 Plattform: Nintendo Switch 2 (digital)

Nintendo Switch 2 (digital) Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Preis (geschätzt): ca. 39,99 Euro

ca. 39,99 Euro Genre: Open-World-Rollenspiel

Deine Meinung zählt

